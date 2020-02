Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert en vue en Europe, le calme revient en Asie (actualisé) Reuters • 04/02/2020 à 08:21









(Actualisé avec contrats à terme, clôture de Shanghai, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en hausse * Les marchés chinois effacent une partie de leurs pertes * Les craintes entourant le coronavirus s'apaisent pour un temps par Patrick Vignal PARIS, 4 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse assez franche mardi dans le sillage des marchés asiatiques où les actions chinoises ont effacé une partie de leurs lourdes pertes de la veille. Les investisseurs veulent croire que les efforts de la Chine pour contenir le coronavirus paieront mais les craintes d'un impact de la propagation de l'épidémie sur la croissance mondiale n'ont pas disparu. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner autour de 0,5% en début de séance. Le Dax à Francfort .GDAXI et le FTSE à Londres prendraient respectivement pour leur part 0,6% et 0,7%. Un patient ayant contracté le coronavirus 2019-nCoV est décédé à Hong Kong, a-t-on appris mardi de source médicale. Il s'agit du deuxième cas mortel en dehors de la Chine continentale, où le virus, qualifié d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé, a fait 425 morts et contaminé plus de 20.000 personnes, selon un dernier bilan. LES VALEURS A SUIVRE : EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a fini en hausse, portée par le rebond des marchés chinois. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,49% à 23.084,59 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,69% à 1.684,24 points. La Bourse de Shanghai .SSEC a progressé pour sa part de 1,3% après avoir cédé lundi 7,72%, sa plus forte depuis 2015, pour sa première séance après les longs congés du nouvel an lunaire en Chine. La banque centrale chinoise avait pourtant injecté pendant le week-end 1.200 milliards de yuans (154 milliards d'euros) de liquidités sur les marchés et réduit le taux de ses prises en pension inversées dans le but de rassurer les investisseurs. A WALL STREET La Bourse de New York a fini lundi en hausse modérée après la publication d'un indicateur rassurant sur l'économie américaine qui a relégué au moins temporairement au second plan l'inquiétude liée à l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 143,78 points à 28.399,81 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 23,4 points, soit 0,73%, à 3.248,92 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a quant à lui progressé de 122,47 points (1,34%) à 9.273,40 points. L'indice ISM manufacturier a traduit un retour inattendu à la croissance de l'activité en janvier en remontant à 50,9, son plus haut niveau depuis juillet, après 47,8 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 48,5 seulement. CHANGES Le regain d'appétit pour les actifs risqués se traduit par une baisse du yen JPY= et du franc suisse CHF= , deux devises refuges, face au dollar. Le yuan chinois CNY=CFXS CNH= regagne également un peu de terrain après avoir touché lundi un creux d'un mois face au dollar. L'"indice dollar" .DXY , qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence, est stable, tout comme l'euro, qui se traite autour de 1,1059. EUR= La livre sterling GBP= EURGBP= s'équilibre après avoir cédé lundi plus de 1%, les premières déclarations "post-Brexit" de Londres sur les négociations commerciales avec l'Union européenne faisant craindre des tensions. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR prend quatre points de base pour remonter vers 1,6% dans les échanges en Asie, porté par le retour de l'appétit pour le risque ainsi que par la bonne surprise de l'ISM manufacturier. Dans les premières transactions en Europe, le Bund allemand à 10 ans <DE10YT=RR gagne un point de base à -0,428%. PÉTROLE Les cours du brut suivent la tendance générale en repartant à la hausse après avoir chuté lundi à des creux de plus d'un an face au risque de baisse marquée de la demande chinoise, qui pourrait conduire l'Opep et ses alliés à réduire leur production. Le Brent abandonne prend 0,9% à 54,92 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,14% à 50,68 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Prix à la production décembre inch. +0,2% -sur un an -0,7% -1,4% USA 15h00 Commandes à l'industrie décembre +1,2% -0,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 23084 +112, +0,49 -2,42 225 ,59 65 % % .N225 Topix 1684, +11,5 +0,69 -2,16 .TOPX 24 8 % % Hong 26695 +338, +1,28 -5,30 Kong ,18 20 % % .HSI Taiwan 11555 +201, +1,77 -3,68 .TWII ,92 00 % % Séoul 2157, +39,0 +1,84 -1,81 .KS11 90 2 % % Singapo 3161, +44,8 +1,44 -1,91 ur 12 1 % % .STI Shangha 2783, +36,6 +1,34 -8,75 ï 29 8 % % .SSEC Sydney 6948, +25,4 +0,37 +3,96 .AXJO 70 0 % % La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 28399 +143, +0,51 -0,49 Jones ,81 78 % % .DJI S&P-500 3248, +23,4 +0,73 +0,56 .SPX 92 0 % % Nasdaq 9273, +122, +1,34 +3,35 .IXIC 40 47 % % Nasdaq 9126, +134, +1,50 +4,50 100 23 72 % % .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1606, +2,39 +0,15 -1,05 st 300 98 % % <.FTEU3 > Eurosto 3661, +20,3 +0,56 -2,24 xx 50 27 6 % % <.STOXX 50E> CAC 40 5832, +26,1 +0,45 -2,43 .FCHI 51 7 % % Dax 30 13045 +63,2 +0,49 -1,54 <.GDAXI ,19 2 % % > FTSE 7326, +40,3 +0,55 -2,87 .FTSE 31 0 % % SMI 10664 +37,0 +0,35 +0,45 .SSMI ,95 7 % % CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,105 1,105 -0,05 -1,41 r 2 8 % % EUR= Dlr/Yen 108,8 108,6 +0,17 -0,01 JPY= 5 7 % % Euro/Ye 120,3 120,1 +0,10 -1,34 n 1 9 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,967 0,965 +0,22 +0,00 CHF= 8 7 % % Euro/CH 1,069 1,068 +0,14 -1,42 F 8 3 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,297 1,299 -0,11 -2,11 GBP= 9 3 % % Indice 97,87 97,80 +0,08 +1,77 $ 80 00 % % .DXY TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,43 +0,00 DE10YT=RR 00 60 Bund 2 -0,67 +0,00 ans 10 30 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,16 +0,00 +26,2 ans 80 40 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,557 +0,03 ans 9 80 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,387 +0,03 US2YT=RR 0 40 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 50,57 50,11 +0,46 +0,92 -17,3 léger % 8% US CLc1 Brent 54,80 54,45 +0,35 +0,64 -17,0 LCOc1 % 1% (Édité par Nicolas Delame)

