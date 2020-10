Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Fin du rebond en Europe après la sortie de Trump de l'hôpital Reuters • 06/10/2020 à 10:22









* Le Stoxx 600 et le CAC 40 perdent 0,4% * Trump a regagné la Maison blanche, les actions marquent le pas * Fortes attentes sur un plan de relance US * Calme plat sur le marché des changes et obligataire par Laetitia Volga PARIS, 6 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en repli mardi, les investisseurs prenant le temps de souffler après la sortie de Donald Trump de l'hôpital et dans l'attente d'avancées sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI perd 0,36% à 4.854,52 points vers 08h10 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,31% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 0,41%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E recule de 0,5%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,19% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,4%. Soutenus lundi par la perspective du retour du président américain à la Maison blanche, les marchés européens repartent légèrement à la baisse dans les premiers échanges après la sortie de de l'hôpital de Donald Trump, qui a déclaré que son état était "vraiment bon" et a posé sans masque de protection pour les photographes. L'un de ses médecins a toutefois averti qu'il n'était peut-être pas encore sorti d'affaire. Outre la santé de Donald Trump, le marché est attentif aux négociations entre démocrates et républicains sur le plan de relance. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, se sont entretenus par téléphone pendant une heure lundi sur l'aide économique à apporter aux Américains et ils devraient se reparler dans la journée. VALEURS Aux valeurs individuelles, Suez SEVI.PA reprend 4,12%, Veolia VIE.PA (+0,76%) ayant obtenu le feu vert d'Engie ENGIE.PA (+1,17%) à la reprise de l'essentiel de sa participation dans le groupe de services aux collectivités, qui refuse une "prise de contrôle rampante". Puma PUMG.DE perd 2,41% après la cession par Kering PRTP.PA de 5,9% du capital de l'équipementier allemand pour un montant d'environ 655,6 millions d'euros, à un prix de 74,50 euros par action. Logitech LOGN.S abandonne 5,57%, affecté par un article de l'agence Bloomberg selon lequel Apple AAPL.O a cessé de commercialiser les écouteurs et les enceintes du fabricant de périphériques informatiques, signe que la firme à la pomme se prépare à lancer de nouveaux produits audio. EN ASIE A Tokyo, le Nikkei .N225 a progressé de 0,52%, atteignant un plus haut d'une semaine, dans le sillage de la hausse générale des marchés d'actions consécutive à l'amélioration de l'état de santé de Donald Trump. Les Bourses de Chine continentale restent pour leur part fermées en raison de la fête nationale. A WALL STREET Les futures sur les contrats à terme signalent pour l'heure un repli modéré pour le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P à l'ouverture. La perspective d'une sortie de l'hôpital de Donald Trump avait déjà soutenue la Bourse de New York lundi: les trois indices de référence ont gagné entre 1,68% et 2,32%. Aux valeurs, Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a bondi de plus de 7% après que le médecin de Donald Trump a annoncé qu'il avait été soigné à l'aide du remdesivir, un traitement développé par le groupe pharmaceutique américain. CHANGES/TAUX Les variations sont limitées sur le marché des changes et celui de emprunts d'Etat, les investisseurs marquant une pause après avoir profité par anticipation lundi du retour de Donald Trump à la Maison blanche. Le dollar recule de 0,03% face à un panier de devises de référence après avoir déjà cédé 0,35% la veille. .DXY L'euro est aussi quasiment inchangé autour de 1,1775 dollar, après un plus haut de deux semaines en séance à 1,18. EUR= Du côté de l'obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est pratiquement inchangé, à 0,7618% US10YT=RR , de même que son équivalent allemand DE10YT=RR qui se situe à -0,515%. Les marchés n'ont pas réagi à l'unique indicateur européen du jour, pourtant bien au-dessus des attentes. Les commandes à l'industrie allemande ont progressé de 4,5% en août contre +2,5% attendu par le consensus, renforçant les espoirs d'un rebond solide au troisième trimestre de l'économie du pays. PÉTROLE Les cours du pétrole montent légèrement à la suite du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, de l'approche d'une tempête tropicale dans le Golfe du Mexique et d'un mouvement social dans le secteur norvégien des hydrocarbures. Le baril de Brent LCoc1 gagne 0,24% à 41,39 dollars et celui du brut léger américain CLc1 avance de 0,15% à 39,28 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Balance commerciale août -$66,1 mds -$63,6 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1413,65 -2,45 -0,17% -12,95% .FTEU3 Eurostoxx 50 3205,83 -14,39 -0,45% -14,40% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4856,49 -15,38 -0,32% -18,76% Dax 30 .GDAXI 12792,29 -36,02 -0,28% -3,45% FTSE .FTSE 5920,48 -22,46 -0,38% -21,50% SMI .SSMI 10247,01 -56,05 -0,54% -3,48% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23433,73 +121,59 +0,52% -0,94% .N225 Topix .TOPX 1645,75 +8,50 +0,52% -4,39% Hong Kong .HSI 23965,54 +197,76 +0,83% -14,98% Taiwan .TWII 12704,23 +155,95 +1,24% +5,89% Séoul .KS11 2365,90 +7,90 +0,34% +7,65% Singapour .STI 2533,59 +16,36 +0,65% -21,39% Shanghaï .SSEC 3218,05 -6,31 -0,20% +5,51% Sydney .AXJO 5962,10 +20,50 +0,35% -10,80% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 28148,64 +465,83 +1,68% -1,37% S&P-500 .SPX 3408,63 +60,19 +1,80% +5,50% Nasdaq .IXIC 11332,49 +83,47 +0,74% +26,30% Nasdaq 100 11509,06 +95,87 +0,84% +31,79% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1772 1,1781 -0,08% +5,01% Dlr/Yen JPY= 105,53 105,72 -0,18% -3,06% Euro/Yen 124,25 124,56 -0,25% +1,89% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9148 0,9153 -0,05% -5,48% Euro/CHF 1,0770 1,0784 -0,13% -0,76% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2968 1,2977 -0,07% -2,19% Indice $ .DXY 93,4910 93,5130 -0,02% -2,79% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot XAU= 1909,99 1912,90 -0,15% +25,90% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 174,41 -0,01 FGBLc1 Bund 10 ans -0,51 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,70 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,25 -0,00 +26,61 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,76 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 -0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 39,21 39,22 -0,01 -0,03% -35,94% CLc1 Brent LCoc1 41,34 41,29 +0,05 +0,12% -37,39% (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

