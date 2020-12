POINT MARCHÉS-Hausse en Europe, records à Wall St, relance US et Brexit en soutien

* L'indice Stoxx 600 (+0,3%) au plus haut depuis fin février * Records pour le S&P-500 et le Nasdaq à Wall Street * Un plan de relance de $900 milliards aux USA toujours en bonne voie * L'espoir d'un compromis GB-UE sur le Brexit reste présent * Nouvel accès de faiblesse du dollar par Marc Angrand PARIS, 17 décembre (Reuters) - Les Bourses de la zone euro ont terminé en hausse jeudi pour la quatrième séance d'affilée et Wall Street a inscrit de nouveaux records grâce à l'espoir d'un accord au Congrès américain sur un plan de relance massif et à celui, toujours présent, d'un compromis entre Londres et Bruxelles sur le Brexit. À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini la journée sur un gain symbolique de 0,03% (1,78 point) à 5.549,46 points alors qu'à Francfort, le Dax .GDAXI progresse de 0,75%. A Londres, le FTSE 100 .FTSE , de nouveau handicapé par l'appréciation de la livre sterling, a reculé de 0,3% . L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E affiche une hausse de 0,5%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,31% et le Stoxx 600 .STOXX 0,3%, au plus haut depuis le 26 février, sans être toutefois parvenu à repasser les 400 points. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street était elle aussi bien orientée, le Dow Jones .DJI s'adjugeant 0,37%, le Standard & Poor's 500 0,4% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,55%. Ce dernier et le S&P-500 ont inscrit des records dès les premiers échanges et le Dow est monté à 30 323,78 points, à moins de trois points du plus haut historique de lundi. Les investisseurs continuent de miser sur l'adoption prochaine du plan de relance de 900 milliards de dollars (736 milliards d'euros) dont les responsables démocrates et républicains du Congrès continuent de discuter. Ils espèrent aussi que les négociateurs britanniques et européens finiront par s'entendre sur les relations commerciales post-Brexit, même si l'Union européenne ne s'attend pas à un accord dans les prochaines heures. A ces deux facteurs s'ajoute la perspective du déploiement en Europe à partir du 27 décembre du premier vaccin autorisé contre le coronavirus. VALEURS En Europe, l'appétit pour le risque et la confiance dans l'amélioration de la conjoncture ont bénéficié en premier lieu aux secteurs de la distribution .SXRP (+2,07%), des hautes technologies .SX8P (+1,43%) et des médias .SXMP (+1,23%). A Paris, la plus forte progression du CAC 40 est pour Cap Gemini CAPP.PA (+3,54%), qui a profité du relèvement de la prévision de chiffre d'affaires annuel de l'américain Accenture ACN.N (+8,45%). EDF EDF.PA a pris de son côté 1,97% après avoir revu à la hausse son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) annuel. A Londres, le groupe publicitaire WPP WPPL.L s'est adjugé 4,19% après avoir dit prévoir de retrouver en 2022 ses niveaux d'activité de 2019. LES INDICATEURS DU JOUR Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage ont enregistré la semaine dernière une hausse inattendue à 885.000 alors que le consensus les donnait en baisse à 800.000. Autre signe suggérant que la reprise s'essouffle, l'indice d'activité "Philly Fed" a reculé plus qu'attendu, à 11,1 en décembre contre 26,3 le mois précédent. Les mises en chantier et les délivrances de permis de construire ont au contraire augmenté, confirmant la bonne santé du marché immobilier. En Europe, l'indice Insee du climat des affaires en France, en hausse d'un point à 93, a confirmé l'amélioration progressive des conditions d'activité. CHANGES La perspective de plus en plus nette d'un plan de relance synonyme de creusement du déficit budgétaire a contribué à la baisse du dollar, tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux ans et demi face aux autres grandes devises internationales .DXY (-0,68%). L'euro, à l'opposé, a atteint 1,2262 dollar EUR= , son plus haut niveau depuis avril 2018, avant de revenir autour de 1,2250. Les dernières nouvelles des négociations sur l'après-Brexit continuent de favoriser la livre sterling, en hausse face au billet vert GBP= (+0,67%)comme face à la monnaie unique GBPEUR= (+0,21%). La devises britannique n'a que légèrement réduit ses gains après la décision de la Banque d'Angleterre de laisser sa politique monétaire inchangée, comme attendu. A noter aussi, le pic de six ans du franc suisse face au dollar CHF= après la confirmation par la Banque nationale suisse (BNS) de sa politique d'interventions ciblées sur le marché des changes. TAUX Les écarts sont réduits sur les marchés de taux en Europe comme aux Etats-Unis. Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , à -0,573% en fin de séance, a effacé rapidement la hausse provoquée par la présentation du programme d'émission 2021 de l'Allemagne, qui pourrait atteindre 471 milliards d'euros. Côté américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR a reculé sous 0,9% après les indicateurs économiques du jour mais a ensuite repris la quasi-totalité du terrain perdu. US10YT=RR PÉTROLE La perspective de mesures massives de relance aux Etats-Unis et la baisse des stocks de brut américains ont permis au marché d'atteindre leur plus haut niveau depuis neuf mois. Le Brent est ainsi monté à 51,90 dollars le baril avant de revenir à 51,40 dollars LCOc1 , en hausse de 0,63%, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,86% à 48,23 dollars CLc1 après un pic à 48,59. A SUIVRE VENDREDI: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1534,12 +4,69 +0,31% -5,53% .FTEU3 Eurostoxx 50 3560,87 +17,87 +0,50% -4,92% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5549,46 +1,78 +0,03% -7,17% Dax 30 .GDAXI 13667,25 +101,27 +0,75% +3,16% FTSE .FTSE 6551,06 -19,85 -0,30% -13,14% SMI .SSMI 10540,36 +83,58 +0,80% -0,72% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 30258,64 +104,10 +0,35% +6,03% S&P-500 .SPX 3712,82 +11,65 +0,31% +14,92% Nasdaq .IXIC 12721,96 +63,77 +0,50% +41,79% Nasdaq 100 .NDX 12712,63 +44,47 +0,35% +45,57% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2258 1,2197 +0,50% +9,35% Dlr/Yen JPY= 103,12 103,48 -0,35% -5,27% Euro/Yen 126,39 126,19 +0,16% +3,64% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8837 0,8855 -0,20% -8,69% Euro/CHF 1,0835 1,0798 +0,34% -0,16% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3596 1,3507 +0,66% +2,54% Indice $ .DXY 89,8310 90,4500 -0,68% -6,59% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1884,71 1864,15 +1,10% +24,24% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,64 +0,09 FGBLc1 Bund 10 ans -0,57 +0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,72 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,33 +0,00 +24,05 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,94 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,13 +0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 48,20 47,82 +0,38 +0,79% -21,25% CLc1 Brent LCOc1 51,38 51,08 +0,30 +0,59% -22,19% (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)