Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du rouge en vue en Europe, Trump attendu sur le dossier chinois (actualisé) Reuters • 29/05/2020 à 08:37









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, actualité du marché obligataire) * Les indices européens devraient céder entre 0,7% et plus de 1% * Trump doit tenir une conférence de presse au sujet de Hong Kong * Wall Street a fini dans le rouge * L'euro reste ferme et touche la barre de 1,11 dollar par Blandine Henault PARIS, 29 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir dans le rouge vendredi, la perspective d'une conférence de presse dans la journée de Donald Trump sur le dossier de Hong Kong alimentant des prises de bénéfices à l'issue d'une semaine faste pour les marchés d'actions. Les contrats à terme signalent un repli de 0,77% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,13% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,75% pour le FTSE à Londres .FTSE . Après quatre séances de hausse d'affilée, les Bourses européennes sont revenues à leurs plus hauts depuis début mars, portées par la levée progressive des mesures de confinement qui fait espérer un redémarrage rapide de l'activité économique stoppée net par la pandémie de coronavirus. Les tensions accrues entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de Hong Kong avaient jusqu'ici été reléguées au second plan. Mais l'annonce, jeudi soir, d'une conférence de presse ce vendredi de Donald Trump sur le dossier chinois a tendu les investisseurs qui redoutent d'éventuelles mesures de rétorsions à l'encontre de Pékin. Cette conférence de presse intervient alors que le Parlement chinois a donné jeudi son feu vert pour poursuivre le processus d'adoption d'un projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, considéré comme une menace pour l'autonomie et les libertés par de nombreux pays occidentaux dont les Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains préfigurent une ouverture en baisse vendredi autour de 0,4% après déjà un repli la veille. En hausse une bonne partie de la journée, la Bourse de New York s'est en effet retournée dans le rouge en fin de séance jeudi alors que Donald Trump annonçait une conférence de presse à venir ce vendredi sur le dossier chinois et s'apprêtait à signer un décret présidentiel visant les réseaux sociaux. L'indice Dow Jones .DJI a reculé de 0,58% à 25.400,64 points. Le S&P-500 .SPX , a perdu 0,21%, à 3.029,73 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,46% à 9.368,99 points. Twitter TWTR.N , engagé depuis deux jours dans un bras de fer verbal avec Donald Trump, a cédé un peu moins de 4,45%. L'action Facebook FB.O a fini en recul de 1,61%. Après la clôture, Donald Trump a signé un décret présidentiel visant les opérateurs de réseaux sociaux et a annoncé qu'il s'efforcerait de faire adopter une loi pour le compléter. Ce regain de tension n'empêche pas le S&P 500 d'être en voie de signer son meilleur mois de mai depuis 2009, avec un gain de 4%. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,18%, s'éloignant d'un plus haut de trois mois touché la veille avec le regain de tension entre Washington et Pékin. Le Nikkei affiche un gain de 7,3% sur l'ensemble de la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la semaine au 10 avril. A Hong Kong, l'indice Hang Seng .HSI lâche 0,7%, se dirigeant vers une troisième séance de baisse d'affilée. CHANGES L'euro reste ferme face au dollar et se dirige vers son meilleur mois depuis décembre, la devise unique restant soutenue par l'annonce en milieu de semaine par la Commission européenne d'un plan de relance de 750 milliards d'euros destiné à faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus. L'euro gagne vendredi 0,2% pour revenir au contact de 1,11 dollar pour la première fois depuis le 30 mars. EUR= Parallèlement, le dollar est en légère baisse face à un panier de devises de référence .DXY tandis que le yuan offshore reste proche d'un plus bas historique. CNH=D3 TAUX Le regain de prudence se traduit par une baisse des rendements obligataires: le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de plus de trois points de base, à 0,6705% tandis que celui du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR revient à -0,424%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par la hausse des stocks de brut aux Etats-Unis et le regain de tension entre Pékin et Washington. Le baril de Brent LCOc1 recule de 1,4% à moins de 35 dollars et celui du brut léger américain CLC1 abandonne 2% à 33 dollars PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 6h45 PIB définitif T1 -5,8% -5,8%* Dépenses de consommation avril -15,0% -17,9% Indice des prix à la mai +0,3% +0,4% consommation sur un an EZ 8h00 Masse monétaire M3 sur un an avril +7,8% +7,5% Crédit au secteur privé sur n.d. +3,4% un an 9h00 Inflation IPCH (1re mai +0,1% +0,3% estimation) -sur un an +1,1% +1,1% USA 12h30 Indice des prix PCE "core" avril -0,3% -0,1% -sur un an +1,1% +1,7% Revenus des ménages -6,5% -2,0% Dépenses des ménages -12,6% -7,5% 14h00 Indice de confiance du mai 74,0 73,7* Michigan (définitif) * précédente estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21877,89 -38,42 -0,18% -7,52% .N225 Topix .TOPX 1563,67 -13,67 -0,87% -9,16% Hong Kong 22985,52 -147,24 -0,64% -18,46% .HSI Taiwan 10942,16 -2,03 -0,02% -8,79% .TWII Séoul .KS11 2029,36 +0,82 +0,04% -7,66% Singapour 2509,80 -5,44 -0,22% -22,12% .STI Shanghaï 2851,41 +5,19 +0,18% -6,51% .SSEC Sydney 5755,70 -95,40 -1,63% -13,89% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25400,64 -147,63 -0,58% -10,99% .DJI S&P-500 3029,73 -6,40 -0,21% -6,22% .SPX Nasdaq 9368,99 -43,37 -0,46% +4,42% .IXIC Nasdaq 100 9416,71 -25,33 -0,27% +7,83% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1384,92 +21,51 +1,58% -14,72% .FTEU3 Eurostoxx 50 3094,47 +43,39 +1,42% -17,37% .STOXX50E CAC 40 4771,39 +82,65 +1,76% -20,18% .FCHI Dax 30 11781,13 +123,44 +1,06% -11,08% .GDAXI FTSE .FTSE 6218,79 +74,54 +1,21% -17,55% SMI .SSMI 9926,03 +209,51 +2,16% -6,51% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1095 1,1076 +0,17% -1,03% EUR= Dlr/Yen 107,18 107,63 -0,42% -1,54% JPY= Euro/Yen 118,92 119,22 -0,25% -2,48% EURJPY= Dlr/CHF 0,9635 0,9643 -0,08% -0,44% CHF= Euro/CHF 1,0690 1,0677 +0,12% -1,49% EURCHF= Stg/Dlr 1,2336 1,2316 +0,16% -6,96% GBP= Indice $ 98,2880 98,3830 -0,10% +2,20% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4260 -0,0060 Bund 2 ans -0,6280 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0550 +0,0020 +37,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6672 -0,0380 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1642 -0,0120 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 33,02 33,71 -0,69 -2,05% -46,05% CLC1 Brent LCOc1 34,80 35,29 -0,49 -1,39% -47,30% (édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.