POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe après les gains soutenus de Wall Street

* A Wall Street, le S&P 500 a connu jeudi sa meilleure séance depuis mars * Les résultats d'entreprises et les indicateurs économiques rassurent * Les ventes au détail aux USA à surveiller par Marc Angrand PARIS, 15 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi, dans le sillage de Wall Street et des grandes places asiatiques, portées par un courant d'achats à bon compte après des résultats de sociétés et des indicateurs économiques américains meilleurs qu'attendu. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,41% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,28% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,42% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Quant au CAC 40 .FCHI à Paris, il pourrait prendre autour de 0,4% selon les premières indications disponibles. Wall Street a enregistré jeudi sa plus forte progression en pourcentage sur une séance depuis début mars après une série de résultats meilleurs qu'attendu, comme ceux de Morgan Stanley MS.N (+2,48%), Walgreens Boots Alliance WBA.O (+7,4%) et UnitedHealth UNH.N (+4,17%), le reflux des inscriptions hebdomadaires au chômage à leur plus bas niveau depuis 19 mois et le ralentissement des prix à la production. Ces derniers ont apaisé au moins temporairement certaines craintes de voir la Réserve fédérale contrainte d'accélérer le resserrement de sa politique monétaire. "Les investisseurs saluent aussi le fait que le S&P 500 soit passé au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours", note John Plassard, directeur adjoint de Mirabaud Securities. La ratification par le président américain, Joe Biden, de la loi relevant le plafond de la dette américaine contribue aussi à l'amélioration du sentiment général sur les marchés. La séance à venir sera animée entre autres par les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis en septembre, à 12h30 GMT, et l'indice de confiance du consommateur américain de l'université du Michigan à 14h00 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi après les résultats trimestriels solides publiés par plusieurs grandes entreprises, dont Bank of America, et des indicateurs sur le marché du travail et l'inflation qui ont apaisé les inquiétudes liées aux taux d'intérêt. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,56%, ou 534,75 points, à 34.912,56 points, le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 74,46 points (+1,71%) à 4.438,26 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 251,79 points (+1,73%) à 14.823,43 points. Porté par les hausses de Facebook FB.O , Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O et Alphabet GOOGL.O , le secteur des technologies .SPLRCT (+2,28%) a été le principal catalyseur du S&P-500, qui a enregistré sa plus forte progression sur une journée depuis début mars. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 gagne 1,34% à moins d'une heure de la clôture, les valeurs technologiques profitant à plein de la forte hausse du Nasdaq: Tokyo Electron 8035.T s'adjuge par exemple 2,37% et Sony 6758.T 1,79%. Le Nikkei s'achemine ainsi vers un gain hebdomadaire d'environ 3% après trois semaines de repli d'affilée. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai prend 0,26% et le CSI 300 .CS300 0,38%. Si le sentiment général reste soutenu par les espoirs de nouvelles mesures de soutien monétaire et budgétaire, la prudence limite les gains avant des statistiques économiques importantes lundi, dont celles du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre. CHANGES/TAUX Le dollar, quasi stable face à un panier de devises de référence .DXY (-0,02%), a touché un nouveau plus haut de près de trois ans face au yen JPY= à 113,97. L'euro, lui, remonte à 1,1608 dollar EUR= (+0,12%). Le billet vert affiche pour l'instant une performance hebdomadaire négative sur fond de regain d'appétit pour le risque. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain a dix ans US10YT=RR évolue en Asie tout près de sa clôture de jeudi, à 1,5283%, après le repli provoqué par les indicateurs américains du jour. PÉTROLE Les cours du pétrole restent orientés à la hausse, toujours tirés par la perspective d'une augmentation de la demande et la faiblesse des stocks dans plusieurs grands pays consommateurs. Le Brent gagne 0,75% à 84,63 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,69% à 81,87 dollars CLc1 . Tous deux se dirigent vers une hausse d'environ 3% sur la semaine, la sixième progression hebdomadaire consécutive pour le Brent et la huitième pour le WTI. MÉTAUX Le cours du cuivre sur le marché londonien LME a franchi les 10.000 dollars la tonne CMCU3 pour la première fois depuis juin et s'achemine vers une hausse hebdomadaire d'environ 7%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis novembre 2016. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 15 OCTOBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 6h45 Inflation IPCH (définitif) septembre -0,2% -0,2%* - sur un an +2,7% +2,7%* US 12h30 Indice d'activité "Empire octobre 27,00 34,30 State" US 12h30 Ventes au détail septembre -0,2% +0,7% - sur un an n.d. +15,06% US 12h30 Indice de confiance du octobre 73,1 72,8 Michigan (1re estimation) *première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 28935,74 +384,81 +1,35% +5,43% .N225 Topix 2019,48 +32,51 +1,64% +11,90% .TOPX Hong Kong 25197,82 +235,23 +0,94% -7,47% .HSI Taiwan 16766,62 +379,34 +2,31% +13,81% .TWII Séoul 3015,10 +26,46 +0,89% +4,93% .KS11 Singapour 3178,81 +13,95 +0,44% +11,78% .STI Shanghaï 3567,45 +9,17 +0,26% +2,72% .SSEC Sydney 7362,00 +50,30 +0,69% +11,76% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34912,56 +534,75 +1,56% +14,07% .DJI S&P-500 4438,26 +74,46 +1,71% +18,16% .SPX Nasdaq 14823,43 +251,79 +1,73% +15,01% .IXIC Nasdaq 100 15052,42 +277,82 +1,88% +16,79% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1803,80 +20,74 +1,16% +17,39% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4149,06 +65,78 +1,61% +16,79% 50 .STOXX50E CAC 40 6685,21 +87,83 +1,33% +20,42% .FCHI Dax 30 15462,72 +213,34 +1,40% +12,71% .GDAXI FTSE 7207,71 +65,89 +0,92% +11,57% .FTSE SMI .SSMI 11892,52 +77,93 +0,66% +11,11% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1608 1,1594 +0,12% -4,95% EUR= Dlr/Yen 113,97 113,66 +0,27% +10,47% JPY= Euro/Yen 132,32 131,82 +0,38% +4,25% EURJPY= Dlr/CHF 0,9228 0,9233 -0,05% +4,26% CHF= Euro/CHF 1,0712 1,0710 +0,02% -0,87% EURCHF= Stg/Dlr 1,3687 1,3673 +0,10% +0,10% GBP= Indice $ 93,9400 93,9560 -0,02% -2,32% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1920 -0,0080 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6910 -0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1430 -0,0630 +33,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5283 +0,0090 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,3626 +0,0090 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 81,87 81,31 +0,56 +0,69% +33,75% US CLc1 Brent 84,63 84,00 +0,63 +0,75% +28,17% LCOc1 (édité par Blandine Hénault)