POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe avec les espoirs de relance aux Etats-Unis (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse entre 0,1% et 0,5% * Wall Street a progressé mardi, les futures US dans le vert * Trump se dit prêt à accepter un plan de plus de $2.200 mds * Le dollar baisse, le 10 ans américain à un pic de 4 mois par Blandine Henault PARIS, 21 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse mercredi, soutenues par un regain d'espoir sur l'adoption prochaine d'un nouveau plan de relance de l'économie aux Etats-Unis qui aide à atténuer les inquiétudes sur la situation sanitaire en Europe. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,34% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,32% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,12% pour le FTSE à Londres .FTSE . A deux semaines de l'élection présidentielle du 3 novembre, Donald Trump s'est dit prêt mardi à accepter un plan de soutien à l'économie américaine de plus de 2.200 milliards de dollars (1.860 milliards d'euros) alors que la Maison blanche avait proposé jusqu'ici 1.800 milliards de dollars. Les discussions entre la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin doivent se poursuivre ce mercredi. Les espoirs de relance outre-Atlantique permettent d'atténuer les inquiétudes en Europe liées au regain épidémique qui conduit à l'instauration de nouvelles mesures de restrictions dans de nombreux pays européens et aux difficiles négociations entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains sont dans le vert, portés par les espoirs de relance qui ont déjà soutenu la tendance la veille. L'indice Dow Jones .DJI a gagné mardi 0,4% à 28.308,79 points. Le S&P-500 .SPX a pris 0,60% à 3.447,38 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,39% à 11.523,79 points. Aux valeurs, Alphabet, maison-mère de Google GOOGL.O , a pris 2,4% malgré l'annonce d'un dépôt de plainte du département américain de la Justice et de 11 Etats américains contre le moteur de recherche pour abus de sa position sur les marchés de la recherche et de la publicité en ligne. Les analystes estiment que l'affaire prendra des années à aboutir, si elle aboutit. Netflix NFLX.O reculait pour sa part de près de 6% dans les transactions après la clôture après avoir annoncé un nombre d'abonnés payants supplémentaires au troisième trimestre bien en deçà des attentes du marché. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a progressé de 0,31%, dans la foulée de la hausse des futures américains avec les espoirs de relance aux Etats-Unis. La séance est en revanche plus mitigée pour les Bourses de Chine continentale qui, après avoir ouvert en hausse, sont repassées dans le rouge, pénalisées par le recul des valeurs de l'immobilier. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC abandonne 0,32%. CHANGES/TAUX Les espoirs d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis ont fait tomber le dollar à un plus bas d'un mois face à un panier de devises de référence tandis que le rendement des Treasuries à dix ans a touché un plus haut de quatre mois, à 0,836%. .DXY US10YT=RR Profitant de la faiblesse du billet vert, l'euro évolue à près de 1,1850 dollar, à un pic d'un mois. EUR= Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR remonte de près de trois points de base à -0,582% dans les premiers échanges. De son côté, le yuan CNY=CFXS a bondi à son plus haut niveau face au dollar en plus de deux ans, porté par l'optimisme croissant sur la reprise économique en Chine et les anticipations d'une victoire du candidat démocrate Joe Biden lors de la présidentielle américaine qui pourrait conduire à un apaisement des relations entre Washington et Pékin. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière selon les données de l'American Petroleum Institute, ce qui renforce les craintes sur un affaiblissement de la demande. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,81% à 42,81 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 0,7% à 41,41 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 21 OCTOBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23639,46 +72,42 +0,31% -0,07% .N225 Topix 1637,60 +11,86 +0,73% -4,87% .TOPX Hong Kong 24788,69 +219,15 +0,89% -12,06% .HSI Taiwan 12877,25 +14,88 +0,12% +7,34% .TWII Séoul 2370,86 +12,45 +0,53% +7,88% .KS11 Singapour 2540,80 +12,16 +0,48% -21,16% .STI Shanghaï 3315,94 -12,16 -0,37% +8,72% .SSEC Sydney 6191,80 +7,20 +0,12% -7,37% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28308,79 +113,37 +0,40% -0,80% .DJI S&P-500 3443,12 +16,20 +0,47% +6,57% .SPX Nasdaq 11516,49 +37,61 +0,33% +28,35% .IXIC Nasdaq 100 11677,84 +43,49 +0,37% +33,72% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1414,58 -3,44 -0,24% -12,89% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3227,87 -14,64 -0,45% -13,81% 50 .STOXX50E CAC 40 4929,28 -13,34 -0,27% -17,54% .FCHI Dax 30 12736,95 -117,71 -0,92% -3,86% .GDAXI FTSE 5889,22 +4,57 +0,08% -21,92% .FTSE SMI .SSMI 10146,23 -38,13 -0,37% -4,43% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1863 1,1821 +0,36% +5,83% EUR= Dlr/Yen 105,20 105,49 -0,27% -3,36% JPY= Euro/Yen 124,79 124,71 +0,06% +2,33% EURJPY= Dlr/CHF 0,9044 0,9069 -0,28% -6,55% CHF= Euro/CHF 1,0728 1,0722 +0,06% -1,14% EURCHF= Stg/Dlr 1,2997 1,2944 +0,41% -1,98% GBP= Indice $ 92,8190 93,0670 -0,27% -3,49% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5830 +0,0210 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7710 +0,0090 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3068 +0,0150 +27,62 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8242 +0,0270 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1533 +0,0060 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 41,37 41,70 -0,33 -0,79% -32,41% US CLc1 Brent 42,77 43,16 -0,39 -0,90% -35,23% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

