POINT MARCHÉS-Fin de série à Wall Street, le coronavirus inquiète

* Le Dow Jones cède -0,52% * Le S&P-500 à -0,27%, le Nasdaq à -0,19% * Le tourisme pâtit des nouvelles venues de Chine * Boeing perd des plumes NEW YORK, 21 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, une méforme qui contraste avec les hausses continues de la semaine dernière et s'explique notamment par les craintes soulevées par l'épidémie de coronavirus apparue en Chine. Les trois principaux indices de Wall Street ont enregistré des pertes après avoir volé de record en record avant le week-end prolongé qui vient de s'achever aux Etats-Unis. Le Dow Jones .DJI a cédé -0,52%, soit 152,06 points, à 29 196,04, le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 8,83 points, soit -0,27%, à 3 320,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 18,14 points (-0,19%) à 9 370,81 points. Les pertes se sont creusées après l'annonce d'un premier cas de contamination au coronavirus 2019-nCoV dépisté aux Etats-Unis. Le patient diagnostiqué est un voyageur en provenance de Chine, où la maladie a pour l'heure fait six morts. "Les nouvelles du jour concernant le coronavirus nous rappellent que le risque demeure et c'est un sujet auquel les investisseurs prêteront attention au cours des prochaines semaines et des prochains mois", prédit Charlie Ripley, analyste chez Allianz Investment Management, à Minneapolis. Les valeurs qui ont trait au tourisme sont durement affectées, à l'image de la compagnie United Airlines UAL.O , dont le titre a chuté de 4,4%, ou de Carnival Corp CCL.N , spécialiste des croisières maritimes, en recul de 2,3%. La sidérurgie, sensible aux développements de l'actualité chinoise, souffre également, comme en témoigne la baisse de 5,2% de United States Steel X.N . Parmi les valeurs du Dow Jones, c'est Boeing BA.N qui signe la pire performance du jour (-3,33%), conséquence directe d'informations selon lesquelles l'avionneur n'espère pas obtenir le droit de remettre en service son 737 MAX avant la mi-2020. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE mercredi : (Stephen Culp, version française Simon Carraud)

