POINT MARCHÉS-Hausse en vue à Wall Street, les résultats en soutien en Europe

* La Bourse de New York attendue dans le vert * Les indices européens montent à mi-séance * Les résultats d'entreprises animent la cote * Le risque sanitaire et les tensions USA-Chine au second plan par Patrick Vignal PARIS, 23 juillet (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en hausse jeudi tandis que les Bourses européennes progressent à mi-séance, portées par des résultats d'entreprises majoritairement bien accueillis qui apaisent pour un temps les craintes liées au risque sanitaire et au regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine. Les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence de la Bourse de New York en hausse de 0,5% à 0,9% mais la tendance pourrait évoluer avec la publication à 12h30 GMT, soit une heure avant l'ouverture, du nombre des inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière. À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,61% à 5.067,85 points vers 10h20 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI gagne 0,65% et à Londres, le FTSE .FTSE avance de 0,66%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,57%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,67% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,52%. Les investisseurs européens ont été rassurés par l'annonce d'une amélioration plus nette que prévu du moral des consommateurs allemands à l'approche du mois d'août, selon l'enquête de l'institut GfK. La propagation galopante du coronavirus reste cependant un facteur d'inquiétude, notamment aux Etats-Unis où le nombre de morts supplémentaires a dépassé les 1.100 pour une deuxième journée consécutive, avec un record du nombre quotidien de décès en Californie, en Alabama, au Nevada et au Texas. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Microsoft MSFT.O pourrait ralentir la progression des indices américains. L'action du géant du logiciel perd en effet 2% en avant-Bourse au lendemain de l'annonce d'une croissance inférieure à 50% pour sa plateforme dédiée au "cloud", pour la première fois depuis sa création. Tesla TSLA.O progresse en revanche de 4,7% en avant-Bourse après avoir publié des résultats dans le vert pour un quatrième trimestre consécutif. Intel INTC.O publiera ses résultats après la clôture. VALEURS EN EUROPE Le groupe publicitaire français Publicis PUBP.PA se distingue avec un bond de 13,14%, la plus forte progression du Stoxx 600, après avoir publié des résultats semestriels moins mauvais que ce que redoutaient les marchés. Dans son sillage, son concurrent britannique WPP WPP.L gagne 2,27% à Londres. STMicroelectronics STM.PA prend 2,52%, le fabricant de semi-conducteurs ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2020, tandis que Pernod Ricard PERP.PA gagne 2,60% après avoir revu en hausse sa prévision de résultat opérationnel courant annuel. Contre la tendance, Dassault Systèmes DAST.PA , lanterne rouge du CAC, cède 2,16% après avoir publié un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes. Ailleurs en Europe, Unilever ULVR.L grimpe de près de 8% à Londres, les ventes du géant des produits de grande consommation ayant reculé nettement moins qu'attendu sur fond de performances robustes en Amérique du Nord. A Francfort, le constructeur automobile Daimler DAIGn.DE s'octroie 5,67% à la faveur d'une perte d'exploitation moins marquée que prévu et porte l'indice Stoxx de l'automobile .SXAP qui gagne 3,1%. CHANGES/TAUX Du côté des devises, l'euro prend 0,2%, à 1,159 dollar, après avoir atteint mercredi 1,16 dollar pour la première fois depuis octobre 2018 à la suite de l'adoption la veille par les dirigeants européens d'un plan de relance de 750 milliards d'euros. EUR= L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine contre six autres devises, cède 0,15%. .DXY Sur le marché de la dette souveraine, le rendement du Bund à 10 ans DE10YT=RR prend un point de base à -0,484% après être tombé mercredi à un creux de deux mois à -0,498%. Son équivalent américain est quasiment stable, autour de 0,592%. US10YT=RR PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut prennent chacun autour de 0,9% malgré l'annonce mercredi par l'Energy Information Administration d'une hausse surprise des stocks de brut aux Etats-Unis Le baril de Brent LCOc1 se traite autour 44,69 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 autour de 42,29 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 23 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 18 1.300.000 1.300.000 juillet LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27020,00 +136,00 +0,51% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3278,75 +13,25 +0,41% Nasdaq-100 10896,25 +92,00 +0,85% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 27005,84 +165,44 +0,62% -5,37% .DJI S&P-500 .SPX 3276,02 +18,72 +0,57% +1,40% Nasdaq .IXIC 10706,13 +25,76 +0,24% +19,32% Nasdaq 100 10870,75 +37,68 +0,35% +24,48% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1462,85 +8,53 +0,59% -9,92% .FTEU3 Eurostoxx 50 3390,54 +19,78 +0,59% -9,47% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5063,72 +26,60 +0,53% -15,29% Dax 30 .GDAXI 13183,28 +79,03 +0,60% -0,50% FTSE .FTSE 6247,51 +40,41 +0,65% -17,17% SMI .SSMI 10449,52 +10,48 +0,10% -1,58% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1587 1,1568 +0,16% +3,36% Dlr/Yen JPY= 107,16 107,14 +0,02% -1,56% Euro/Yen 124,17 123,97 +0,16% +1,82% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9272 0,9295 -0,25% -4,20% Euro/CHF 1,0745 1,0753 -0,07% -1,00% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2721 1,2732 -0,09% -4,06% Indice $ .DXY 94,8430 94,9880 -0,15% -1,38% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,7400 -0,1900 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4850 +0,0080 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6820 +0,0090 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1851 +0,0000 +29,99 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5922 -0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1473 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 42,20 41,90 +0,30 +0,72% -31,06% CLc1 Brent LCOc1 44,61 44,29 +0,32 +0,72% -32,44% (édité par)

