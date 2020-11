Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert en vue en Europe pour une séance qui s'annonce calme (actualisé) Reuters • 26/11/2020 à 08:32









(Actualisé avec futures sur le CAC 40, clôture en Chine continentale, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de 0,1% à 0,3% * Calme en vue après la consolidation de mercredi à Wall Street * Les marchés US resteront fermés pour la fête de Thanksgiving par Blandine Henault PARIS, 26 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi à l'ouverture dans un contexte de marché toujours dominé par l'optimisme quant à de nouvelles mesures de soutien à l'économie sous l'administration Biden aux Etats-Unis et sur des vaccins prochains contre le coronavirus. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,22% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,11% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,34% pour le FTSE à Londres .FTSE . La séance devrait être plus calme qu'à l'accoutumée en raison de la fermeture de Wall Street pour la fête de Thanksgiving. La Bourse de New-York ne rouvrira vendredi que pour une demi-journée. A WALL STREET Les indices américains ont fini en ordre dispersé mercredi soir, la hausse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage ayant poussé à des prises de bénéfices après les records de la veille. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,58% à 29.872,47 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 0,16%, à 3.629,65 points tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,47% à 12.094,40 points. La publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) n'a pas eu d'impact sur la séance. Selon ces "minutes", les décideurs de la banque centrale ont discuté lors de leur réunion de novembre de la manière d'ajuster les achats d'actifs afin de soutenir plus efficacement les marchés et l'économie. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 0,91%, soutenue par la progression de ses valeurs technologiques dans la foulée de la hausse du Nasdaq à Wall Street et en dépit des craintes face à la dégradation sanitaire dans le pays. Les Bourses de Chine continentale ont fini in extremis dans le vert, après avoir été freinées une bonne partie de la séance pour le repli continu du compartiment des véhicules à énergies nouvelles (VEN), toujours pénalisé par la perspective d'une enquête officielle sur les projets en cours. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations a gagné 0,18%. CHANGES/TAUX Délaissé sur fond d'appétit pour le risque, le dollar se replie encore, de 0,1%, face à un panier de devises de référence, ce qui porte à 2,2% son recul depuis le début du mois. .DXY A 1,1932, l'euro évolue ainsi à un plus haut depuis le 1er septembre. EUR= De son côté, la livre sterling est stable face au dollar et à l'euro, alors que les prochains jours s'annoncent décisifs pour la conclusion d'un éventuel accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. GBP= EURGBP= Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est pratiquement inchangé dans les premiers échanges, à -0,565%. PÉTROLE Les cours du brut marquent une pause après avoir enchaîné quatre séances consécutives de hausse qui les ont portés au plus haut depuis début mars. Le baril de Brent LCOc1 est stable à 48,62 euros et celui du brut léger américain (WTI) CLC1 se replie de 0,11% à 45,66 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indicateur de confiance des novembre 92 94 ménages (Insee) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26537,31 +240,45 +0,91% +12,18% .N225 Topix .TOPX 1778,25 +10,58 +0,60% +3,30% Hong Kong 26757,32 +87,57 +0,33% -5,08% .HSI Taiwan 13845,66 +106,83 +0,78% +15,41% .TWII Séoul .KS11 2625,91 +24,37 +0,94% +19,49% Singapour 2845,98 -23,57 -0,82% -11,69% .STI Shanghaï 3369,73 +7,41 +0,22% +10,48% .SSEC Sydney 6636,40 -46,90 -0,70% -0,71% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29872,47 -173,77 -0,58% +4,67% .DJI S&P-500 3629,65 -5,76 -0,16% +12,35% .SPX Nasdaq 12094,40 +57,08 +0,47% +34,79% .IXIC Nasdaq 100 12152,22 +72,41 +0,60% +39,15% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1514,20 -0,18 -0,01% -6,76% .FTEU3 Eurostoxx 50 3511,90 +3,92 +0,11% -6,23% .STOXX50E CAC 40 5571,29 +12,87 +0,23% -6,80% .FCHI Dax 30 13289,80 -2,64 -0,02% +0,31% .GDAXI FTSE .FTSE 6391,09 -41,08 -0,64% -15,26% SMI .SSMI 10488,27 -3,32 -0,03% -1,21% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1932 1,1913 +0,16% +6,44% EUR= Dlr/Yen 104,32 104,45 -0,12% -4,17% JPY= Euro/Yen 124,49 124,43 +0,05% +2,08% EURJPY= Dlr/CHF 0,9069 0,9080 -0,12% -6,29% CHF= Euro/CHF 1,0825 1,0821 +0,04% -0,25% EURCHF= Stg/Dlr 1,3382 1,3382 +0,00% +0,93% GBP= Indice $ 91,9090 91,9940 -0,09% -4,43% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5650 +0,0060 Bund 2 ans -0,7530 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3273 +0,0090 +23,77 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8816 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1622 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 45,67 45,71 -0,04 -0,09% -25,39% CLC1 Brent LCOc1 48,64 48,61 +0,03 +0,06% -26,34% (édité par Patrick Vignal)

