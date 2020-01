Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe après Wall Street et le PIB chinois Reuters • 17/01/2020 à 07:42









* Le CAC 40 pourrait prendre 0,2% à l'ouverture * Le PIB chinois conforme aux attentes au T4 * Tokyo a gagné 0,45% après un pic de 15 mois * Le S&P a franchi les 3.300 points pour la première fois par Laetitia Volga PARIS, 17 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture après de nouveaux records à Wall Street et l'annonce rassurante d'une croissance chinoise en ligne avec les attentes. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner autour de 0,23% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI prendrait 0,5% et le FTSE à Londres .FTSE avancerait de 0,16%. Le produit intérieur brut (PIB) chinois a progressé de 6,0% en rythme annuel sur les trois derniers mois de 2019, selon les données officielles, soit une hausse conforme au consensus et identique à celle constatée au trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année 2019, la croissance chinoise a ralenti à un plus bas de près de trente ans sur fond de guerre commerciale et de morosité de l'investissement. De nouvelles mesures de soutien sont attendues de la part de Pékin en 2020 pour éviter un ralentissement plus marqué de l'économie. Parallèlement, la production industrielle chinoise est ressortie au-dessus des attentes, en hausse de 6,9% sur un an en décembre, les ventes au détail ont fait mieux qu'attendu à +8% et les investissements ont augmenté. "Ce sont des annonces positives pour la Chine. Toutes ces statistiques suggèrent que l'économie chinoise remonte après avoir atteint un plus bas et suggèrent que les effets des tensions commerciales se sont atténuées en fin d'année", a déclaré Daniel Gerard, chargé de stratégie chez State Street Global Markets. Au reste de l'agenda économique du jour, les investisseurs suivront notamment les chiffres de l'inflation en zone euro en décembre, à 10h00 GMT, et la production industrielle américaine, à 14h15 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a encore battu ses records jeudi, une salve d'indicateurs macroéconomiques positifs pour l'économie américaine et les résultats trimestriels de la banque Morgan Stanley MS.N (+6,6%) ayant contribué à renforcer l'optimisme ambiant au lendemain de la signature d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. La tendance a aussi été soutenue par les valeurs technologiques dont l'indice sectoriel .SPLRCT a gagné 1,4%, à un plus haut historique. Le Dow Jones .DJI a pris 0,92%. Le S&P-500 .SPX , plus large et principale référence des investisseurs, a gagné 0,84% à 3.316,81, franchissant pour la première fois le seuil des 3.300 points. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a avancé de 1,06%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a terminé en hausse de 0,45% et a touché en séance un pic de 15 mois, soutenue par des statistiques chinoises encourageantes et le repli du yen, qui favorise les valeurs exportatrices. En Chine, les indices actions réduisent leurs gains pour évoluer proche de l'équilibre à l'approche de la clôture: le SSE Composite .SSEC à Shanghai avance de 0,12% après avoir pris 0,6% et le CSI 300 .CSI300 , qui regroupe les principales capitalisations de Chine continentale, gagne 0,17%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar est stable face un panier de devises internationales mais il avance à un plus bas de huit mois face au yen, en réaction à l'annonce jeudi d'une série d'indicateurs positifs aux Etats-Unis. .DXY L'euro se traite autour de 1,114 dollar. EUR= Le yuan est orienté à la hausse face au billet grâce aux statistiques chinoises. Il a atteint sur le marché "onshore" son plus haut niveau en six mois à 6,8660 pour un dollar. CNY=CFXS TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne deux points de base, 1,8285%, après en avoir déjà pris trois la veille après la publication des statistiques américaines. PÉTROLE Le Brent abandonne 0,02% à 64,61 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,03% à 58,5 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Ventes au détail décembre +0,5% -0,6% - sur un an +2,6% +1,0% EZ 10h00 Inflation (définitif) décembre +0,3% -0,3% - sur un an +1,3% +1,3% USA 13h30 Mises en chantier décembre 1,375 mln 1,365 mln Permis de construire 1,468 mln 1,474 mln 14h15 Production industrielle décembre -0,2% +1,1% 15h00 Indice de confiance du janvier 99,3 99,3 Michigan (1re estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 24041,26 +108,13 +0,45% +1,63% .N225 Topix .TOPX 1735,44 +6,72 +0,39% +0,82% Hong Kong .HSI 28851,87 -31,17 -0,11% +2,35% Taiwan .TWII 12090,29 +23,36 +0,19% +0,78% Séoul .KS11 2250,57 +2,52 +0,11% +2,41% Singapour .STI 3275,77 -2,23 -0,07% +1,64% Shanghaï .SSEC 3075,92 +1,84 +0,06% +0,85% Sydney .AXJO 7064,10 +22,30 +0,32% +5,69% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 29297,64 +267,42 +0,92% +2,66% S&P-500 .SPX 3316,81 +27,52 +0,84% +2,66% Nasdaq .IXIC 9357,13 +98,44 +1,06% +4,29% Nasdaq 100 9125,00 +89,33 +0,99% +4,49% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1644,47 +3,56 +0,22% +1,26% .FTEU3 Eurostoxx 50 3774,14 +5,18 +0,14% +0,77% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6039,03 +6,42 +0,11% +1,02% Dax 30 .GDAXI 13429,43 -2,87 -0,02% +1,36% FTSE .FTSE 7609,81 -32,99 -0,43% +0,89% SMI .SSMI 10693,52 +22,78 +0,21% +0,72% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1138 1,1135 +0,03% -0,64% Dlr/Yen JPY= 110,21 110,14 +0,06% +1,24% Euro/Yen 122,77 122,67 +0,08% +0,67% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9649 0,9644 +0,05% -0,30% Euro/CHF 1,0749 1,0743 +0,06% -0,95% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3079 1,3076 +0,02% -1,36% Indice $ .DXY 97,3170 97,3200 -0,00% +1,19% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,2200 -0,0070 Bund 2 ans -0,5840 +0,0090 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0440 -0,0030 +26,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,8285 +0,0200 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,5613 -0,0070 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 58,52 58,52 +0,00 +0,00% -4,39% CLc1 Brent LCOc1 64,63 64,62 +0,01 +0,02% -2,12% (Édité par Patrick Vignal)

