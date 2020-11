Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert en vue en Europe avec les espoirs sur un vaccin (actualisé) Reuters • 23/11/2020 à 08:44









(Actualisé avec annonce d'AstraZeneca, futures du CAC 40, clôture à Séoul, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse autour de 0,5% à 0,8% * Les espoirs sur un vaccin anti-COVID offrent toujours un soutien * AstraZeneca publie à son tour des résultats positifs * L'Asie dans le vert, les futures US aussi * Les indices PMI "flash" européens à l'agenda par Blandine Henault PARIS, 23 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, soutenues par les espoirs concernant la mise en oeuvre prochaine d'un vaccin contre le coronavirus. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,81% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,58% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,54% pour le FTSE à Londres .FTSE . La tendance pourrait évoluer avec la publication dans la matinée des résultats préliminaires des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé dans les économies européennes au mois de novembre. Les Bourses européennes ont enregistré la semaine dernière leur troisième performance hebdomadaire positive d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis début juin, grâce aux espoirs concernant le développement d'un vaccin contre le coronavirus après plusieurs annonces positives de la part de Pfizer PFE.O et de son partenaire BioNTech 22UAy.F ainsi que de Moderna MRNA.O . Ce lundi, c'est au tour d'AstraZeneca AZN.L d'annoncer que son candidat-vaccin peut être efficace jusqu'à 90% contre le COVID-19. Aux Etats-Unis, qui compte désormais plus de 12 millions de cas de COVID-19, les premières vaccinations contre le coronavirus pourraient intervenir dès le 11 décembre si le candidat vaccin mis au point par Pfizer avec BioNTech est autorisé par l'autorité de santé américaine. En Europe, le début de ralentissement de la deuxième vague de l'épidémie permet d'espérer un assouplissement prochain des mesures de confinement. Le président français Emmanuel Macron doit s'adresser au pays mardi soir pour présenter les nouvelles règles du confinement, à l'approche des fêtes de fin d'année. LES VALEURS A SUIVRE : Outre AstraZeneca, Danone DANO.PA pourrait être entouré après l'annonce d'un plan d'adaptation prévoyant notamment jusqu'à 2.000 suppressions de postes, de même que Crédit Agricole CAGR.PA qui a annoncé une OPA sur l'italien Credito Valtellinese. A WALL STREET Les futures sur les indices américains sont orientés en hausse de l'ordre de 0,3% à 0,5%, signalant un léger rebond après la clôture négative de vendredi. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 0,75% à 29.263,48 points. Le S&P-500 .SPX a cédé 0,68%, à 3.557,54 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,42% à 11.854,97 points. Sur la semaine, le Dow a cédé 0,7% et le S&P-500 0,8% tandis que le Nasdaq a grappillé 0,2%. EN ASIE Les espoirs d'un vaccin soutiennent les Bourses en Asie, où l'indice MSCI pour l'Asie-Pacifique progresse de 0,83%, à un plus haut historique. L'indice Kospi .KS11 de Séoul a grimpé de 1,92%, à un plus haut historique également, porté par le bond de 4,33% de Samsung 005930.KS sur fond d'optimisme sur les perspectives de résultats du géant de l'électronique. La Bourse de Tokyo est restée fermée, la journée étant fériée au Japon. CHANGES/TAUX Le dollar recule de 0,15% face à un panier de devises de référence, les espoirs d'un vaccin contre le coronavirus aidant à atténuer les craintes concernant l'impact sur la reprise économique de la seconde vague épidémique. .DXY L'euro en profite pour avancer de 0,12% gace au billet vert, à 1,1872. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable, à 0,8357%, de même que son équivalent allemand DE10YT=RR qui se situe à -0,587%. PÉTROLE La perspective d'un prochain vaccin contre le COVID-19 soutient les cours du pétrole. Le baril de Brent LCOc1 avance de 1,25% à 45,52 dollars et celui du brut léger américain CLc1 gagne 1,04% à 42,86 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h15 Indice PMI flash manuf. novembre 50,1 51,3 Indice PMI flash des services 38,0 46,5 Indice PMI flash composite 34,0 47,5 DE 08h30 Indice PMI flash manuf. novembre 56,5 58,2 Indice PMI flash des services 46,3 49,5 Indice PMI flash composite 50,1 55,0 EZ 09h00 Indice PMI flash manuf. novembre 53,1 54,8 Indice PMI flash des services 42,5 46,9 Indice PMI flash composite 46,1 50,0 GB 09h30 Indice PMI flash manuf. novembre 50,5 53,7 Indice PMI flash des services 42,5 51,4 Indice PMI flash composite 42,5 52,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Tokyo fermée Hong Kong 26475,45 +23,91 +0,09% -6,08% .HSI Taiwan 13878,01 +161,57 +1,18% +15,68% .TWII Séoul 2602,59 +49,09 +1,92% +18,42% .KS11 Singapour 2844,67 +31,66 +1,13% -11,73% .STI Shanghaï 3414,49 +36,76 +1,09% +11,95% .SSEC Sydney 6561,60 +22,40 +0,34% -1,83% .AXJO La clôture précédente à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29263,48 -219,75 -0,75% +2,54% .DJI S&P-500 3557,54 -24,33 -0,68% +10,11% .SPX Nasdaq 11854,97 -49,74 -0,42% +32,12% .IXIC Nasdaq 100 11906,44 -78,99 -0,66% +36,34% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1504,36 +7,29 +0,49% -7,36% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3467,60 +15,63 +0,45% -7,41% .STOXX50E CAC 40 5495,89 +21,23 +0,39% -8,07% .FCHI Dax 30 13137,25 +51,09 +0,39% -0,84% .GDAXI FTSE .FTSE 6351,45 +17,10 +0,27% -15,79% SMI .SSMI 10495,65 +4,88 +0,05% -1,14% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1870 1,1853 +0,14% +5,89% EUR= Dlr/Yen 103,79 103,85 -0,06% -4,66% JPY= Euro/Yen 123,21 123,11 +0,08% +1,02% EURJPY= Dlr/CHF 0,9104 0,9109 -0,05% -5,93% CHF= Euro/CHF 1,0807 1,0801 +0,06% -0,41% EURCHF= Stg/Dlr 1,3325 1,3282 +0,32% +0,48% GBP= Indice $ 92,2480 92,3920 -0,16% -4,08% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5890 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7550 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3544 -0,0080 +23,46 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8292 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1594 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger 42,89 42,42 +0,47 +1,11% -29,93% US CLc1 Brent 45,58 44,96 +0,62 +1,38% -30,97% LCOc1 (Édité par Patrick Vignal)

