POINT MARCHÉS-Hausse en vue à Wall Street avant de boucler un mois agité

* Hausse en vue à Wall Street, les inscriptions au chômage à surveiller * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 0,27% le CAC 40 à Paris quasi stable * Nouveau plus haut de près d'un an pour le dollar par Marc Angrand PARIS, 30 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert jeudi mais la tendance se fait plus hésitante à mi-séance sur les marchés européens et les principaux indices boursiers mondiaux se dirigent vers un recul sur l'ensemble du mois de septembre après sept hausses mensuelles d'affilée. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une progression de 0,48% pour le Dow Jones .DJI , de 0,4% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI est pratiquement inchangé à 6.561,83 points à 11h00 GMT alors qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,24% et qu'à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,3%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,1% tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,28% et le Stoxx 600 .STOXX 0,27%. Ce dernier affiche pour l'instant un recul d'un peu plus de 3% sur le mois de septembre, sa première performance mensuelle négative depuis janvier, qui ramène à 14,3% sa progression depuis le début de l'année. Au terme d'un mois marqué par de nouveaux signes d'accélération de l'inflation et l'évolution marquée du discours de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre, les investisseurs restent préoccupés par le contexte macroéconomique, entre les signes de ralentissement de la reprise dans certaines régions et les goulets d'étranglement persistants dans les chaînes d'approvisionnement. Dans ce contexte, ils surveilleront à 12h00 GMT la première estimation de l'inflation en Allemagne en septembre et une demi-heure plus tard les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. En Chine, les indices PMI officiels montrent une contraction inattendue de l'activité du secteur manufacturier et en France, l'inflation est estimée à 2,7% sur un an, son plus haut niveau depuis près de dix ans . Le risque politique aux Etats-Unis avec les tensions entre démocrates et républicains au sujet du plafond de la dette continue par ailleurs de peser sur le sentiment de marché à Wall Street. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Les indices européens restent soutenus en premier lieu par la hausse des valeurs liées aux matières premières, dont l'indice Stoxx .SXPP gagne 1,18%, tandis que celui du pétrole et du gaz .SXEP prend 1,01%. À Paris, ArcelorMittal MT.AS (+1,57%) et TotalEnergies TTEF.PA (+1,13%) figurent ainsi dans le peloton de tête du CAC 40. Mais certains secteurs défensifs sont eux aussi bien orientés, à l'instar de la santé .SXDP > (+0,92%) ou de l'immobilier .SX86P (+0,58%). A la baisse, le géant suédois de l'habillement H&M HMb.ST cède 1,75% après avoir expliqué que les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement avaient freiné ses ventes en septembre. Carrefour CARR.PA perd 1,69% après avoir brièvement pris jusqu'à plus de 3% en réaction à un article du Monde évoquant des discussions au printemps avec Auchan sur l'éventualité d'un rapprochement. "J'ai l'impression que l'article est quand même assez prudent sur des discussions qui auraient eu lieu mais sont peut-être terminées", a commenté Nicolas Champ, analyste de Barclays. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR recule d'un peu plus d'un point de base à 1,5289% mais reste ancré au-dessus de 1,5%, soit 20 points au-dessus de son niveau de fin août. En Europe, le dix ans allemand DE10YT=RR est stable à -0,21% avant les chiffres de l'inflation mais il devrait boucler septembre sur une hausse de plus de 16 points, la plus forte depuis février. CHANGES Le dollar poursuit sa hausse face aux autres grandes devises et l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY (+0,13%) a inscrit un nouveau plus haut de près d'un an. Il s'achemine vers une hausse de plus de 1,8% sur l'ensemble du mois de septembre. L'euro amplifie de son côté son retour sous 1,16 dollar EUR= , au plus bas depuis juillet 2020. PÉTROLE Le marché pétrolier recule légèrement mais reste proche de ses récents plus hauts, l'annonce d'une augmentation des stocks aux Etats-Unis et l'appréciation du dollar ne suffisant pas à inverser durablement la tendance haussière. Le Brent, qui a dépassé 80 dollars mardi, abandonne 0,18% à 78,50 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,15% à 74,72 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 12h00 Inflation IPCH (1re septembre +0,2% +0,1% estimation) - sur un an +4,0% +3,4% USA 12h30 PIB annualisé définitif T2 +6,6% +6,6%* USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 335.000 351.000 25/9 * estimation précédente LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 34421,0 +156,00 +0,46% 1YMc1 0 S&P-500 4366,00 +16,25 +0,37% ESc1 Nasdaq-100 14797,7 +58,00 +0,39% NQc1 5 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 34390,7 +90,73 +0,26% +12,36% .DJI 2 S&P-500 4359,46 +6,83 +0,16% +16,06% .SPX Nasdaq 14512,4 -34,24 -0,24% +12,60% .IXIC 4 Nasdaq 100 14752,8 -17,42 -0,12% +14,47% .NDX 9 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 1765,67 +5,42 +0,31% +14,91% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 4075,36 -4,86 -0,12% +14,71% .STOXX50E CAC 40 6560,30 -0,50 -0,01% +18,17% .FCHI Dax 30 15322,7 -42,56 -0,28% +11,69% .GDAXI 1 FTSE .FTSE 7126,44 +18,28 +0,26% +10,31% SMI .SSMI 11687,2 +58,93 +0,51% +9,19% 6 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1569 1,1595 -0,22% -5,27% EUR= Dlr/Yen 112,03 111,96 +0,06% +8,59% JPY= Euro/Yen 129,61 129,82 -0,16% +2,12% EURJPY= Dlr/CHF 0,9362 0,9348 +0,15% +5,77% CHF= Euro/CHF 1,0833 1,0839 -0,06% +0,24% EURCHF= Stg/Dlr 1,3434 1,3422 +0,09% -1,74% GBP= Indice $ 94,4740 94,3380 +0,14% -1,77% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,060 -0,0900 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,2130 +0,0000 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6920 -0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1350 +0,0000 +34,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5289 -0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2971 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger 74,71 74,83 -0,12 -0,16% +22,06% US CLc1 Brent 78,50 78,64 -0,14 -0,18% +18,89% LCOc1 (Reportage Marc Angrand, avec la contribution de Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)