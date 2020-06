Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Fin de semaine galvanisée par l'emploi US et la BCE Reuters • 05/06/2020 à 18:11









* Le CAC 40 à Paris a pris 3,71% et frôle les 5.200 points * Rebond spectaculaire de l'emploi aux Etats-Unis * L'euro reste à plus de 1,13 dollar après la BCE par Laetitia Volga PARIS, 5 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse vendredi et Wall Street devrait faire de même grâce aux espoirs de reprise de l'économie après la très bonne surprise du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis et le soutien des banques centrales. À Paris, le CAC 40 .FCHI a pris 3,71% à 5.197,79 points, un plus haut en clôture depuis le 6 mars. Sur la semaine, le CAC parisien a pris 10,7%, soit sa meilleure performance hebdomadaire depuis décembre 2011. Le Footsie britannique .FTSE a fini ce vendredi en hausse 2,25% et le Dax allemand .GDAXI a gagné 3,36%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 3,76%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2,49% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,48%. Hormis une séance jeudi marquée par des prises de bénéfices, les places européennes ont été portées toute la semaine par des espoirs de reprise économique et par le soutien massif apporté par la Banque centrale européenne jeudi qui a largement répondu aux attentes des marchés en augmentant le montant de son Programme d'achat d'urgence pandémique (PEPP), prolongé d'au moins six mois. A l'heure de la clôture européenne, le Nasdaq à Wall Street n'était qu'à une dizaine de points de son record en clôture tandis que le S&P-500, indice de référence des gérants, évoluait au plus haut depuis le 25 février, porté par les espoirs de reprise, amplifiés par le rapport sur l'emploi publié en début de journée. L'économie américaine a créé 2,509 millions d'emplois non-agricoles en mai alors que le consensus Reuters tablait sur 8 millions de postes détruit après les 20,687 millions de suppressions enregistrées en avril. Le taux de chômage est revenu à 13,3% après avoir bondi le mois précédent à 14,7%, son plus haut niveau depuis 1948. "La publication du rapport de l'emploi est quelque peu étrange et absolument personne de pariait sur des créations d'emplois en mai. Rappelons que l'économie américaine a commencé à repartir progressivement le mois dernier, ce qui suggère que le rapport de juin sera meilleur. Le pire serait donc derrière nous (...) le scénario en V des indices boursiers et en U de l'économie se précise de plus en plus", a commenté dans une note les économiste de Mirabaud. VALEURS En Europe, une fois encore la reprise progressive de l'activité économique a soutenu les valeurs du secteur aérien comme Air France-KLM AIRF.PA (+10,99%), IAG ICAG.L (+13,64%) et Airbus AIR.PA (+12,50%) mais aussi l'opérateur de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS (+11,02%). UniCredit CRDI.MI , Commerzbank CBKG.DE , BNP Paribas BNPP.PA et Société générale SOGN.PA ont profité des annonces de la BCE pour prendre entre 4,74% et 10,36%. L'indice Stoxx du secteur .SX7P a gagné 6,19%, signant la plus forte hausse, devant ceux du pétrole et du gaz .SXEP (+5,8%) et de l'automobile .SXAP (+5,17%). Le titre Salvatore Ferragamo SFER.MI a pris 8,28% grâce aux spéculations sur un possible intérêt de LVMH LVMH.PA (+3,64%) pour le groupe de luxe italien. A WALL STREET Du côté des valeurs américaines, Tiffany TIF.N avançait de 6,52% après les informations de Reuters selon lesquelles le géant du luxe LVMH renonçait à renégocier l'offre de rachat du joaillier américain annoncée en novembre, d'un montant de 16,2 milliards de dollars (14,3 milliards d'euros). Boeing BA.N bondissait de loin en tête du Dow Jones (+17,02%), l'avionneur profitant de l'optimisme général sur la reprise de l'activité dans le secteur du transport aérien. American Airlines AAL.O et United Airlines UAL.O gagnaient respectivement 16,35% et 14,53% dans la perspective d'une accélération des vols internationaux et domestiques le mois prochain. CHANGES/TAUX La publication du rapport sur l'emploi a fait basculer le dollar en territoire positif contre un panier de six devises internationales et grimper les rendements des emprunts d'Etat. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR a pris plus de 13 points de base pour se rapprocher de 0,96%, un pic de deux mois et demi, et son équivalent allemand a fini à un plus depuis le 20 mars, à -0,272%. DE10YT=RR L'euro recule mais reste à plus de 1,13 dollar après avoir enchaîné huit séances consécutives de hausse et atteint ce vendredi encore un plus haut depuis le 10 mars à 1,1383, en réaction à l'augmentation par la BCE de son soutien déjà massif à l'économie du bloc. EUR= PÉTROLE Les cours du brut évoluent à des plus hauts de trois mois, en route pour leur sixième semaine de gains, grâce à l'emploi américain et à la perspective d'un accord des pays membres de l'Opep+ sur une prolongation des réductions de la production à l'issue d'une réunion qui aura lieu samedi. Le baril de Brent LCOc1 progresse de 5,03% à 42 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 avance de 4,73% à 39,18 dollars. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1461,07 +35,18 +2,47% -10,03% Eurostoxx 50 3384,29 +122,62 +3,76% -9,64% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5197,79 +185,81 +3,71% -13,05% Dax 30 .GDAXI 12847,68 +417,12 +3,36% -3,03% FTSE .FTSE 6484,30 +142,86 +2,25% -14,03% SMI .SSMI 10190,37 +114,69 +1,14% -4,02% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 27218,81 +936,99 +3,57% -4,62% S&P-500 .SPX 3200,84 +88,49 +2,84% -0,93% Nasdaq .IXIC 9809,00 +193,19 +2,01% +9,32% Nasdaq 100 .NDX 9802,47 +172,81 +1,79% +12,25% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1291 1,1336 -0,40% +0,72% Dlr/Yen JPY= 109,68 109,13 +0,50% +0,75% Euro/Yen EURJPY= 123,86 123,72 +0,11% +1,57% Dlr/CHF CHF= 0,9621 0,9553 +0,71% -0,59% Euro/CHF EURCHF= 1,0868 1,0830 +0,35% +0,15% Stg/Dlr GBP= 1,2697 1,2594 +0,82% -4,24% Indice $ .DXY 96,8750 96,6770 +0,20% +0,73% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1677,37 1710,62 -1,94% +10,57% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 170,03 -0,51 Bund 10 ans -0,28 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,60 -0,00 OAT 10 ans FR10YT=RR 0,02 -0,00 +29,70 Treasury 10 ans 0,93 +0,11 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,21 +0,02 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 39,16 37,41 +1,75 +4,68% -36,02% Brent LCOc1 42,01 39,99 +2,02 +5,05% -36,38% (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.