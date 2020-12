Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert en vue en Europe pour débuter décembre Reuters • 01/12/2020 à 07:50









* Les indices européens attendus en hausse de 0,1% à 0,6% * L'Asie dans le vert, les futures US aussi * Solide indicateur PMI Caixin Markit manufacturier en Chine * Des PMI en Europe et l'ISM américain aussi attendus * Powell et Mnuchin devant le Sénat par Blandine Henault PARIS, 1er décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient entamer le dernier mois de l'année dans le vert, soutenues par les espoirs de vaccin contre le COVID-19, la perspective d'un soutien monétaire accru et un bon indicateur pour l'activité manufacturière en Chine. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,37% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,56% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,05% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 .FCHI en hausse de 0,11% à l'ouverture. L'indice parisien a clôturé le mois de novembre sur un gain de 20,1%, sa meilleure performance mensuelle depuis 1988 selon les données Refinitiv. L'ensemble des places boursières mondiales a profité d'un mois exceptionnel, dopé par les annonces de plusieurs laboratoires concernant le degré d'efficacité élevé de leur vaccin contre le nouveau coronavirus. Parmi ceux-ci, Moderna MRNA.O a annoncé lundi avoir déposé une demande d'homologation de son vaccin contre le coronavirus aux Etats-Unis et en Europe. Les investisseurs attendent aussi un soutien monétaire accru de la part des grandes banques centrales, notamment lors des réunions de décembre de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE), et parient sur l'arrivée à la Maison blanche d'une administration favorable à la relance budgétaire. Joe Biden a d'ailleurs confirmé lundi la désignation de l'ancienne présidente de la Fed Janet Yellen au département du Trésor. Autre soutien, la bonne santé de l'activité manufacturière en Chine qui a progressé en novembre à son rythme le plus rapide en dix ans, selon l'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit et publié mardi. Les opérateurs de marché suivront dans la matinée les indicateurs PMI manufacturiers définitifs pour la zone euro puis l'indice ISM manufacturier américain à 15h00 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains préfigurent une ouverture en hausse de 0,8% après les prises de bénéfices de la veille. L'indice Dow Jones .DJI a cédé lundi 0,91%, à 29.638,64 points. Le Standard and Poors-500 .SPX a perdu 0,39%, à 3.624,23 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,06% à 12.198,74 points. Sur l'ensemble du mois de novembre, le Dow Jones affiche une hausse de 11,86% inédite depuis janvier 1987 tandis que le S&P-500 et le Nasdaq signent leur plus forte progression depuis avril, progressant respectivement sur un mois de 10,76% et 11,8%. Le S&P-500 n'avait jamais connu un mois de novembre aussi faste dans son histoire. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 1,34%, dans le sillage de la progression des futures américains. Les Bourses chinoises profitent pour leur part du très bon indicateur PMI Caixin/Markit. L'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC gagne 1,73%. CHANGES/TAUX Le dollar reste sous pression face à un panier de devises de référence après avoir perdu 2,3% lors du mois de novembre, pénalisé par son caractère d'actif refuge. .DXY Les cambistes suivront avec attention l'audition dans la journée du président de la Fed, Jerome Powell et de Steven Mnuchin, secrétaire d'Etat au Trésor, par la commission bancaire du Sénat. L'euro évolue à 1,1955 après un pic à 1,2003 la veille, son plus haut niveau depuis trois mois. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans U10YT=RR est inchangé, à 0,8438%. PÉTROLE Les prix du pétrole évoluent en baisse, alors que les membres de l'Opep+ ont décidé de reporter à jeudi leurs discussions sur la politique de production pour 2021, selon trois sources à Reuters. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,84% à 47,48 dollars et celui du brut léger américain CLc1 abandonne aussi 0,84% à 44,96 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI manufacturier déf. novembre 49,1 49,1* DE 08h55 Indice PMI manufacturier déf. novembre 57,9 57,9* EZ 09h00 Indice PMI manufacturier déf. novembre 53,6 53,6* GB 09h30 Indice PMI manufacturier déf. novembre 55,2 55,2* EZ 10h00 Inflation (estimation novembre -0,3% -0,3% flash)sur un an USA 15h00 Indice ISM manufacturier novembre 57,9 59,3 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Édité par Nicolas Delame)

