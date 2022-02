POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe après Wall Street, la Fed rassure un peu

* Les indices européens attendus dans le vert * Des dirigeants de la Fed modèrent leur discours sur les taux * Les indices PMI et l'ISM vont rythmer la séance par Marc Angrand PARIS, 1er février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi et devraient profiter de l'élan donné par Wall Street, qui a fini en nette hausse après des déclarations jugées globalement rassurantes de responsables de la Réserve fédérale sur la remontée attendue des taux d'intérêt. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,79% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,58% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 1% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Quant au CAC 40 .FCHI à Paris, il pourrait prendre jusqu'à 0,9% selon les premières indications disponibles. L'indice parisien a cédé 2,35% sur l'ensemble du mois de janvier et l'indice large européen Stoxx 600 .STOXX 3,88%, sa plus mauvaise performance mensuelle depuis octobre 2020. Février devrait débuter sur un ton plus positif grâce aux bonnes performances des actions américaines lundi, technologiques en tête, après les déclarations de plusieurs dirigeants de la Fed, qui ont confirmé envisager une hausse de taux en mars mais ont entretenu le flou pour la suite face aux incertitudes sur l'inflation et l'impact de la pandémie. "Nous sommes effectivement sur la voie d'une hausse en mars", a dit par exemple à Reuters la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly. "Mais après cela, je veux voir ce que nous disent les données (...) Attendons d'avoir passé Omicron, attendons cela et nous verrons." Ce discours pourrait interrompre le mouvement de révision à la hausse des anticipations de taux observé ces derniers jours, qui a conduit certains économistes à tabler sur cinq, six voire sept hausses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Parallèlement, en attendant les décisions de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, les investisseurs notent aussi que la RBA, la banque centrale australienne, a mis fin à ses achats de titres sur les marchés mais n'a montré aucun empressement à relever son taux directeur, toujours fixé à 0,1%, son plus bas niveau historique. La séance du jour sera par ailleurs animée par les résultats définitifs des enquêtes PMI d'IHS Markit dans le secteur manufacturier et par l'ISM du secteur aux Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2UB5YP A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi grâce au rebond des valeurs technologiques, ce qui a évité au Nasdaq d'enregistrer la pire performance de son histoire pour un mois de janvier. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,17%, ou 406,39 points, à 35.131,86 points, le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 83,7 points (+1,89%), à 4.515,55 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 469,31 points (+3,41%, sa meilleure séance en pourcentage depuis mars dernier) à 14.239,88. Ce dernier ramène ainsi son repli mensuel à 8,99%, son plus mauvais mois de janvier depuis 2008. Le S&P-500 a cédé 5,26% en un mois et le Dow Jones 3,32%. Parmi les hausses marquantes du jour, Tesla TSLA.O a bondi de 10,7% après le relèvement de la recommandation de Credit Suisse à "surperformance" et Boeing BA.N a pris 5,1% après une importante commande de Qatar Airways. Les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture en baisse d'environ 0,2%. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a gagné 0,28%, sa troisième hausse consécutive, profitant de l'élan donné par Wall Street et de l'optimisme sur les résultats des entreprises japonaises. Sony 6758.T a fini en légère hausse (+0,39%) après l'annonce du rachat de l'éditeur américain de jeux vidéo Bungie pour 3,6 milliards de dollars, sa première réplique à l'acquisition d'Activision Blizzard ATVI.O par Microsoft MSFT.O . En Chine, les marchés sont fermés pour les célébrations du nouvel an lunaire. La Bourse de Sydney prend 0,49% après la décision de la RBA. CHANGES/TAUX Le dollar est pratiquement inchangé face aux principales autres devises .DXY (+0,04%) au lendemain de sa plus forte baisse depuis près de trois semaines (-0,75%) suite aux déclarations des dirigeants de la Fed. L'euro se traite autour de 1,1240 dollar EUR= . Le dollar australien cède quant à lui 0,17% en réaction aux annonces de la RBA. AUD=D3 Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR est stable à 1,7804% et le deux ans en très légère hausse à 1,1731%. Ce dernier a pris 45 points de base sur l'ensemble du mois de janvier, sa plus forte hausse mensuelle depuis janvier 2009. PÉTROLE Le marché pétrolier est orienté à la hausse, non loin des plus hauts de sept ans atteints la semaine dernière, à la veille de la réunion de l'"Opep+", qui devrait confirmer sa stratégie d'augmentation limitée de l'offre mondiale face à la poursuite de la reprise de la demande. Le Brent gagne 0,3% à 89,53 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,33% à 88,44 dollars CLc1 . Ils ont gagné respectivement 17,6% et 17,2% en janvier. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER FÉVRIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Ventes au détail décembre -1,4% +0,6% - sur un an +1,1% -2,9% FR 07h45 Inflation (1re estimation) janvier +3,0% +3,4% - sur un an -0,2% +0,2% FR 08h50 Indice PMI IHS Markit janvier 55,5 55,5 manufacturier définitif EZ 09h00 Indice PMI IHS Markit janvier 59,0 59,0 manufacturier définitif zone euro GB 09h30 Indice PMI IHS Markit janvier 56,9 56,9 manufacturier définitif US 15h00 Indice ISM manufacturier janvier 57,5 58,7 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 27078,4 +76,50 +0,28% -5,95% .N225 8 Topix 1896,06 +0,13 +0,01% -4,83% .TOPX Hong Kong Marché .HSI fermé Taiwan Marché .TWII fermé Séoul Marché .KS11 fermé Singapour Marché .STI fermé Shanghaï Marché .SSEC fermé Sydney 7006,00 +34,40 +0,49% -5,89% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 35131,8 +406,39 +1,17% -3,32% .DJI 6 S&P-500 4515,55 +83,70 +1,89% -5,26% .SPX Nasdaq 14239,8 +469,31 +3,41% -8,98% .IXIC 8 Nasdaq 100 14930,0 +475,44 +3,29% -8,52% .NDX 5 Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1830,66 +12,01 +0,66% -3,15% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4174,60 +37,69 +0,91% -2,88% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6999,20 +33,32 +0,48% -2,15% .FCHI Dax 30 15471,2 +152,25 +0,99% -2,60% .GDAXI 0 FTSE 7464,37 -1,70 -0,02% +1,08% .FTSE SMI 12226,7 +122,26 +1,01% -5,04% .SSMI 0 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1237 1,1233 +0,04% -1,15% EUR= Dlr/Yen 115,02 115,10 -0,07% -0,03% JPY= Euro/Yen 129,25 129,34 -0,07% -0,82% EURJPY= Dlr/CHF 0,9255 0,9269 -0,15% +1,46% CHF= Euro/CHF 1,0401 1,0409 -0,08% +0,31% EURCHF= Stg/Dlr 1,3448 1,3445 +0,02% -0,60% GBP= Indice $ 96,5800 96,5400 +0,04% +0,42% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,0130 -0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5340 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,4260 -0,0020 +41,30 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 1,7804 -0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,1731 +0,0080 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 88,42 88,15 +0,27 +0,31% +44,45% US CLc1 Brent 89,50 89,26 +0,24 +0,27% +35,54% LCOc1