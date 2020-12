Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert en vue en Europe, Brexit et vaccin en soutien (actualisé) Reuters • 14/12/2020 à 08:39









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture en Chine, ouvertute du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse, hormis le FTSE londonien * Londres et Bruxelles vont poursuivre leurs discussions * La livre sterling grimpe * Les premiers lots de vaccin disponibles lundi aux USA * La réunion de la Fed au menu de la semaine par Blandine Henault PARIS, 14 décembre (Reuters) - Hormis Londres, les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, alors que le Royaume-Uni et l'Union européenne ont accepté de poursuivre leurs discussions sur leur relation commerciale post-Brexit et que les Etats-Unis, durement frappés par la pandémie de coronavirus, doivent entamer leur campagne de vaccination. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,68% pour le CAC 40 parisien .FCHI et de 0,52% pour le Dax à Francfort .GDAXI mais un repli de 0,21% pour le FTSE à Londres .FTSE , pénalisé par le renchérissement de la livre sterling. Alors que dimanche avait été fixé comme la date-butoir pour parvenir à un accord, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont entendus pour tenter un "effort supplémentaire" à moins de trois semaines du divorce effectif entre Londres et Bruxelles. "Notre scénario de base reste qu'un accord financier 'allégé' sera trouvé avant la fin de l'année", ont estimé dans une note les analystes de Goldman Sachs. "Cela dit, il existe de nombreuses incertitudes et nos économistes, étant donné l'absence de progrès ces dernières semaines, voient désormais un risque accru de 'no deal'", ajoutent-ils. Si l'issue des discussions post-Brexit reste donc encore très confuse, les espoirs entourant les vaccins contre le nouveau coronavirus constituent toujours un puissant facteur de soutien des marchés d'actions. Aux Etats-Unis, une centaine de millions d'Américains devraient être vaccinés contre le COVID-19 d'ici à la fin mars, alors que les premiers lots du vaccin développé par Pfizer PFE.N et BioNtech 22UAy.DE devraient être disponibles lundi. Autre élément de soutien, la perspective de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, mardi et mercredi, qui devrait confirmer à son issue sa politique très accommodante. CHANGES/TAUX La livre sterling grimpe au lendemain de l'annonce d'une poursuite des discussions entre Londres et Bruxelles qui permet de repousser, du moins pour un temps, la perspective d'un "no deal" commercial post-Brexit. Elle gagne 1,05% face au dollar, à 1,3362, et progresse de 0,74% face à l'euro, à 90,86 pence. GBP= EURGBP= De son côté, le dollar est pénalisé par la perspective de la réunion de la Fed: le billet vert recule de 0,31% face à un panier de devises de référence, évoluant non loin d'un plus bas de deux ans et demi. .DXY Sur le marché obligataire, l'appétit pour le risque éloigne les investisseurs de la dette souveraine. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR progresse de près de deux points de base, à 0,9047%, de même que son équivalent allemand DE10YT=RR , qui revient à -0,625% dans les premiers échanges. A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent en hausse de l'ordre de 0,4% à 0,6%, signalant un rebond après la clôture négative de vendredi. Le S&P 500 a reculé de 0,13% à 3.663,45 points et le Nasdaq a perdu 0,23% à 12.377,87 points, l'incertitude sur l'avenir d'un nouveau plan de relance budgétaire aux Etats-Unis face à la pandémie de coronavirus continuant de peser sur le sentiment du marché. Seul le Dow Jones .DJI a tiré son épingle du jeu avec une progression de 0,16% à 30.046,37 points, porté par une hausse spectaculaire de l'action Disney DIS.N (+13,6%). Le géant du divertissement a dévoilé de nombreux projets de production pour ses services en ligne et dit s'attendre à engranger jusqu'à 350 millions d'abonnés payants dans le monde d'ici à la fin de l'exercice fiscal 2024. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 0,3%, porté par le sentiment général positif sur les marchés d'actions. Les Bourses chinoises ont aussi été bien orientées, à l'exception de l'indice Hang Seng .HSI à Hong Kong (-0,47%), pénalisé par le repli d'Alibaba BABA.N et de Tencent 0700.HK après une amende infligée par Pékin pour ne pas avoir déclaré correctement des opérations d'acquisitions aux autorités de la concurrence. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en hausse, soutenus par les espoirs concernant le déploiement de vaccins contre le coronavirus et l'annonce de l'explosion d'un cargo pétrolier touché par une "source externe" non identifiée dans le port de Djeddah en Arabie Saoudite. Le baril de Brent LCOc1 avance de 1,28% pour repasser la barre des 50 dollars, à 50,61 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 gagne 1,29% à 47,17 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 DECEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Production industrielle octobre 2,0% -0,4% - sur un an -4,5% -6,8% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26732,44 +79,92 +0,30% +13,00% .N225 Topix 1790,52 +8,51 +0,48% +4,02% .TOPX Hong Kong 26372,24 -133,63 -0,50% -6,45% .HSI Taiwan 14211,05 -50,64 -0,36% +18,45% .TWII Séoul 2762,20 -7,86 -0,28% +25,69% .KS11 Singapour 2856,66 +34,96 +1,24% -11,36% .STI Shanghaï 3369,12 +21,93 +0,66% +10,46% .SSEC Sydney 6660,20 +17,60 +0,26% -0,36% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 30046,37 +47,11 +0,16% +5,28% .DJI S&P-500 3663,46 -4,64 -0,13% +13,39% .SPX Nasdaq 12377,87 -27,94 -0,23% +37,95% .IXIC Nasdaq 100 12375,41 -26,33 -0,21% +41,71% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1508,73 -12,38 -0,81% -7,10% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3485,84 -36,47 -1,04% -6,92% 50 .STOXX50E CAC 40 5507,55 -42,10 -0,76% -7,87% .FCHI Dax 30 13114,30 -181,43 -1,36% -1,02% .GDAXI FTSE 6546,75 -53,01 -0,80% -13,20% .FTSE SMI .SSMI 10391,76 -4,20 -0,04% -2,12% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2144 1,2111 +0,27% +8,35% EUR= Dlr/Yen 103,94 104,01 -0,07% -4,52% JPY= Euro/Yen 126,28 125,96 +0,25% +3,55% EURJPY= Dlr/CHF 0,8880 0,8893 -0,15% -8,25% CHF= Euro/CHF 1,0785 1,0774 +0,10% -0,61% EURCHF= Stg/Dlr 1,3370 1,3223 +1,11% +0,81% GBP= Indice $ 90,7010 90,9760 -0,30% -5,69% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6260 +0,0120 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7610 +0,0100 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3745 +0,0080 +25,15 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9047 +0,0140 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1230 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 47,18 46,57 +0,61 +1,31% -22,92% US CLc1 Brent 50,62 49,97 +0,65 +1,30% -23,34% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)

