POINT MARCHÉS-Du vert en vue en Europe dans le sillage de Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC 40, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de l'ordre de 0,3% * Wall Street s'est redressée avec les "techs" * Espoirs de nouveau plan de relance aux Etats-Unis par Blandine Henault PARIS, 25 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi dans le sillage de la progression de Wall Street, pour la dernière séance d'une semaine dominée par les doutes sur la reprise économique. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,29% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,29% aussi pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,33% pour le FTSE à Londres .FTSE . Le rebond des valeurs technologiques américaines jeudi devrait offrir un soutien aux actions européennes, malmenées ces derniers jours par les doutes sur les perspectives économiques alors que la situation sanitaire se dégrade dans plusieurs pays européens. Le CAC 40 affichait ainsi à la clôture de jeudi un repli de plus de 4% sur la semaine et était en passe de signer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-juin. L'annonce aux Etats-Unis d'un projet de plan de relance de 2.200 milliards de dollars sur lequel travaillent les démocrates de la Chambre des représentants constitue un autre élément de nature à rassurer. Ce plan de relance pourrait être voté la semaine prochaine, a indiqué le président de la Commission des voies et moyens. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'heure une hausse de l'ordre de 0,1% à 0,3% après les gains modérés enregistrés la veille à la faveur d'un rebond des valeurs technologiques. L'annonce d'une hausse surprise des inscriptions au chômage aux Etats-Unis a d'abord plombé la tendance avant qu'elle ne se redresse après la publication des chiffres des ventes de logements neufs, à un pic de près de 14 ans en août. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,2% à 26.815,44 points et le S&P-500 .SPX a pris 0,30%, à 3.246,59 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,37% à 10.672,27 points après avoir perdu 3% mercredi. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a progressé de 0,51%, dans la foulée du redressement de Wall Street. De leur côté, les Bourses chinoises évoluent sans tendance claire: l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC recule de 0,33% tandis que le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations est pratiquement inchangé (-0,04%). CHANGES/TAUX Le dollar s'éloigne légèrement d'un plus haut de deux mois face aux autres grandes devises avec les espoirs d'un nouveau plan de relance économique aux Etats-Unis, mais il reste en bonne voie pour signer sa meilleure semaine en près de six mois. .DXY L'euro se traite à 1,1672 dollar après un creux à 1,1625 la veille, son plus bas niveau depuis le 24 juillet. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable, à 0,6675%, de même que son équivalent allemand DE10YT=RR , qui évolue à -0,5% dans les premiers échanges. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en légère baisse et sont en passe d'accuser un repli de plus de 2% sur la semaine en raison des craintes persistantes sur la demande. Le baril de Brent LCOc1 perd 0,2% à 41,86 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 se replie de 0,3% à 40,19 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h00 Masse monétaire M3 (sur un août +10,2% +10,2% an) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23204,62 +116,80 +0,51% -1,91% .N225 Topix .TOPX 1634,23 +7,79 +0,48% -5,06% Hong Kong 23151,45 -159,62 -0,68% -17,87% .HSI Taiwan 12232,91 -31,47 -0,26% +1,97% .TWII Séoul .KS11 2278,79 +6,09 +0,27% +3,69% Singapour 2466,98 +16,16 +0,66% -23,45% .STI Shanghaï 3219,50 -3,68 -0,11% +5,55% .SSEC Sydney 5964,90 +89,00 +1,51% -10,76% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26815,44 +52,31 +0,20% -6,04% .DJI S&P-500 3246,59 +9,67 +0,30% +0,49% .SPX Nasdaq 10672,27 +39,28 +0,37% +18,94% .IXIC Nasdaq 100 10896,47 +63,14 +0,58% +24,77% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1382,07 -14,02 -1,00% -14,90% .FTEU3 Eurostoxx 50 3159,64 -20,47 -0,64% -15,63% .STOXX50E CAC 40 4762,62 -39,64 -0,83% -20,33% .FCHI Dax 30 12606,57 -36,40 -0,29% -4,85% .GDAXI FTSE .FTSE 5822,78 -76,48 -1,30% -22,80% SMI .SSMI 10211,53 -118,53 -1,15% -3,82% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1672 1,1672 +0,00% +4,12% EUR= Dlr/Yen 105,28 105,40 -0,11% -3,29% JPY= Euro/Yen 122,89 123,00 -0,09% +0,77% EURJPY= Dlr/CHF 0,9261 0,9266 -0,05% -4,33% CHF= Euro/CHF 1,0809 1,0813 -0,04% -0,40% EURCHF= Stg/Dlr 1,2766 1,2749 +0,13% -3,72% GBP= Indice $ 94,3020 94,3540 -0,06% -1,95% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5000 +0,0070 Bund 2 ans -0,6900 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2237 +0,0090 +27,63 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6692 +0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1367 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,22 40,31 -0,09 -0,22% -34,29% CLc1 Brent LCOc1 41,89 41,94 -0,05 -0,12% -36,56% (Édité par Marc Angrand)

