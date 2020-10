Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du vert en Bourse en Europe, les résultats et les PMI en soutien Reuters • 23/10/2020 à 09:51









* Les Bourses européennes dans le vert en début de séance * Les résultats des entreprises animent la cote * Le secteur manufacturier accélère en Allemagne par Patrick Vignal PARIS, 23 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent vendredi à l'ouverture, portées par des résultats d'entreprises bien accueillis et par des signes d'une reprise de l'activité manufacturière en Allemagne. À Paris, l'indice CAC 40 .FCHI gagne 1,03% à 4.901,23 points vers 07h40 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,72% et à Londres, le FTSE .FTSE progresse de 0,56%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 0,79%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,29% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,73%. Du côté de la conjoncture, les indices PMI "flash" sur l'activité du secteur privé dans les économies européennes au mois d'octobre indiquent un ralentissement en France mais une accélération en Allemagne, portée par le secteur manufacturier. A moins de deux semaines de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, les marchés misent sur un succès de Joe Biden tout en guettant des avancées dans les difficiles négociations entre démocrates et républicains sur un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie américaine. Un dernier débat, jeudi, entre Donald Trump et son adversaire démocrate n'a pas vraiment changé la donne. Les deux hommes ont livré des visions diamétralement opposées de la crise sanitaire dans un affrontement moins violent que le précédent mais marqué tout même par des attaques personnelles. VALEURS EN EUROPE La cote dans les premiers échanges en Europe est animée par une nouvelle série de résultats trimestriels d'entreprises. Renault RENA.PA et L'Oréal OREP.PA prennent respectivement 1,59% et 1,44% après des publications bien accueillies. Kering PRTP.PA perd en revanche 2,18% après avoir annoncé un ralentissement de la performance de sa marque vedette, Gucci. Ailleurs en Europe, Daimler DAIGn.DE gagne 1,8% grâce à un rebond des ventes de voitures de sa marque Mercedes-Benz en Chine. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a pris 0,2% dans le sillage de Wall Street et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS est stable. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par de minces avancées dans les négociations entre le Congrès et la Maison blanche sur un plan de relance et par des chiffres du chômage moins mauvais que prévu. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 152,84 points (0,54%) à 28.363,66 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 17,93 points, soit 0,52%, à 3.453,49 points. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a avancé de son côté de 21,31 points (0,19%) à 11.506,01 points. Wall Street vit depuis plusieurs semaines au rythme des négociations entre démocrates et républicains sur un plan de relance budgétaire pour l'économie américaine, avec à l'esprit des investisseurs l'échéance du scrutin du 3 novembre aux Etats-Unis qui pourrait rebattre les cartes. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a fait état de progrès dans ses discussions avec l'administration de Donald Trump. Ce plan de soutien est d'autant plus attendu que les indicateurs macroéconomiques continuent de témoigner des dégâts infligés à l'économie américaine par l'épidémie due au nouveau coronavirus. A 787.000 la semaine dernière, les inscriptions hebdomadaires au chômage restent à un niveau très élevé aux Etats-Unis, même si elles ont baissé un peu plus que prévu. TAUX/DEVISES La situation est calme sur le front obligataire, où le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR varie peu, autour de 0,85%, et du côté des devises, où le dollar progresse légèrement face à un panier de référence .DXY . L'euro est stable autour de 1,1822 dollar EUR= et le rendement du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR recule modestement, à -0,57%. PÉTROLE Les cours du pétrole sont orientés à la baisse, à 42,46 dollars le baril pour le Brent LCOc1 et à 40,64 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate/WTI). PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 OCTOBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h00 Indice PMI manuf. flash octobre 53,1 53,7 Indice PMI services flash 47,0 48,0 Indice PMI composite flash 49,3 50,4 GB 08h30 Indice PMI manuf. flash octobre 53,1 54,1 Indice PMI services flash 54,0 56,1 Indice PMI composite flash 53,9 56,5 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1397,29 +4,02 +0,29% -13,96% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3196,71 +25,30 +0,80% -14,64% .STOXX50E CAC 40 4901,34 +49,96 +1,03% -18,01% .FCHI Dax 30 12636,8 +93,79 +0,75% -4,62% .GDAXI 5 FTSE .FTSE 5818,22 +32,57 +0,56% -22,86% SMI .SSMI 10000,9 +1,94 +0,02% -5,80% 9 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23516,5 +42,32 +0,18% -0,59% .N225 9 Topix 1625,32 +5,53 +0,34% -5,58% .TOPX Hong Kong 24841,3 +55,18 +0,22% -11,88% .HSI 1 Taiwan 12898,8 -18,21 -0,14% +7,52% .TWII 2 Séoul 2360,81 +5,76 +0,24% +7,42% .KS11 Singapour 2531,47 +3,06 +0,12% -21,45% .STI Shanghaï 3278,00 -34,50 -1,04% +7,47% .SSEC Sydney 6167,00 -6,80 -0,11% -7,74% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 28363,6 +152,84 +0,54% -0,61% .DJI 6 S&P-500 3453,49 +17,93 +0,52% +6,89% .SPX Nasdaq 11506,0 +21,31 +0,19% +28,23% .IXIC 1 Nasdaq 100 11662,9 -2,45 -0,02% +33,55% .NDX 1 Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1815 1,1816 -0,01% +5,40% EUR= Dlr/Yen 104,74 104,82 -0,08% -3,78% JPY= Euro/Yen 123,77 123,93 -0,13% +1,49% EURJPY= Dlr/CHF 0,9067 0,9069 -0,02% -6,31% CHF= Euro/CHF 1,0714 1,0720 -0,06% -1,27% EURCHF= Stg/Dlr 1,3080 1,3081 -0,01% -1,35% GBP= Indice $ 93,0110 92,9510 +0,06% -3,29% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1906,56 1904,04 +0,13% +25,68% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,32 +0,13 FGBLc1 Bund 10 ans -0,57 -0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,77 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,29 -0,01 +28,03 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,86 +0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,15 -0,00 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var.% YTD nt Brut léger 40,40 40,64 -0,24 -0,59% -34,00% US CLc1 Brent 42,24 42,46 -0,22 -0,52% -36,03% LCOc1 (édité par)

