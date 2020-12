Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert en vue à Wall Street, confiante sur la reprise et les vaccins Reuters • 01/12/2020 à 13:27









* Les indices de Wall Street signalés en hausse * L'Europe dans le vert à mi-séance * Le rebond économique chinois ne se dément pas * L'OCDE table sur une amélioration des perspectives économiques mondiales * Jerome Powell et l'ISM manufacturier US à suivre par Laetitia Volga PARIS, 1er décembre (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi dans le sillage des autres marchés d'actions, des nouvelles positives de l'activité chinoise et européenne et les espoirs entourant les vaccins soutenant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC et de plus de 1% pour le Dow Jones .DJI et le S&P-500 .SPX . À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,12% à 5.580,34 points vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 1% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 1,99%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en hausse de 0,79%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 1,1% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,88%. La croissance de l'activité manufacturière en Europe a ralenti en novembre mais a résisté à la mise en place des nouvelles mesures de confinement dans plusieurs pays, d'après les résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI du secteur a reculé à 53,8 contre 54,8 en octobre, un chiffre légèrement supérieur à une première estimation qui le donnait à 53,6. En Chine, la progression de l'activité du secteur s'est poursuivie, l'indice PMI calculé par Caixin/Markit ressortant à 54,9 le mois dernier, son rythme le plus élevé en dix ans. La confiance des investisseurs sur la reprise économique est également alimentée par les dernières prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui estime que les perspectives de l'économie mondiale s'améliorent dans un contexte marqué par la reprise de l'économie chinoise et l'arrivée attendue des premiers vaccins contre le COVID-19. Le marché suivra avec attention la publication à 15h00 GMT de l'indice ISM du secteur manufacturier américain ainsi que l'audition au Sénat de Jerome Powell. Le président de la Réserve fédérale devrait insister sur les mois difficiles qui attendent les Etats-Unis, selon le texte de son discours publié lundi soir. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, Moderna MRNA.O gagne 9% après avoir annoncé le dépôt d'une demande d'autorisation en urgence de son vaccin contre le COVID-19 auprès de l'agence américaine du médicament. Les laboratoires Pfizer PFE.N et BioNTech BNTX.O prennent respectivement 1% et 2,7% après avoir annoncé que leur vaccin pourrait être disponible en Europe avant la fin du mois après le dépôt auprès de l'Agence européenne des médicaments d'une demande autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Tesla TSLA.O prend 5%, S&P Dow Jones Indices ayant annoncé que le constructeur automobile américain ferait son entrée dans le S&P-500 en une seule tranche le 21 décembre. VALEURS EN EUROPE L'indice Stoxx des ressources de base .SXPP prend 2,89%, dopé par les statistiques chinoises meilleures que prévu, le secteur bancaire .SX7P gagne 2,62% et celui de l'énergie .SXEP 2,21%. A Paris, Société générale SOGN.PA (+5,66%) est en tête du CAC 40 devant Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS (+4,67%) et ArcelorMittal MT.AS (+5,00%). Ipsen IPN.PA gagne 1,30% après avoir dit viser une capacité d'investissement de trois milliards d'euros d'ici 2024 afin de mener à bien sa stratégie d'innovation externe. La plus forte baisse du Stoxx 600 est pour UniCredit CRDI.MI qui perd 6,32% après l'annonce du départ en fin de mandat de son administrateur délégué, Jean-Pierre Mustier, en conflit avec le conseil d'administration sur la stratégie de la banque italienne. TAUX L'amélioration du sentiment de marché fait légèrement remonter les rendements obligataires. Celui des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne plus d'un point de base à 0,8553% et en Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR évolue en hausse, à -0,566%. CHANGES Le dollar évolue en léger repli contre un panier de devises de référence en raison des perspectives d'une politique plus accommodante de la Réserve fédérale. .DXY L'euro gagne 0,31% à 1,1965 dollar après avoir inscrit un pic de trois mois lundi à plus de 1,20. EUR= Le bitcoin, la plus importante et la plus connue des cryptomonnaies, a une nouvelle fois inscrit un record ce mardi, à 19.918,01 dollars BTC=BTSP . Simon Peters, analyste chez eToro, estime que le bitcoin pourrait continuer de grimper en raison de l'intérêt de grands investisseurs pour la cryptomonnaie, considérée par certains comme une protection contre l'inflation. PÉTROLE Le marché pétrolier est proche de l'équilibre dans l'attente de l'issue des discussions entre les pays de l'Opep et leurs alliés, qui ont repoussé à jeudi la réunion officielle chargée de définir leur stratégie de production pour début 2021. Le Brent cède 0,08% à 47,84 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est quasi inchangé à 45,22 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Indice ISM manufacturier novembre 57,9 59,3 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29949,00 +320,00 +1,08% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3659,00 +35,75 +0,99% Nasdaq-100 12385,25 +108,25 +0,88% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 29638,64 -271,73 -0,91% +3,86% S&P-500 .SPX 3621,63 -16,72 -0,46% +12,10% Nasdaq .IXIC 12198,74 -7,11 -0,06% +35,96% Nasdaq 100 12268,32 +10,10 +0,08% +40,48% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1515,30 +11,69 +0,78% -6,69% .FTEU3 Eurostoxx 50 3530,05 +37,51 +1,07% -5,74% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5578,61 +60,06 +1,09% -6,68% Dax 30 .GDAXI 13422,09 +130,93 +0,99% +1,31% FTSE .FTSE 6393,38 +127,19 +2,03% -15,23% SMI .SSMI 10459,19 -17,24 -0,16% -1,49% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1966 1,1928 +0,32% +6,74% Dlr/Yen JPY= 104,38 104,27 +0,11% -4,12% Euro/Yen 124,90 124,39 +0,41% +2,42% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9053 0,9090 -0,41% -6,46% Euro/CHF 1,0834 1,0836 -0,02% -0,17% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3326 1,3321 +0,04% +0,48% Indice $ .DXY 91,7920 91,8690 -0,08% -4,56% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 175,2200 -0,0300 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5610 +0,0110 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7390 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3206 +0,0070 +24,04 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8553 +0,0130 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1505 +0,0030 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 45,24 45,34 -0,10 -0,22% -26,09% CLc1 Brent LCOc1 47,85 47,88 -0,03 -0,06% -27,53% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.