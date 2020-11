Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert encore en vue en Europe avant la présidentielle US (actualisé) Reuters • 03/11/2020 à 08:42









(Actualisé avec futures sur le CAC 40, clôture Chine continentale, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de l'ordre de 1% * L'Asie dans le vert, les futures US aussi * Dernière ligne droite avant la présidentielle US par Blandine Henault PARIS, 3 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse mardi, les investisseurs ayant préféré se focaliser sur les bons chiffres de l'activité manufacturière en octobre un peu partout dans le monde à quelques heures de l'élection présidentielle américaine. Les contrats à terme signalent une hausse de 1,1% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,08% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,93% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les indices européens ont fini en nette hausse lundi après la publication d'indicateurs PMI et ISM manufacturiers en Chine, en Europe et aux Etats-Unis meilleurs que prévu en octobre. Ces statistiques ont pris le pas sur les incertitudes concernant l'élection aux Etats-Unis. Lundi, Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden ont clos leur campagne électorale dans les Etats clés, susceptibles de faire basculer le scrutin. Donné en retrait dans les intentions de vote à l'échelle nationale, Donald Trump a multiplié les attaques sans preuve contre le vote par correspondance, laissant entendre qu'il enverrait ses avocats dans les Etats qui continueraient de dépouiller les bulletins après l'"Election Day". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Après avoir enregistré la semaine dernière leur plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, les trois grands indices de la Bourse de New York ont fini en hausse lundi et les futures signalent une poursuite de la tendance haussière mardi. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,6% à 26.925,05 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,23%, à 3.310,24 points, et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,42% à 10.957,61 points. Les acteurs du marché prévoient une volatilité à court terme avec l'élection présidentielle dont le résultat pourrait ne pas être pas connu avant plusieurs jours. EN ASIE Les Bourses de Chine continentale .CSI300 .SSEC ont été bien orientées, soutenues par la progression des grandes capitalisations financières, et celle de Hong Kong .HSI a avancé de 2,1%. La Bourse de Tokyo .N225 est restée fermée en raison d'un jour férié. CHANGES/TAUX Le regain d'appétit pour le risque éloigne les investisseurs du dollar qui recule de 0,24% face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro en profite pour revenir à 1,1658 et s'éloigner d'un plus bas de plus d'un mois touché la veille. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne près de deux points de base, à 0,8688%, et son équivalent allemand DE10YT=RR avance de près d'un point de base, à -0,627%. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent légèrement mardi, les prises d'initiative étant limitées sur le marché avant l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,56% à 38,75 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 0,46% à 36,64 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 3 NOVEMBRE (édité par Bertrand Boucey)

