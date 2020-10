Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert en vue en Europe, nouveaux espoirs sur un plan de relance US (actualisé) Reuters • 08/10/2020 à 08:36









* Les indices de la zone euro attendus en hausse de 0,2% à 0,6% * Trump a fait marche arrière sur le plan de relance à l'économie * Wall Street a gagné près de 2% par Blandine Henault PARIS, 8 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street, qui a profité mercredi d'espoirs renouvelés sur un nouveau plan de relance économique aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,47% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,64% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,19% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les indices européens ont fini mercredi en ordre dispersé, pénalisés notamment par le gel par Donald Trump des discussions en cours sur l'adoption d'un nouveau plan d'aides à l'économie. Mais le président américain a ensuite fait marche arrière et appelé le Congrès à voter rapidement un plan de soutien prévoyant 25 milliards de dollars d'aides au secteur aérien, 135 milliards de dollars d'aides pour les petites entreprises et le versement de 1.200 dollars d'aide à chaque foyer américain. Ces déclarations ont profité à Wall Street, qui a fini la journée sur un gain de près de 2%, et soutiennent les Bourses en Asie. Les investisseurs ont aussi pris note de la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Ces "minutes" ont confirmé que "les nouvelles projections publiées lors de la réunion du mois dernier montraient que les responsables de la banque centrale s'attendent à une reprise économique un peu plus forte cette année et à une baisse plus rapide du taux de chômage que lors de leur réunion précédente en juin", observe John Plassard, chez Mirabaud Securities. Au programme du jour, les investisseurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis (12h30 GMT). Ils ont déjà pris connaissance d'une hausse plus forte que prévu des exportations allemandes en août, de 2,4% contre une progression de 1,4% attendue par le consensus Reuters. A WALL STREET Les futures sur les indices américains sont orientés en hausse de 0,5% à 0,6%, signalant une poursuite jeudi des gains engrangés la veille à la faveur du regain d'espoir sur l'adoption d'un plan de relance outre-Atlantique. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,91% à 28.303,46 points. Le S&P-500 .SPX a pris 1,74%, à 3.419,37 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,88% à 11.364,60 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a progressé de 0,96% dans la foulée de Wall Street. A Séoul, l'indice Kospi .KS11 gagne 0,47% après les annonces de Samsung Electronics 005930.KS (+0,33%), qui a dit anticiper un bénéfice au plus haut depuis deux ans pour le troisième trimestre. Les Bourses de Chine continentale sont toujours fermées en raison de la fête nationale. CHANGES/TAUX Le regain d'appétit pour le risque a favorisé des dégagements sur le dollar, qui se maintient jeudi en léger repli face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro est remonté à 1,1774 dollar après un creux à 1,1723 la veille. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans US10YT=RR est pratiquement inchangé, à 0,7752%, tout comme son équivalent allemand DE10YT=RR qui évolue à -0,493% dans les premiers échanges. PÉTROLE Les cours du brut repartent de l'avant alors que les employés des plates-formes pétrolières du golfe du Mexique ont évacué la zone à l'approche de l'ouragan Delta. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,2% à 42,1 dollars et celui du brut léger américain CLc1 grappille 0,03% à 39,97 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 3 820.000 837.000 octobre LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23647,07 +224,25 +0,96% -0,04% .N225 Topix .TOPX 1655,47 +9,00 +0,55% -3,83% Hong Kong 24087,30 -155,56 -0,64% -14,55% .HSI Taiwan 12887,19 +140,82 +1,10% +7,42% .TWII Séoul .KS11 2391,96 +5,02 +0,21% +8,84% Singapour 2535,12 -3,24 -0,13% -21,34% .STI Shanghaï 3218,05 -6,31 -0,20% +5,51% .SSEC Sydney 6102,00 +65,60 +1,09% -8,71% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 28303,46 +530,70 +1,91% -0,82% .DJI S&P-500 3419,45 +58,50 +1,74% +5,84% .SPX Nasdaq 11364,60 +210,00 +1,88% +26,66% .IXIC Nasdaq 100 11503,19 +211,92 +1,88% +31,72% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1414,34 -1,49 -0,11% -12,91% .FTEU3 Eurostoxx 50 3233,43 +0,13 +0,00% -13,66% .STOXX50E CAC 40 4882,00 -13,46 -0,27% -18,33% .FCHI Dax 30 12928,57 +22,55 +0,17% -2,42% .GDAXI FTSE .FTSE 5946,25 -3,69 -0,06% -21,16% SMI .SSMI 10187,88 -45,28 -0,44% -4,04% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1776 1,1760 +0,14% +5,05% EUR= Dlr/Yen 105,97 105,96 +0,01% -2,65% JPY= Euro/Yen 124,81 124,63 +0,14% +2,35% EURJPY= Dlr/CHF 0,9159 0,9172 -0,14% -5,36% CHF= Euro/CHF 1,0789 1,0789 +0,00% -0,58% EURCHF= Stg/Dlr 1,2944 1,2918 +0,20% -2,38% GBP= Indice $ 93,5440 93,6300 -0,09% -2,73% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4940 -0,0010 Bund 2 ans -0,6950 -0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2289 +0,0020 +26,51 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7769 -0,0080 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1547 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 39,99 39,95 +0,04 +0,10% -34,67% CLc1 Brent LCOc1 42,11 41,99 +0,12 +0,29% -36,23% (édité par Patrick Vignal et Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.