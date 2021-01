POINT MARCHÉS-Hausse des actions avec les espoirs sur la relance US

* Le CAC 40 gagne 0,22% et le Stoxx 600 0,41% * Joe Biden attendu sur un plan massif d'aide budgétaire * Carrefour en baisse, l'État s'oppose à un possible rachat par Couche-Tard * PIB 2020 allemand, inscriptions au chômage US et "minutes" de la BCE à l'agenda par Laetitia Volga PARIS, 14 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en légère hausse en début de séance jeudi dans l'attente de la présentation du futur plan de relance américain pour le président élu Joe Biden. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 0,22% à 5.675,33 points vers 08h50 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI est en hausse de 0,42% et à Londres, le FTSE .FTSE de 0,23%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E prend 0,58%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,31% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,41%. La tendance de marché reste dictée par l'actualité américaine avec la présentation ce jeudi par Joe Biden d'un plan de relance ambitieux qui devrait avoisiner les 2.000 milliards de dollars et inclure l'envoi de chèques aux ménages et des financements aux Etats et aux collectivités locales, a rapporté jeudi la chaîne de télévision CNN. Si les Etats-Unis s'apprêtent à doper l'aide budgétaire face à l'impact de la crise sanitaire, les investisseurs se demandent si dans le même temps la Réserve fédérale n'envisage pas de son côté de réduire la voilure sur les rachats d'actifs. Dans ce contexte, le marché suivra avec attention les propos de Jerome Powell, le président de la Fed, dans le cadre d'un évènement en ligne organisé par l'Université de Princeton à 17h30 GMT. "La question numéro un pour les marchés mondiaux et les actions sera de savoir quand la Fed commencera à réduire ses interventions. C'est à ce moment-là qu'il faudra s'inquiéter (...) mais pour le moment, c'est un peu prématuré. Nous sommes dans un contexte où la croissance s'accélère, les indicateurs économiques sont bons et, aux États-Unis, la probabilité d'une relance budgétaire augmente", a déclaré Frank Benzimra, stratégiste chez Société Générale. En politique, toujours aux Etats-Unis, Donald Trump est devenu mercredi le premier président de l'histoire américaine à être mis en accusation une seconde fois par la Chambre des représentants où dix élus républicains se sont joints aux démocrates pour l'inculper d'"incitation à l'insurrection" suite à l'attaque du Capitole par ses partisans. Il apparaît toutefois peu probable que cette procédure en destitution, promptement lancée, mène à son éviction avant la fin de son mandat et l'investiture de Joe Biden, le 20 janvier. La séance sera animée entre autres par la première estimation du produit intérieur brut (PIB) en Allemagne en 2020 à 09h00 GMT, attendu en contraction de 5,1% par les économistes interrogés par Reuters, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, et la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne. VALEURS Du côté des valeurs, Carrefour CARR.PA chute de -6,98% après les réticences exprimées par le gouvernement français au projet de rapprochement formulé la veille par le canadien Alimentation Couche-Tard ATDb.TO et qui avait permis au distributeur français de grimper de plus de 13%. Renault RENA.PA recule de 3,3% après la présentation d'un plan stratégique axé sur une intensification des réductions de coûts et sur de nouveaux lancements. A l'inverse, PSA PEUP.PA gagne 4,13%, en tête du CAC 40, après l'annonce de ses ventes annuelles. Au niveau sectoriel, le compartiment automobile .SXAP affiche la plus forte progression de ce début de séance avec un gain de 1,68%. A Francfort, Daimler DAIGn.DE , Continental CONG.DE et Volkswagen VOWG_p.DE prennent de 1,4% à 3,05%. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'instant une hausse modérée pour le Dow Jones .DJI et le S&P 500 .SPX à l'ouverture, tandis que le Nasdaq .IXIC est attendu pratiquement inchangé. Mercredi, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé, les investisseurs ayant préféré adopter une attitude attentiste alors que les débats concernant la procédure d'"impeachment" visant le président américain Donald Trump débutaient au Congrès. L'indice Dow Jones a cédé 0,03% à 31.060,47 points, le S&P-500 a pris 0,23%, à 3.809,84 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,43% à 13.128,95 points. Aux valeurs, Intel INTC.O a bondi de près de 7% après l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur général, Pat Gelsinger, venu de VMWare. EN ASIE Le Nikkei .N225 à la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,85%, à un nouveau plus haut de 30 ans, tirée par la progression des valeurs technologiques dans le sillage d'Intel à Wall Street. Les Bourses de Chine continentale ont fini dans le rouge, le record du nombre quotidien de contamination au coronavirus depuis plus de dix mois ayant pris le dessus sur la hausse plus forte que prévu des exportations en décembre. Le CSI 300 des grandes capitalisations du pays .CSI300 a perdu 1,93%, sa plus mauvaise performance en une séance depuis le début septembre. A Hong Kong, les actions Alibaba 9988.HK (+5%) et Tencent 0700.HK (+5,62%) ont fini en nette progression alors que l'administration Trump a abandonné son projet de mettre les deux groupes, ainsi que Baidu BIDU.O , sur sa liste noire, selon des sources à Reuters. TAUX/CHANGES Dopé par l'anticipation d'un nouveau plan de relance, le rendement des Treasuries à dix ans prend deux points de base à 1,1019% US10YT=RR . Les rendements de référence de la zone euro sont en léger repli, à -0,533% pour le Bund à dix ans DE10YT=RR et à -0,3192% pour l'OAT de même échéance FR10YT=RR . En Italie, le rendement du BTP à dix ans prend près de trois points de base IT10YT=RR L'ancien président du Conseil, Matteo Renzi, a annoncé mercredi la démission des ministres issus de son parti Italia Viva, une décision qui met en péril la coalition gouvernementale conduite par Giuseppe Conte. Sur le marché des changes, le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence et l'euro évolue autour de 1,216. EUR= , .DXY PÉTROLE Les prix pétroliers sont en petite hausse grâce à la diminution des stocks de brut américain pour une cinquième semaine consécutive et au niveau record des importations du brut en Chine en 2020 mais la hausse des cas de COVID dans le monde limite toutefois les gains. D'après les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, les stocks ont baissé de 3,2 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une baisse attendue de 2,3 millions par le consensus Reuters. Le baril de Brent LCOc1 prend 0,16% à 56,15 dollars et celui du brut américain (West Texas Intermediate ,WTI) CLc1 0,28% à 53,06. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Première estimation du PIB 2020 -5,1% +0,6% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 780.000 787.000 9/1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1582,78 +4,93 +0,31% +3,01% .FTEU3 Eurostoxx 50 3637,56 +21,05 +0,58% +2,39% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5675,33 +12,66 +0,22% +2,23% Dax 30 .GDAXI 13998,32 +58,61 +0,42% +2,04% FTSE .FTSE 6760,87 +15,35 +0,23% +4,65% SMI .SSMI 10823,64 -23,24 -0,21% +1,12% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 28698,26 +241,67 +0,85% +4,57% .N225 Topix .TOPX 1873,28 +8,88 +0,48% +3,80% Hong Kong .HSI 28496,86 +261,26 +0,93% +4,65% Taiwan .TWII 15707,19 -62,79 -0,40% +6,62% Séoul .KS11 3149,93 +1,64 +0,05% +9,62% Singapour .STI 2999,18 +21,67 +0,73% +5,46% Shanghaï .SSEC 3565,90 -32,75 -0,91% +2,67% Sydney .AXJO 6715,30 +28,70 +0,43% +1,95% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 31060,47 -8,22 -0,03% +1,48% S&P-500 .SPX 3809,84 +8,65 +0,23% +1,43% Nasdaq .IXIC 13128,95 +56,52 +0,43% +1,87% Nasdaq 100 12973,63 +81,54 +0,63% +0,66% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2156 1,2157 -0,01% -0,47% Dlr/Yen JPY= 103,99 103,85 +0,13% +0,79% Euro/Yen 126,42 126,28 +0,11% -0,39% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8868 0,8876 -0,09% +0,19% Euro/CHF 1,0781 1,0787 -0,06% -0,24% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3655 1,3637 +0,13% -0,13% Indice $ .DXY 90,3230 90,3550 -0,04% -6,08% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1842,90 1843,41 -0,03% +21,48% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 177,50 +0,14 FGBLc1 Bund 10 ans -0,53 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,71 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,32 -0,01 +21,38 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,10 +0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 +0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 53,06 52,91 +0,15 +0,28% -13,31% CLc1 Brent LCOc1 56,15 56,06 +0,09 +0,16% -14,96% (Édité par Jean-Michel Bélot)