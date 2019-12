POINT MARCHÉS-Euphorie après les dernières nouvelles sur le commerce et le Brexit

* L'indice Stoxx 600 gagne 1,63%, le CAC 40 à Paris 1,15% * Accord partiel USA-Chine, pas de hausse des droits de douane US dimanche-sources * Nette victoire des conservateurs britanniques, le Brexit fin janvier se confirme * La livre sterling bondit * Les rendements obligataires en nette hausse PARIS, 13 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en forte hausse vendredi matin, les investisseur saluant la perspective d'un accord commercial partiel entre les Etats-Unis et la Chine et la victoire sans appel de Boris Johnson aux élections législatives britanniques, qui doit lui permettre d'avancer rapidement sur le Brexit. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,15% à 5.951,75 points à 09h00 GMT après un nouveau pic de plus de 12 ans à 5.972,17. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 1,38%, au plus haut de l'année, et à Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 1,47%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en hausse de 1,36%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 1,36% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,63%. La Bourse de Dublin, très sensible aux nouvelles sur le Brexit, prend 3,38% .ISEQ . Selon plusieurs sources proches du dossier, Washington a accepté de suspendre certains droits de douane touchant des produits chinois importés et d'en réduire d'autres en échange d'une promesse de Pékin d'accroître ses achats de produits agricoles américains en 2020. S'il était confirmé, cet accord éloignerait la menace d'un durcissement du conflit commercial entre les deux premières économies du monde, puisque les Etats-Unis étaient censés relever dimanche les droits sur près de 160 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine. La Chine n'a toutefois pas confirmé la conclusion d'un accord, se disant simplement à résoudre son différend commercial avec les Etats-Unis. "C'est exactement le même message qu'il y a un an: 'les Etats-Unis et la Chine sont proches d'un accord', mais avec l'esprit de Noël qui s'est emparé des marchés, les opérateurs veulent y croire plus que d'habitude et les indices avancent à marche forcée, à coup de 'tweets'", résume Nicolas Chéron, responsable de la recherche marchés de Binck.fr. L'autre grande nouvelle du jour est la victoire nette des conservateurs britanniques aux législatives, qui assurent au Premier ministre, Boris Johnson, une majorité confortable à la Chambre des communes. Ce résultat ouvre la voie à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier, mettant fin à une incertitude de taille pour les investisseurs, même si elle est loin d'écarter toutes les menaces pesant sur l'économie. VALEURS Les progrès apparents sur le commerce USA-Chine profitent aux secteurs les plus exposés aux tensions commerciales: l'indice Stoxx des matières premières .SXPP prend 2,5%, celui de l'automobile .SXAP 2,41% et celui des hautes technologies .SX8P 1,71%. En tête du CAC 40 à Paris, PSA PEUP.PA gagne 3,36%, Renault RENA.PA 3,42%, ArcelorMittal MT.AS 1,83%. Le compartiment bancaire .SX7P , lui, avance de 2,78%, tiré par la remontée des rendements obligataires et par les banques britanniques: l'action Lloyds Banking Group LLOY.L bondit de 7,05%, Royal Bank of Scotland RBS.L de 11,24% et Barclays BARC.L de 8,02%. Si le FTSE 100 londonien souffre de l'appréciation de la livre sterling, l'indice des "midcaps" britanniques .FTMC prend 4,11%. Côté français, Société générale SOGN.PA gagne 1,94% et Crédit agricole CAGR.PA 2,01%. A la baisse, Eramet ERMT.PA cède 3,88%, la plus forte baisse de l'indice SBF 120 .SBF120 après avoir averti que son Ebitda serait, au deuxième semestre, proche de celui du premier alors qu'il évoquait en juillet une "forte hausse". EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 , dopé par l'espoir d'un accord USA-Chine, a fini sur sa plus forte progression en une séance depuis dix mois, une hausse de 2,55%, et inscrit à 24.023,10 points sa meilleure clôture depuis octobre 2018. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC a terminé sur un gain de 1,78%, sa meilleure performance depuis le 19 août. A WALL STREET Les trois principaux indices de Wall Street ont inscrit des records jeudi après les premières informations sur un accord USA-Chine. Le Dow Jones a fini sur un gain de 0,79%, prenant 220,75 points à 28 132,05, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a gagné 26,94 points, soit 0,86%, à 3 168,57 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 63,27 points (0,73%) à 8 717,32 points. Le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit des records de clôture. Le contrat à terme sur le S&P 500 prenait 0,32% dans les premiers échanges en Asie. TAUX Les nouvelles du jour sur le commerce et le Brexit, qui réduisent deux des risques majeurs pour les marchés, favorisent la hausse des rendements obligataires, les investisseurs se détournant du marché obligataire pour revenir sur les actifs risqués. Celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR prend plus de deux points de base à -0,249% après avoir atteint, à -0,217%, son plus haut niveau depuis six mois. Son équivalent britannique GB10YT=R prend près de quatre points à 0,856%, au plus haut depuis juin. Les contrats à terme montrent que la probabilité estimée d'une baisse de taux de la Banque d'Angleterre en 2020 a été divisée par deux. CHANGES Sur le marché des devises, la livre britannique prend près de 1,9% face au dollar GBP= , contre lequel elle a touché son plus haut niveau depuis mai 2018, et 1,4% face à l'euro EURGBP= après un pic au plus haut depuis juillet 2016. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence, abandonne 0,56% .DXY et l'euro s'échange à 1,1173, en hausse de 0,4%. La monnaie unique a touché, à 1,1199 dollar, son plus haut niveau depuis la mi-août. PÉTROLE Le soulagement sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine bénéfice aussi au pétrole, qui évolue au plus haut depuis trois mois. Le Brent gagne 0,95% à 64,81 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,74% à 59,62 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Ventes au détail novembre +0,5% +0,3% - hors automobiles +0,4% +0,2% USA 15h00 Stocks des entreprises octobre +0,2% inchangés LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1615,11 +21,73 +1,36% +21,31% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3754,54 +48,19 +1,30% +25,09% 50 .STOXX50E CAC 40 5948,33 +64,07 +1,09% +25,74% .FCHI Dax 30 13396,6 +175,04 +1,32% +26,87% .GDAXI 8 FTSE 7381,89 +108,42 +1,49% +9,72% .FTSE SMI .SSMI 10496,9 +45,55 +0,44% +24,53% 1 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 24023,1 +598,29 +2,55% +20,03% .N225 0 Topix 1739,98 +27,15 +1,59% +16,46% .TOPX Hong Kong 27687,7 +693,62 +2,57% +7,13% .HSI 6 Taiwan 11927,7 +91,31 +0,77% +11,36% .TWII 3 Séoul 2170,25 +32,90 +1,54% +6,33% .KS11 Singapour 3212,93 +18,26 +0,57% +4,70% .STI Shanghaï 2967,68 +51,98 +1,78% +19,00% .SSEC Sydney 6739,70 +30,90 +0,46% +19,36% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 28132,0 +220,75 +0,79% +20,60% .DJI 5 S&P-500 3168,57 +26,94 +0,86% +26,40% .SPX Nasdaq 8717,32 +63,27 +0,73% +31,38% .IXIC Nasdaq 100 8466,89 +64,28 +0,77% +33,76% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1173 1,1128 +0,40% -2,58% EUR= Dlr/Yen 109,60 109,29 +0,28% -0,60% JPY= Euro/Yen 122,45 121,66 +0,65% -2,99% EURJPY= Dlr/CHF 0,9828 0,9849 -0,21% +0,14% CHF= Euro/CHF 1,0981 1,0958 +0,21% -2,43% EURCHF= Stg/Dlr 1,3403 1,3162 +1,83% +5,06% GBP= Indice $ 96,8450 97,3970 -0,57% +0,70% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1472,59 1469,33 +0,22% +14,80% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 171,49 -0,26 FGBLc1 Bund 10 ans -0,25 +0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,62 +0,01 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,05 +0,01 +29,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,88 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,64 -0,03 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 59,62 59,18 +0,44 +0,74% +30,15% US CLc1 Brent 64,82 64,20 +0,62 +0,97% +19,70% LCOc1