POINT MARCHÉS-Forte aversion au risque en vue, le coronavirus fait peur (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, ouverture du marché obligataire en Europe, commentaire) * Les Bourses européennes attendues en nette baisse * Le CAC 40 pourrait céder 1,4% à l'ouverture * Les craintes concernant le coronavirus se renforcent * Les actifs refuges recherchés, Treasuries et yen en tête par Patrick Vignal PARIS, 27 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse lundi, les craintes concernant l'épidémie de coronavirus conduisant les investisseurs à délaisser les actifs risqués au profit des valeurs refuges. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait céder 1,4% à l'ouverture. Le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE reculeraient respectivement pour leur part de 1,15% et 1,3%. Le coronavirus se renforce et les contaminations pourraient encore augmenter, a prévenu dimanche la Commission nationale de Santé chinoise, alors que plus de 2.700 personnes ont été contaminées et 81 sont mortes en Chine. Les autorités sanitaires à travers le monde sont engagées dans une course contre la montre pour freiner la propagation de l'épidémie après l'apparition de plusieurs cas en-dehors de la Chine, notamment en Thaïlande, en Australie, aux Etats-Unis et en France. Le maire de Wuhan, épicentre de l'épidémie, s'attend à un millier de nouveaux cas dans la ville qui va intensifier la construction d'hôpitaux dédiés. Avant l'émergence du coronavirus, les marchés d'actions évoluaient à des niveaux élevés, voire à des records pour certains indices, rappelle l'analyste Michael Hewson (CMC Markets). "Certains traders s'interrogeaient sur les valorisations tendues des actions et la peur entourant la crise sanitaire leur sert maintenant d'excuse pour enlever de l'argent de la table", fait-il valoir. Dans ce contexte tendu, les investisseurs accorderont tout de même une attention discrète à l'indice Ifo sur le climat des affaires en Allemagne (09h00 GMT). LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET L'indice Dow Jones .DJI a cédé vendredi 170,36 points, soit 0,58%, à 28.989,73 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 30,07 points (0,90%) à 3.295,47 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 87,57 points (0,93%) à 9.314,91 points. Sur l'ensemble de la semaine dernière, le Dow et le S&P ont perdu chacun plus de 1%, leur plus mauvaise performance hebdomadaire depuis mi-août. Contre la tendance lors de la séance de vendredi, Intel INTC.O a bondi de plus de 8%, porté par des prévisions annuelles supérieures aux attentes. EN ASIE L'aversion au risque est forte également en Asie où la Bourse de Tokyo a perdu plus de 2% .N225 . L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS cède 0,2%, une perte atténuée par la fermeture des marchés chinois pour le Nouvel An lunaire. CHANGES A Tokyo, les valeurs exportatrices ont souffert de l'appréciation du yen, repli traditionnel lors des épisodes d'aversion au risque. La devise japonaise a pris jusqu'à 0,5% face au dollar pour toucher un pic de deux semaines et demi avant de s'apaiser JPY= . Le dollar est stable face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui progresse légèrement, autour de 1,1035. .DXY EUR= TAUX Le repli vers les actifs jugés les plus sûrs profite logiquement aux emprunts d'Etat, à commencer par les Treasuries à 10 ans, dont le rendement perd près trois points de base à 1,6493% dans les échanges en Asie US10YT=RR . Dans les premières transactions en Europe, le Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR cède 1,5 point de base à -0,345%. PÉTROLE Autre signe de l'aversion au risque, les deux contrats de référence sur le brut perdent plus de 2%, à 59,31 dollars le baril pour le Brent de mer du Nord LCOc1 et 52,91 pour le brut léger américain (WTI) CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice Ifo du climat des janvier 97,0 96,3 affaires USA 15h00 Ventes de logements neufs décembre 728.000 719.000 - en pourcentage +1,7% +1,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 225 .N225 fermée Topix 1702, -27,8 -1,61 -1,09 .TOPX 57 7 % % Hong Kong .HSI fermée Taiwan .TWII fermée Séoul 2246, -21,1 -0,93 +2,21 .KS11 13 2 % % Singapo 3240, +5,46 +0,17 +0,53 ur 02 % % .STI Shangha ï .SSEC fermée Sydney 7090, +2,50 +0,04 +6,08 .AXJO 50 % % La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 28989 -170, -0,58 +1,58 Jones ,73 36 % % .DJI S&P-500 3295, -30,0 -0,90 +2,00 .SPX 47 7 % % Nasdaq 9314, -87,5 -0,93 +3,82 .IXIC 91 7 % % Nasdaq 9141, -75,5 -0,82 +4,68 100 47 2 % % .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1656, +14,0 +0,86 +2,00 st 300 50 7 % % <.FTEU3 > Eurosto 3779, +42,3 +1,13 +0,91 xx 50 16 1 % % <.STOXX 50E> CAC 40 6024, +52,4 +0,88 +0,77 .FCHI 26 7 % % Dax 30 13576 +188, +1,41 +2,47 <.GDAXI ,68 26 % % > FTSE 7585, +78,3 +1,04 +0,58 .FTSE 98 1 % % SMI 10849 +35,8 +0,33 +2,19 .SSMI ,75 1 % % CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,103 1,102 +0,09 +0,00 r 3 3 % % EUR= Dlr/Yen 109,0 109,2 -0,21 +0,17 JPY= 4 7 % % Euro/Ye 120,3 120,4 -0,10 +0,00 n 2 4 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,970 0,971 -0,02 +0,31 CHF= 8 0 % % Euro/CH 1,071 1,070 +0,07 +0,00 F 2 5 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,306 1,307 -0,08 -1,46 GBP= 6 6 % % Indice 97,86 97,85 +0,02 +1,76 $ 80 30 % % .DXY TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,34 -0,01 DE10YT=RR 30 30 Bund 2 -0,61 -0,00 ans 60 50 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,09 -0,01 +25,3 ans 00 50 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,647 -0,03 ans 6 20 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,457 -0,02 US2YT=RR 4 90 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 53,04 54,19 -1,15 -2,12 -13,3 léger % 5% US CLc1 Brent 59,46 60,69 -1,23 -2,03 -9,95 LCOc1 % % (édité par)

