POINT MARCHÉS-Hausse attendue en Europe avant une semaine chargée en résultats (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de 0,5% à plus de 1% * La tendance est plus mitigée en Asie et sur les futures US * Beaucoup de résultats d'entreprises à venir cette semaine * Le cours du brut léger américain s'effondre par Blandine Henault PARIS, 20 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse lundi, toujours portées par un vent d'optimisme lié à la perspective d'un arrêt prochain des mesures de déconfinement, mais la tendance est plus mitigée en Asie et sur les futures américains. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,57% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,04% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,12% pour le FTSE à Londres .FTSE . La présentation jeudi par Donald Trump d'un plan de redémarrage progressif de l'économie américaine malgré l'épidémie de nouveau coronavirus a dopé les marchés d'actions en fin de semaine dernière. Les investisseurs devraient toutefois rester prudents à l'orée d'une semaine chargée en publications de résultats d'entreprises alors que les premières annonces ont confirmé un fort impact de la crise du coronavirus sur l'activité des sociétés. La chute des cours du pétrole alimente en outre l'aversion au risque, le prix du pétrole brut américain ayant atteint des creux jamais vus depuis 1999. En Asie, les Bourses évoluent ainsi en ordre dispersé lundi et les contrats à terme sur les indices américains signalent un repli de 0,3% à 0,5% à l'ouverture de Wall Street. LES VALEURS A SUIVRE : PÉTROLE Le prix du pétrole brut américain chute de près de 19% lundi, toujours plombé par la faiblesse de la demande et les craintes que les installations américaines de stockage de brut soient bientôt saturées en raison de la pandémie de coronavirus. Le cours du brut léger américain (WTI) CLc1 plonge de 18,8% à 14,83 dollars tandis que le baril de Brent LCOc1 , qui est épargné par les problèmes de stockage, limite son repli à 2,9% pour coter à 27,26 dollars. A WALL STREET La Bourse de New York a fini la semaine vendredi par une séance de nette progression au lendemain de la présentation par Donald Trump de son plan de redémarrage progressif de l'économie américaine. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,99% à 24.242,49 points. Le S&P-500 .SPX a pris 2,68%, à 2.874,56 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté 1,38% à 8.650,14 points. Sur la semaine, le Dow a pris 2,2%, le S&P-500 3% et le Nasdaq 6,1%. Ce dernier affiche sa plus forte progression sur deux semaines depuis 2001. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 s'est repliée de 1,15%, s'éloignant d'un pic de près de six semaines atteint vendredi, la prudence ayant dominé avant les publications attendues de résultats d'entreprises. Du côté de la macroéconomie, les exportations du Japon ont reculé de près de 12% en mars sur un an et les livraisons vers les Etats-Unis ont plongé de 16%. En Chine, la banque centrale a annoncé dimanche, comme attendu, la baisse de son taux préférentiel de prêt afin d'alléger les coûts de financement des entreprises sur fond de crise sanitaire et soutenir une économie qui s'est contractée au premier trimestre pour la première fois en plusieurs décennies. Cette mesure soutient les Bourses chinoises : l'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale avance de 0,24% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC prend 0,33%. TAUX Signe de la prudence des investisseurs, le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR recule de plus de deux points de base, à 0,6384%, après être monté vendredi jusqu'à 0,693%. En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR est pratiquement inchangé, à -0,467%. CHANGES Autre signe de la retenue des investisseurs, le dollar, actif refuge, évolue en hausse de 0,3% face à un panier de devises de référence .DXY L'euro recule ainsi de 0,3% pour retomber à 1,0847 après avoir frôlé 1,09 vendredi. EUR= VOIR AUSSI: POINT HEBDO-Les marchés financiers oscillent entre l'espoir et la crainte AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19669,12 -228,14 -1,15% -16,86% .N225 Topix .TOPX 1432,41 -10,13 -0,70% -16,79% Hong Kong 24345,47 -34,53 -0,14% -13,64% .HSI Taiwan 10586,71 -10,33 -0,10% -11,76% .TWII Séoul .KS11 1898,36 -16,17 -0,84% -13,62% Singapour 2605,35 -9,25 -0,35% -19,16% .STI Shanghaï 2849,42 +10,92 +0,38% -6,58% .SSEC Sydney 5353,00 -134,50 -2,45% -19,91% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 24242,49 +704,81 +2,99% -15,05% .DJI S&P-500 2874,56 +75,01 +2,68% -11,03% .SPX Nasdaq 8650,14 +117,78 +1,38% -3,59% .IXIC Nasdaq 100 8832,41 +74,58 +0,85% +1,14% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1308,13 +32,20 +2,52% -19,45% .FTEU3 Eurostoxx 50 2888,30 +75,95 +2,70% -22,88% .STOXX50E CAC 40 4499,01 +148,85 +3,42% -24,74% .FCHI Dax 30 10625,78 +324,24 +3,15% -19,80% .GDAXI FTSE .FTSE 5786,96 +158,53 +2,82% -23,27% SMI .SSMI 9612,83 +172,92 +1,83% -9,46% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0852 1,0876 -0,22% -3,21% EUR= Dlr/Yen 107,84 107,51 +0,31% -0,94% JPY= Euro/Yen 117,03 116,93 +0,09% -4,03% EURJPY= Dlr/CHF 0,9690 0,9671 +0,20% +0,12% CHF= Euro/CHF 1,0514 1,0516 -0,02% -3,11% EURCHF= Stg/Dlr 1,2457 1,2499 -0,34% -6,06% GBP= Indice $ 100,0480 99,7820 +0,27% +4,03% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4710 +0,0080 Bund 2 ans -0,6930 +0,0130 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0450 +0,0210 +51,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6305 -0,0250 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2057 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 14,86 18,27 -3,41 -18,66% -75,72% CLc1 Brent LCOc1 27,30 28,08 -0,78 -2,78% -58,66% (édité par Patrick Vignal)

