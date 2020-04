Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe après une bonne statistique chinoise (actualisé) Reuters • 14/04/2020 à 08:35









* Les indices européens attendus en hausse de plus de 1% * Les exportations chinoises ont reculé moins que prévu en mars * La tendance est positive en Asie et sur les futures de Wall Street par Blandine Henault PARIS, 14 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette hausse mardi après le long week-end pascal, soutenues par des chiffres meilleurs que prévu sur le commerce extérieur chinois et par la progression des futures sur les indices américains. Les contrats à terme signalent une hausse de 1,1% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,43% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,1% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les indices européens s'apprêtent ainsi à poursuivre sur leur lancée après avoir enregistré la semaine dernière leur meilleure performance hebdomadaire en plus de huit ans. La tendance est nettement positive mardi en Asie malgré la clôture mitigée de Wall Street la veille, après la publication de chiffres moins mauvais qu'attendu sur le front du commerce extérieur chinois qui rassurent dans un contexte toujours tendu sur le front de la pandémie de coronavirus. Les exportations chinoises ont reculé de 6,6% en mars sur un an et les importations ont baissé de 0,9% alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une chute de 14% des exportations et de 9,5% des importations. A Wall Street qui, contrairement aux Bourses européennes, a rouvert dès lundi, les contrats à terme signalent une ouverture en hausse autour de 1,3%. A WALL STREET Les indices Dow Jones et Standard & Poor's 500 de la Bourse de New York ont fini en baisse lundi, les investisseurs privilégiant la prudence à l'orée de la saison des résultats de sociétés, qui s'annoncent mauvais à cause de la pandémie de coronavirus. La forte hausse d'Amazon AMZN.O a toutefois permis au Nasdaq de terminer en territoire positif. Le Dow Jones .DJI a perdu 1,39% à 23.390,77 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a cédé 1,01%, à 2.761,63 points. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 0,48%, à 8.192,43 points. Le géant du commerce en ligne Amazon a bondi de 6,17%, profitant du relèvement de l'objectif de cours de Canaccord et de l'annonce de 75.000 embauches pour faire face à la demande liée aux mesures de confinement aux Etats-Unis. La semaine qui commence sera, à Wall Street, celle du début des publications de résultats pour le premier trimestre, avec mardi ceux de JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N . EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a gagné 3,13%, tiré par la progression des valeurs technologiques. En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC avance de 1,27% et la Bourse de Hong Kong .HSI prend 0,8%. TAUX Le regain d'appétit pour le risque se traduit par une remontée des rendements obligataires : le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR reprend plus de deux points de base, à 0,7568%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, avance légèrement dans les premiers échanges, à -0,337%. CHANGES Le dollar recule légèrement face à un panier de devises de référence, les cambistes délaissant les actifs jugés les plus sûrs, rassurés par les chiffres meilleurs que prévu du commerce extérieur chinois. .DXY L'euro en profite pour remonter à 1,0929. EUR= PÉTROLE Les cours du brut évoluent en petite hausse mardi, les investisseurs ayant salué sans plus d'enthousiasme l'accord conclu par l'Opep et ses alliés pour réduire la production mondiale de 9,7 millions de barils par jour, un volume jugé insuffisant par de nombreux observateurs. Le baril de Brent LCOc1 progresse de 1,3% à 32,15 dollars et le baril de brut léger américain CLc1 prend 0,9% à 22,61 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19638,81 +595,41 +3,13% -16,98% .N225 Topix .TOPX 1433,51 +27,60 +1,96% -16,72% Hong Kong 24495,33 +195,00 +0,80% -13,11% .HSI Taiwan 10332,94 +233,72 +2,31% -13,87% .TWII Séoul .KS11 1857,31 +31,55 +1,73% -15,49% Singapour 2638,00 +70,75 +2,76% -18,15% .STI Shanghaï 2817,75 +34,70 +1,25% -7,62% .SSEC Sydney 5488,10 +100,80 +1,87% -17,89% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23390,77 -328,60 -1,39% -18,04% .DJI S&P-500 2761,63 -28,19 -1,01% -14,52% .SPX Nasdaq 8192,43 +38,85 +0,48% -8,70% .IXIC Nasdaq 100 8332,74 +94,21 +1,14% -4,58% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1300,54 +17,59 +1,37% -19,92% .FTEU3 Eurostoxx 50 2892,79 +41,52 +1,46% -22,76% .STOXX50E CAC 40 4506,85 +64,10 +1,44% -24,61% .FCHI Dax 30 10564,74 +231,85 +2,24% -20,26% .GDAXI FTSE .FTSE 5842,66 +164,93 +2,90% -22,54% SMI .SSMI 9452,83 +20,44 +0,22% -10,96% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0932 1,0913 +0,17% -2,48% EUR= Dlr/Yen 107,69 107,76 -0,06% -1,07% JPY= Euro/Yen 117,72 117,55 +0,14% -3,47% EURJPY= Dlr/CHF 0,9655 0,9672 -0,18% -0,25% CHF= Euro/CHF 1,0555 1,0555 +0,00% -2,74% EURCHF= Stg/Dlr 1,2550 1,2507 +0,34% -5,35% GBP= Indice $ 99,3320 99,3480 -0,02% +3,28% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,3320 +0,0100 Bund 2 ans -0,6300 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1210 +0,0120 +45,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7568 +0,0080 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2510 +0,0080 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 22,62 22,41 +0,21 +0,94% -63,05% CLc1 Brent LCOc1 32,17 31,74 +0,43 +1,35% -51,28% (Édité par Patrick Vignal)

