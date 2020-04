Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Forte hausse en vue en Europe après le plan de réouverture de l'économie US (actualisé) Reuters • 17/04/2020 à 08:32









(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de 2,5% à 3% * Trump permet aux Etats américains de sortir progressivement du confinement * Le PIB chinois a chuté de 6,8% en rythme annuel au T1 par Blandine Henault PARIS, 17 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en forte hausse vendredi à l'ouverture, l'annonce d'une réouverture graduelle de l'économie américaine l'emportant aux yeux des investisseurs sur celle d'une contraction record de l'économie chinoise au premier trimestre. Les contrats à terme signalent une hausse de 3,23% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 2,86% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 2,42% pour le FTSE à Londres .FTSE . Donald Trump a dévoilé jeudi une série de directives pour que les Etats américains sortent du confinement destiné à éviter la propagation du coronavirus et reprennent une activité économique, avec un processus en trois phases, alors même que le pays continue de lutter contre l'épidémie. Les nouvelles directives fédérales demandent aux Etats d'enregistrer une "trajectoire descendante" des cas de coronavirus pendant 14 jours avant de débuter le processus, qui prévoit un allègement progressif des restrictions visant les commerces et entreprises fermés à cause de la crise sanitaire. Le président américain a indiqué que les Etats qui remplissaient les conditions pouvaient engager dès ce vendredi la première phase du processus de reprise de l'activité. Il a estimé que 29 Etats devraient être en mesure de rouvrir leur économie sous peu. Pour les investisseurs actions, le plan Trump, qui accompagne des bilans sanitaires rassurants en Europe où l'épidémie semble marquer le pas, permet d'entrevoir une sortie de crise. Une perspective d'autant plus réjouissante que les dernières statistiques ont montré à quel point le choc était rude pour l'économie mondiale. En Chine, le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 6,8% en rythme annuel sur la période janvier-mars, un déclin supérieur au consensus qui ressortait à -6,5% après une croissance de 6% au quatrième trimestre 2019. Il s'agit de la première contraction du PIB chinois depuis au moins 1992, année de l'introduction des statistiques officielles sur la croissance. LES VALEURS A SUIVRE : L'impact de la crise du coronavirus sur les entreprises a aussi été important et les investisseurs digéreront les chiffres du premier trimestre dévoilés jeudi après la clôture par LVMH LVMH.PA et L'Oréal OREP.PA . A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains signalent une ouverture vendredi en hausse d'environ 3% pour le Dow Jones .DJI et le S&P 500 .SPX et de l'ordre de 2% pour le Nasdaq .IXIC . Jeudi, la Bourse de New York a fini en petite hausse sous l'impulsion d'Amazon AMZN.O et de Netflix NFLX.O , avant les annonces de Donald Trump sur le plan de réouverture de l'économie. L'indice Dow Jones a gagné 0,14% à 23.537,68 points. Le S&P-500 a pris 0,58%, à 2.799,55 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,66% à 8.532,36 points. Aux valeurs, Amazon AMZN.O et Netflix, dont les ventes progressent avec les mesures de confinement, ont touché des plus hauts historiques et gagné respectivement 4,4% et 2,9%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a clôturé en hausse de 3,15%, à un plus haut de plus d'un mois, dopée par la perspective d'une réouverture progressive de l'économie américaine. Les Bourses chinoises sont elles aussi orientées en hausse en dépit de l'annonce d'une contraction record de l'économie du pays au premier trimestre. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 avance de 1,41% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC progresse de 1,08%. TAUX Le regain d'appétit pour le risque conduit les investisseurs à délaisser la dette souveraine, ce qui provoque une hausse des rendements obligataires. Le taux de Treasuries à dix ans US10YT=RR remonte de quatre points de base, à 0,6528% et celui du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR reprend plus d'un point de base, à -0,465%. CHANGES Autre actif refuge, le dollar est également délaissé et recule de 0,15% face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro en profite pour revenir à 1,0846 après un creux à 1,0815 la veille. EUR= PÉTROLE Les cours du brut évoluent en ordre dispersé, tiraillés entre la perspective d'une réouverture de l'économie américaine et la contraction record de l'économie de la Chine, premier consommateur mondial de pétrole. Le baril de brut léger américain (WTI) CLc1 recule de 1,2% à 19,64 dollars tandis que le baril de Brent LCOc1 avance de 2,4% à 28,50 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH définitive mars +0,5% +0,2% - sur un an +0,7% +0,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19897,26 +607,06 +3,15% -15,89% .N225 Topix .TOPX 1442,54 +20,30 +1,43% -16,20% Hong Kong 24527,56 +521,11 +2,17% -12,99% .HSI Taiwan 10597,04 +221,56 +2,14% -11,67% .TWII Séoul .KS11 1916,89 +59,82 +3,22% -12,78% Singapour 2636,29 +24,04 +0,92% -18,20% .STI Shanghaï 2842,48 +22,54 +0,80% -6,81% .SSEC Sydney 5487,50 +71,20 +1,31% -17,90% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23537,68 +33,33 +0,14% -17,52% .DJI S&P-500 2799,55 +16,19 +0,58% -13,35% .SPX Nasdaq 8532,36 +139,19 +1,66% -4,91% .IXIC Nasdaq 100 8757,83 +165,87 +1,93% +0,28% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1275,93 +7,86 +0,62% -21,43% .FTEU3 Eurostoxx 50 2812,35 +4,15 +0,15% -24,91% .STOXX50E CAC 40 4350,16 -3,56 -0,08% -27,23% .FCHI Dax 30 10301,54 +21,78 +0,21% -22,25% .GDAXI FTSE .FTSE 5628,43 +30,78 +0,55% -25,38% SMI .SSMI 9439,91 +119,71 +1,28% -11,09% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0848 1,0835 +0,12% -3,23% EUR= Dlr/Yen 107,70 107,94 -0,22% -1,07% JPY= Euro/Yen 116,84 116,96 -0,10% -4,19% EURJPY= Dlr/CHF 0,9697 0,9703 -0,06% +0,20% CHF= Euro/CHF 1,0523 1,0515 +0,08% -3,03% EURCHF= Stg/Dlr 1,2472 1,2455 +0,14% -5,94% GBP= Indice $ 99,9450 100,0250 -0,08% +3,92% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4680 +0,0090 Bund 2 ans -0,6790 +0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0300 -0,0190 +49,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6480 +0,0370 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2220 +0,0190 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 19,62 19,87 -0,25 -1,26% -67,95% CLc1 Brent LCOc1 28,59 27,82 +0,77 +2,77% -56,70% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.