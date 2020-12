Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert en vue en Europe sur fond d'espoir sur tous les fronts (actualisé) Reuters • 09/12/2020 à 08:45









(Bien lire que l'indice CSI 300 a baissé, §13) * Les Bourses européennes attendues en hausse modérée * Nouveaux progrès du côté des vaccins contre le coronavirus * Un plan de relance budgétaire se dessine aux Etats-Unis * Johnson et Van der Leyen vont se rencontrer à Bruxelles par Patrick Vignal PARIS, 9 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi, portées par les progrès sur le front des vaccins contre le coronavirus, des avancées vers un plan de relance budgétaire aux Etats-Unis et l'espoir d'un déblocage des négociations entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI , le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres .FTSE pourraient prendre de 0,4% à 0,6% à l'ouverture. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS et celui regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS ont tous deux battu leur record absolu avant l'ouverture en Europe. Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE ont franchi mardi une étape dans la course à l'autorisation en urgence de leur vaccin contre le COVID-19 aux Etats-Unis avec la publication par l'agence américaine du médicament de données d'efficacité et de sécurité répondant à ses attentes. Bonne nouvelle également du côté du soutien budgétaire aux Etats-Unis puisque l'administration Trump a proposé mardi un plan de relance de 916 milliards de dollars (756 milliards d'euros) pour compenser l'impact de la crise sanitaire sur l'économie américaine. Du côté des négociations sur l'après-Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doivent se voir dans la soirée à Bruxelles pour tenter de débloquer la situation et de progresser vers un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par le secteur de la santé sur fond d'espoir sur le front des vaccins. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,35% à 30.173,88 points, le S&P-500 .SPX , plus large, 0,28% à 3.702,2 et le Nasdaq Composite .IXIC 0,50% à 12.582,77 points. La dégradation continue de la situation sanitaire aux Etats-Unis faisant craindre un nouveau coup de frein à l'économie avait pourtant fait basculer les indices dans le rouge en début de séance. La perspective d'un feu vert prochain de la Food and Drug Administration (FDA) au vaccin mis au point par Pfizer PFE.N et BioNTech BNTX.O a réinjecté un peu d'espoir et la tendance s'est inversée. . L'action Pfizer a fini en hausse de 3,18% au terme d'une journée également marquée par les premières injections de son vaccin anti-COVID au Royaume-Uni. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini mercredi en hausse de 1,33%, portée par les progrès du côté des vaccins et un indicateur encourageant sur les commandes de biens d'équipement par les industries japonaises. Les valeurs chinoises ont en revanche reculé, pénalisées par le regain de tension avec les Etats-Unis, avec un repli de 1,3% pour l'indice CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale .CSI300 TAUX Le regain d'appétit pour les actifs à risque pénalise les emprunts d'Etat, ce qui fait mécaniquement grimper leurs rendements. Celui des Treasuries à 10 ans US10YT=RR prend 2,5 points de base à 0,9377%. Dans les premiers échanges en Europe, son équivalent allemand DE10YT=RR prend un peu plus d'un point de base à -0,6%. CHANGES Le dollar perd lui aussi son attrait de valeur refuge et abandonne 0,2% face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui poursuit son envol, à 1,2139 dollar. .DXY EUR= La livre sterling GBP= reprend des couleurs, progressant de 0,25% face au dollar dans l'espoir d'avancées dans les difficiles négociations entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le pétrole progressent modérément malgré l'annonce d'une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le Brent LCOc1 se traite à 48,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 à 45,66 dollars. PLUS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 9 DÉCEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26817,94 +350,86 +1,33% +13,36% .N225 Topix 1779,42 +20,61 +1,17% +3,37% .TOPX Hong Kong 26499,71 +195,15 +0,74% -6,00% .HSI Taiwan 14390,14 +29,74 +0,21% +19,95% .TWII Séoul 2755,47 +54,54 +2,02% +25,38% .KS11 Singapour 2846,14 +20,51 +0,73% -11,69% .STI Shanghaï 3371,96 -38,21 -1,12% +10,55% .SSEC Sydney 6728,50 +40,80 +0,61% +0,66% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 30173,88 +104,09 +0,35% +5,73% .DJI S&P-500 3702,25 +10,29 +0,28% +14,59% .SPX Nasdaq 12582,77 +62,83 +0,50% +40,24% .IXIC Nasdaq 100 12635,72 +39,25 +0,31% +44,69% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1521,91 +2,64 +0,17% -6,28% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3525,87 -4,21 -0,12% -5,86% 50 .STOXX50E CAC 40 5560,67 -12,71 -0,23% -6,98% .FCHI Dax 30 13278,49 +7,49 +0,06% +0,22% .GDAXI FTSE 6558,82 +3,43 +0,05% -13,04% .FTSE SMI .SSMI 10394,10 +18,72 +0,18% -2,10% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2136 1,2101 +0,29% +8,26% EUR= Dlr/Yen 104,19 104,15 +0,04% -4,29% JPY= Euro/Yen 126,45 126,07 +0,30% +3,69% EURJPY= Dlr/CHF 0,8876 0,8890 -0,16% -8,29% CHF= Euro/CHF 1,0774 1,0760 +0,13% -0,72% EURCHF= Stg/Dlr 1,3377 1,3353 +0,18% +0,88% GBP= Indice $ 90,7800 90,9650 -0,20% -5,61% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5990 +0,0130 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7610 +0,0120 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3536 +0,0140 +24,54 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9394 +0,0260 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1548 +0,0040 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 45,64 45,60 +0,04 +0,09% -25,44% US CLc1 Brent 48,85 48,84 +0,01 +0,02% -26,02% LCOc1 (Édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.