POINT MARCHÉS-Fin de semaine négative pour les actions, l'aversion au risque se confirme

* Le Stoxx 600 et le CAC 40 à Paris perdent plus de 0,7% * La perspective d'un Brexit sans accord pèse de plus en plus lourd * Le vaccin anti-COVID-19 de Sanofi-GSK retardé PARIS, 11 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini dans le rouge vendredi et Wall Street pourrait faire de même, le climat sur les marchés étant assombri par les inquiétudes sur l'impact économique de la pandémie comme par le blocage des discussions sur l'après-Brexit et sur de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture un repli de 0,76% à 5.507,55 points. Le Footsie britannique .FTSE a perdu 0,8% et le Dax allemand .GDAXI a cédé 1,36%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 1,04%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,77% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,77%. A un peu moins de trois semaines de la fin de la période de transition qui a suivi la sortie formelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le scénario d'un "no deal" semble désormais plus que probable, ont estimé vendredi le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne. En cas d'une rupture sans accord, la banque d'investissement Morgan Stanley table sur une baisse de 6% à 10% de l'indice large Footsie 250 .FTMC et d'une chute de 10% à 20% des actions des banques britanniques, la Banque d'Angleterre étant plus susceptible alors de faire basculer son taux directeur en territoire négatif. La séance a également été plombée par l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations sur le plan de relance américain et par le revers subi par les laboratoires Sanofi SASY.PA et GSK GSK.L dans le développement de leur vaccin contre le COVID-19: celui-ci ne sera pas disponible avant la dernier trimestre de l'année prochaine. Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 a reculé de 1% et le CAC 40 de 1,8%, la première séquence hebdomadaire négative après cinq semaines de hausse pour l'un comme pour l'autre. VALEURS L'ensemble des compartiments européens a fini en baisse, à commencer par celui des télécoms .SXKP , qui a perdu 2,82%, plombé par Ericsson ERICb.ST et Telecom Italia TLIT.MI . L'équipementier télécoms suédois a perdu 4,26% après avoir porté plainte contre Samsung 005930.KS aux Etats-Unis pour non-respect d'engagements contractuels sur le paiement de redevances et violation de brevets. L'opérateur italien a reculé de 3,94% après l'abaissement par Moody's de la note de crédit du groupe. Parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, Rolls-Royce RR.L a lâché 7,87% après avoir abaissé son objectif de consommation de trésorerie pour cette année et averti que ses perspectives restaient incertaines. Sanofi SASY.PA a abandonné 4,00% après le décalage du calendrier de son vaccin. A Londres, GSK a perdu seulement 0,30%. A WALL STREET A la clôture des marchés en Europe, Wall Street recule de 0,3% à 1% alors que les doutes sur le plan de soutien relance ébranle le sentiment de marché en cette fin de semaine. Qualcomm QCOM.O chute de 7,75%, parmi les plus fortes baisses du S&P-500, après une information de Bloomberg selon laquelle Apple AAPL.O a lancé la production de son propre modem pour appareils mobiles qui serait amené à remplacer ceux du fabricant de semi-conducteurs. Pfizer PFE.N perd 1,45% et BioNTech 2,30% en dépit du feu vert accordé par un comité d'experts indépendants de la Food and Drug Administration (FDA) sur leur candidat vaccin, ce qui pourrait amener les Etats-Unis à en approuver l'utilisation dans la soirée, rapporte le New York Times. CHANGES/TAUX L'aversion au risque fait remonter le dollar face à un panier de devises internationales .DXY et reculer les rendements obligataires. Celui du Bund DE10YT=RR est tombé à un plus bas d'un mois à -0,643% et son équivalent américain US10YT=RR cède trois points de base à 0,8783%, un creux d'une semaine. L'euro baisse de 0,23% face au dollar après les gains de jeudi, lorsque la BCE a annoncé un nouveau cycle de relance jugé insuffisant par une partie des investisseurs. EUR= La livre sterling est à nouveau affectée par la perspective d'un "no deal" entre Londres et Bruxelles à la fin de la période de transition: elle recule de 0,77% à 1,3191 dollar, après avoir atteint un creux d'un mois à 1,3133. Contre l'euro, elle est descendue en séance à un plus bas depuis mi-septembre. EURGBP= , GBP= PÉTROLE Les cours du pétrole baissent légèrement mais devraient enchaîner une sixième semaine de gains, le déploiement des programmes de vaccination contre le coronavirus ayant alimenté l'espoir d'un rebond de la demande l'année prochaine. Le Brent LCOc1 perd 0,72% sous 50 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 0,45% à 46,57 dollars. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1509,44 -11,67 -0,77% -7,05% .FTEU3 Eurostoxx 50 3485,84 -36,47 -1,04% -6,92% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5507,55 -42,10 -0,76% -7,87% Dax 30 .GDAXI 13114,30 -181,43 -1,36% -1,02% FTSE .FTSE 6546,75 -53,01 -0,80% -13,20% SMI .SSMI 10391,76 -4,20 -0,04% -2,12% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 29905,21 -94,05 -0,31% +4,79% S&P-500 .SPX 3644,83 -23,27 -0,63% +12,82% Nasdaq .IXIC 12284,13 -121,68 -0,98% +36,91% Nasdaq 100 .NDX 12267,31 -134,43 -1,08% +40,47% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2110 1,2136 -0,21% +8,03% Dlr/Yen JPY= 103,87 104,20 -0,32% -4,58% Euro/Yen EURJPY= 125,79 126,51 -0,57% +3,15% Dlr/CHF CHF= 0,8903 0,8858 +0,51% -8,02% Euro/CHF EURCHF= 1,0781 1,0755 +0,24% -0,65% Stg/Dlr GBP= 1,3194 1,3293 -0,74% -0,48% Indice $ .DXY 90,9810 90,8240 +0,17% -5,40% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1842,26 1835,31 +0,38% +21,44% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund FGBLc1 178,66 +0,58 Bund 10 ans -0,63 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,78 -0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,38 +0,00 +25,29 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,88 -0,03 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,12 -0,02 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 46,59 46,78 -0,19 -0,41% -23,88% Brent LCOc1 49,94 50,25 -0,31 -0,62% -24,37% (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

