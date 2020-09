Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert en vue en Europe après un bon PMI chinois (actualisé) Reuters • 01/09/2020 à 08:18









(Actualisé avec futures sur le CAC 40, clôture au Japon et en Australie, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse d'environ 0,5%, hormis Londres * Les futures US dans le vert, stabilité en Asie * L'indice dollar au plus bas depuis mai 2018 * Les indices PMI manufacturiers en Europe au menu du jour par Blandine Henault PARIS, 1er septembre (Reuters) - Hormis Londres, les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse mardi, soutenues par un nouvel indicateur d'activité positif en Chine avant la parution des indices PMI en zone euro dans la matinée. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,45% pour le CAC 40 parisien .FCHI et de 0,73% pour le Dax à Francfort .GDAXI tandis que le FTSE à Londres .FTSE , fermé la veille pour une journée férié, est attendu en baisse de -0,43%. Selon l'indice PMI calculé par Caixin-Markit, l'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en août à un rythme record depuis janvier 2011, portée par la première hausse des nouvelles commandes à l'export depuis le début de l'année. L'indice est ressorti à 53,1 le mois dernier, contre 52,8 en juillet et 52,6 pour le consensus. En Europe, les investisseurs suivront la publication à partir de 07h50 GMT des indices PMI manufacturiers définitifs pour le mois d'août, avant celle de l'indice américain ISM manufacturier à 14h00 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains préfigurent une légère hausse à l'ouverture après une clôture en ordre dispersé la veille pour clôturer le mois d'août. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,78% à 28.430,05 points et le S&P-500 .SPX a perdu 0,22%, à 3.500,31 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a en revanche progressé de 0,68% à 11.775,46 points. Sur l'ensemble du mois, traditionnellement faible pour les marchés d'actions, le S&P 500 a gagné plus de 7% pour signer son meilleur mois d'août depuis 1986. Aux valeurs, Microsoft MSFT.O (-1,47%), Walmart WMT.O (-1,03%) et Oracle ORCL.N (-1,14%) ont souffert de l'annonce d'une modification de la réglementation chinoise qui pourrait compliquer un rachat des activités nord-américaines de TikTok, auquel ils sont candidats. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a clôturé sur une note stable (+0,05%), la progression des grandes sociétés de négoce ayant contrebalancé des prises de profits sur le marché. Itochu 8001.T , Marubeni 8002.T , Mitsubishi 8058.T , Mitsui & Co 8031.T et Sumitomo 8053.T continuent de profiter de l'annonce d'une prise de participation à leur capital de l'investisseur et milliardaire américain Warren Buffett. Les Bourses chinoises évoluent également sans grand changement, les prises de profit atténuant l'annonce du PMI manufacturier Caixin-Markit meilleur que prévu. En Australie, l'indice S&P/ASX 200 .AXJO a reculé de 1,77%, sa troisième séance consécutive de repli, sur fond de tensions croissantes entre Canberra et Pékin. Le marché a toutefois réduit ses pertes après l'annonce par la Banque d'Australie d'une augmentation de sa facilité de financement pour les banques. CHANGES/TAUX Le dollar évolue au plus bas depuis mai 2018 face à un panier de devises de référence .DXY , toujours pénalisé par l'anticipation d'une prolongation de la stratégie ultra-accommodante de la Réserve fédérale, renforcée par les annonces de cette dernière jeudi dernier. .DXY L'euro en profite pour se rapprocher de 1,20 dollar, un niveau qu'il n'a pas touché depuis mai 2018, à 1,1990. EUR= De son côté, le dollar australien a peu réagi aux annonces de la Banque d'Australie qui a maintenu le statu quo sur ses taux d'intérêt. AUD= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR progresse légèrement, à 0,7081% tandis que son équivalent allemand DE10YT=RR se replie de plus d'un point de base, à -0,408%. PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent en hausse et effacent les pertes de la veille, profitant du désintérêt des investisseurs pour le dollar. Le baril de Brent LCOc1 gagne plus de 1% à 45,72 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 prend 1% à 42,99 dollars. 