POINT MARCHÉS-Du rouge en vue malgré la relance, le risque sanitaire persiste (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, clôture des Bourses chinoises, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en repli à l'ouverture * Biden a dévoilé un plan de relance de 1.900 miliards de dollars * Les investisseurs s'interrogent sur son coût * La pandémie de coronavirus n'a pas dit son dernier mot par Patrick Vignal ARIS, 15 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, pénalisées par des inquiétudes sur le coût du plan de relance dévoilé jeudi par Joe Biden et par la persistance du risque sanitaire. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre autour de 0,6% en début de séance, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 0,7% et le FTSE à Londres .FTSE abandonnerait 0,5%. Le président élu américain a dévoilé jeudi un projet de plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.562 milliards d'euros) pour compenser les dégâts économiques de la crise sanitaire du coronavirus et accélérer la lutte contre l'épidémie aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde. Joe Biden avait promis durant sa campagne électorale de prendre plus au sérieux la crise sanitaire que ne l'a fait le président républicain Donald Trump, et le projet qu'il a présenté vise à joindre les actes à la parole avec un éventail de ressources sanitaires et d'aides économiques. "Une crise de souffrance humaine profonde est à la vue de tous et il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons agir et nous devons agir maintenant", a-t-il déclaré jeudi soir lors d'un discours depuis Wilmington dans le Delaware, où il réside. Le plan comprend 415 milliards de dollars destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le COVID-19, environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages et quelque 440 milliards d'aides aux petites entreprises et aux municipalités les plus gravement touchées par la crise sanitaire. Des chèques de 1.400 dollars seront versés aux Américains, bien plus que les 600 dollars versés au titre du dernier plan de relance voté par le Congrès. L'allocation chômage sera augmentée à 400 dollars par semaine, contre 300 actuellement, et prolongée jusqu'en septembre. Les investisseurs s'interrogent sur le financement de ce plan et ses conséquences sur le déficit public de la première économie du monde. "En cas de ratification de ce nouveau plan de relance, celui-ci risque de faire déraper encore un peu plus les finances publiques qui affichaient un déficit record entre octobre et décembre", observe John Plassard, stratège chez Mirabaud Securities. Sur le front du coronavirus, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le Royaume-Uni a enregistré jeudi 1.248 décès, le seuil des deux millions de cas a été dépassé en Allemagne et en France, le couvre-feu à 18h00 sera étendu samedi à l'ensemble du territoire. LES VALEURS A SUIVRE : EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en repli de 0,62% et l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 a perdu 0,2%, pénalisé par la crainte d'une résurgence de la pandémie de coronavirus dans cette partie du monde. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS n'en reste pas moins tout près de son record absolu. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, peu avant les annonces de Joe Biden mais après celle d'une nouvelle hausse des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 0,22%, soit 68,95 points à 30.991,52 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a cédé 14,3 points, soit 0,38%, à 3.795,54 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 16,31 points (-0,12%) à 13.112,64 points. Face à la crise économique provoquée par la pandémie, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a estimé jeudi qu'aucun relèvement des taux n'était à prévoir dans un avenir proche et réfuté l'idée que la Fed pourrait bientôt revoir à la baisse son programme de rachats de titres. Aux valeurs, Intel INTC.O a grimpé de plus de 4%, la plus forte hausse du Dow, après plusieurs relèvements de recommandation et les résultats record du taïwanais TSMC TSM.N (+6%). A la baisse, le géant de la gestion d'actifs BlackRock BLK.N a perdu 4,6% après la publication de ses résultats trimestriels, pourtant supérieurs aux attentes. Le titre a gagné près de 50% depuis son point bas de septembre et fini mercredi sur un plus haut historique. TAUX/CHANGES Le rendement des emprunts d'Etat américains US10YT=RR redescend vers 1,1% après avoir grimpé jeudi tout près de 1,13%, porté par la remontée des anticipations d'inflation. Dans les premiers échanges en Europe, le Bund à 10 ans DE10YT=RR , taux de référence de la zone euro, varie peu, à -0,555%. Le dollar, lui, progresse très légèrement face à un panier de référence, les propos accommodants de Jerome Powell atténuant son rebond, et l'euro perd un peu de terrain, autour de 1,2145. .DXY EUR= PÉTROLE Les cours du pétrole, qui avaient bénéficié du repli du dollar, sont repartis à la baisse avec la persistance des craintes sanitaires. Le baril de Brent LCOc1 perd 1,26% à 55,71 dollars et le brur léger américain CLc1 cède 0,93% à 53,07 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Inflation IPCH (définitif) décembre +0,2% +0,2% - sur un an 0,0% 0,0% USA 13h30 Ventes au détail décembre 0,0% -1,1% - hors automobiles -0,1% -0,9% USA 14h15 Production industrielle décembre +0,5% +0,4% USA 15h00 Indice de confiance de janvier 80,0 80,7 l'univ. du Michigan (1ère estim.) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 28519,18 -179,08 -0,62% +3,92% .N225 Topix 1856,61 -16,67 -0,89% +2,88% .TOPX Hong Kong 28519,65 +22,79 +0,08% +4,73% .HSI Taiwan 15616,39 -90,80 -0,58% +6,00% .TWII Séoul 3085,90 -64,03 -2,03% +7,39% .KS11 Singapour 3006,61 +6,61 +0,22% +5,72% .STI Shanghaï 3566,72 +0,82 +0,02% +2,70% .SSEC Sydney 6715,40 +0,10 +0,00% +1,95% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 30991,52 -68,95 -0,22% +1,26% .DJI S&P-500 3795,54 -14,30 -0,38% +1,05% .SPX Nasdaq 13112,64 -16,31 -0,12% +1,74% .IXIC Nasdaq 100 12898,69 -74,94 -0,58% +0,08% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1589,10 +11,25 +0,71% +3,42% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3641,37 +24,86 +0,69% +2,50% 50 .STOXX50E CAC 40 5681,14 +18,47 +0,33% +2,34% .FCHI Dax 30 13988,70 +48,99 +0,35% +1,97% .GDAXI FTSE 6801,96 +56,44 +0,84% +5,29% .FTSE SMI .SSMI 10850,81 +3,93 +0,04% +1,38% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,2140 1,2156 -0,13% -0,60% EUR= Dlr/Yen 103,68 103,79 -0,11% +0,49% JPY= Euro/Yen 125,89 126,16 -0,21% -0,81% EURJPY= Dlr/CHF 0,8883 0,8880 +0,03% +0,36% CHF= Euro/CHF 1,0786 1,0792 -0,06% -0,19% EURCHF= Stg/Dlr 1,3668 1,3687 -0,14% -0,04% GBP= Indice $ 90,3530 90,2390 +0,13% -6,05% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5580 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7300 -0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3408 -0,0090 +21,72 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,1005 -0,0280 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1410 -0,0060 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 53,11 53,57 -0,46 -0,86% -13,23% US CLc1 Brent 55,76 56,42 -0,66 -1,17% -15,55% LCOc1 (édité par Blandine Hénault)