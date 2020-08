Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe avant les PMI, la Chine en soutien Reuters • 03/08/2020 à 07:41









* Les Bourses européennes attendues en hausse modérée * Les résultats des enquêtes PMI à l'agenda * Le rebond de l'activité manufacturière en Chine se poursuit * Nouvelle perte au deuxième trimestre pour Société Générale par Patrick Vignal PARIS, 3 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modérée lundi à l'ouverture, un indicateur chinois meilleur que prévu apaisant pour un temps les craintes entourant l'évolution de la crise sanitaire. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI , le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE pourraient gagner de 0,3% à 0,4% en début de séance. La tendance pourrait évoluer avec la publication dans la matinée des résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité manufacturière dans les économies européennes au mois de juillet. En Chine, l'activité manufacturière a progressé en juillet au rythme le plus rapide depuis près de dix ans, la demande intérieure continuant de s'améliorer après la crise du coronavirus, montrent les résultats de l'enquête PMI réalisé par Caixin/Markit. Ajoutées aux enquêtes PMI officielles publiées vendredi par Pékin, ces données confirment que la deuxième économie du monde se remet plus vite que prévu du choc du coronavirus, même si les commandes à l'export et l'emploi restent à la traîne. LES VALEURS A SUIVRE : Les investisseurs européens réagiront également à une nouvelle série de résultats d'entreprises, dont ceux, à Paris, de Société Générale SOGN.PA , qui a fait état d'une nouvelle perte au deuxième trimestre après avoir passé dans ses comptes deux dépréciations dans ses activités de marché et avoir multiplié par quatre ses provisions pour risque de crédit du fait de la récession économique liée au nouveau coronavirus. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 progresse de 2% à l'approche de la clôture, porté par un repli du yen qui favorise les valeurs tournées vers l'export. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS recule en revanche de 0,2%. A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi dans le vert une séance longtemps hésitante, les bons résultats publiés la veille par Facebook FB.O , Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O l'emportant sur les inquiétudes sur l'évolution de la situation sanitaire aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a pris 0,44% (114,67 points) à 26.428,32 points et le S&P-500 .SPX , plus large, a gagné 25,11 points, soit 0,77%, à 3.271,33. Le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de son côté de 157,46 points (1,49%) à 10.745,28 points, porté par les géants de la technologie. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street signalent pour l'instant une ouverture en ordre dispersé, avec des variations modestes. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans progresse légèrement, autour de 0,548%, après avoir touché la semaine dernière son plus bas niveau depuis le mois de mars à 0,52%. US10YT=RR CHANGES Du côté des devises, le dollar, qui vient de vivre son plus mauvais mois depuis 10 ans, tente un rebond face à un panier de référence. .DXY L'euro s'équilibre pour sa part autour de 1,1770 dollar après avoir pris près de 5% en juillet avec un pic au-dessus de 1,19. EUR= PÉTROLE Les craintes pour la demande continuent de peser sur les cours du pétrole. Le Brent de mer du Nord LCOc1 perd 0,37% à 43,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,62% à 40,02 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 AOÛT PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FRA 07h50 Indice PMI manufacturier juillet (déf.) 52,0 52,0 * ALL 07h55 Indice PMI manufacturier juillet (déf.) 50,0 50,0 * EZ 08h00 Indice PMI manufacturier juillet (déf.) 51,1 51,1 * GB 08h30 Indice PMI manufacturier juillet (déf.) 53,6 53,6 * USA 14h30 Indice ISM manufacturier juillet (déf.) 51,3 * * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22156,93 +446,93 +2,06% -6,34% .N225 Topix 1520,64 +24,58 +1,64% -11,66% .TOPX Hong Kong 24366,05 -229,30 -0,93% -13,56% .HSI Taiwan 12524,87 -139,93 -1,10% +4,40% .TWII Séoul 2249,12 -0,25 -0,01% +2,34% .KS11 Singapour 2494,22 -35,60 -1,41% -22,61% .STI Shanghaï 3350,05 +40,05 +1,21% +9,83% .SSEC Sydney 5916,00 -11,80 -0,20% -11,49% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26428,32 +114,67 +0,44% -7,39% .DJI S&P-500 3271,12 +24,90 +0,77% +1,25% .SPX Nasdaq 10745,28 +157,46 +1,49% +19,76% .IXIC Nasdaq 100 10905,88 +190,37 +1,78% +24,88% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1385,00 -14,43 -1,03% -14,71% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3174,32 -33,88 -1,06% -15,24% .STOXX50E CAC 40 4783,69 -69,25 -1,43% -19,98% .FCHI Dax 30 12313,36 -66,29 -0,54% -7,06% .GDAXI FTSE .FTSE 5897,76 -92,23 -1,54% -21,81% SMI .SSMI 10005,90 -89,44 -0,89% -5,76% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1769 1,1774 -0,04% +4,99% EUR= Dlr/Yen 105,83 105,88 -0,05% -2,78% JPY= Euro/Yen 124,54 124,68 -0,11% +2,12% EURJPY= Dlr/CHF 0,9160 0,9127 +0,36% -5,35% CHF= Euro/CHF 1,0782 1,0755 +0,25% -0,65% EURCHF= Stg/Dlr 1,3086 1,3088 -0,02% -1,30% GBP= Indice $ 93,4620 93,3490 +0,12% -2,82% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5260 +0,0060 Bund 2 ans -0,7070 +0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1913 +0,0100 +33,47 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5478 +0,0120 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1113 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 40,02 40,27 -0,25 -0,62% -34,62% US CLc1 Brent 43,35 43,52 -0,17 -0,39% -34,35% LCOc1 (édité par Marc Angrand)

