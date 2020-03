Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du rouge en vue en Europe, les inquiétudes reviennent (actualisé) Reuters • 26/03/2020 à 08:33









(Actualisé avec contrats à terme sur le CAC 40, clôture en Chine, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse de plus de 2% * L'Asie et les futures de Wall Street dans le rouge * Le chiffre des inscriptions hebdomadaires aux USA attendu avec fébrilité par Blandine Henault PARIS, 26 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse jeudi, le rebond des deux derniers jours s'essoufflant sur les marchés d'actions mondiaux face aux risques sanitaires et économiques omniprésents liés à la pandémie de coronavirus. Les contrats à terme signalent un repli de 2,49% pour le CAC 40 .FCHI , de 2,41% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 2,49% pour le FTSE à Londres .FTSE . Le Sénat des Etats-Unis a adopté mercredi soir un plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars (environ 1.840 milliards d'euros) pour faire face au coronavirus en aidant les travailleurs ayant perdu leur emploi et les industries affectées, et en achetant du matériel médical. Le texte doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants, contrôlée par l'opposition démocrate, avant d'être envoyé le cas échéant à Donald Trump pour promulgation. Le vote de la Chambre devrait avoir lieu vendredi. La perspective de ce vaste plan de relance américain a nourri le rebond des marchés d'actions depuis mardi mais est loin d'avoir levé toutes les craintes des investisseurs. "Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge", prévient Stephen Daghlian, au sein du broker CommSec à Sydney. "Il y a beaucoup de risques à venir dans les deux prochaines semaines". Dès ce jeudi, les intervenants de marché vont suivre avec attention le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage (12h30 GMT). Le consensus Reuters montre une incertitude élevée avec des prévisions allant de 250.000 jusqu'à 4 millions. Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell est par ailleurs attendu sur NBC autour de 11h00 GMT. Du côté de la microéconomie, les abandons de prévisions financières pour 2020 se multiplient à travers le monde, soulignant le contexte très incertain dans lequel doivent naviguer les entreprises. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi à l'exception du Nasdaq, sa deuxième séance consécutive dans le vert, en anticipant le vote par le Sénat américain du plan de relance de 2.000 milliards de dollars. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 495,64 points, soit 2,39%, à 21.200,55 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 28,23 points, soit 1,15%, à 2.475,56 points. C'est la première fois depuis le 12 février que le S&P enregistre deux séances de hausse consécutives. Le Nasdaq Composite .IXIC a en revanche reculé de 33,56 points (-0,45%) à 7.384,30 points. Les contrats à terme sur les trois grands indices signalent pour l'heure un repli des indices de 1% à 1,5% à l'ouverture jeudi. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 4,51% après trois séances de forte hausse, l'augmentation du nombre de cas de contamination dans le pays alimentant les craintes d'un durcissement des restrictions de distanciation sociale. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations de Chine continentale a reculé de 0,66% et l'indice Hang Seng .HSI de Hong Kong perd aussi 0,66%. TAUX Le regain de prudence se traduit par une baisse des rendements obligataires : le taux des emprunts d'Etat américains à dix ans US10YT=RR recule de près de cinq points de base, à 0,808%. En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR est pratiquement stable dans les premiers échanges, à -0,302%. CHANGES Le dollar recule face au yen JPY= et à l'euro EUR= en amont de la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-unis, qui devraient bondir en raison du blocage économique induit par la pandémie de coronavirus. L'euro revient ainsi au contact de 1,09 dollar. De son côté, la livre sterling perd du terrain face au dollar GBP= et à l'euro EURGBP= , les cambistes s'inquiétant du fait que le Royaume-Uni soit mal préparé à la propagation rapide du coronavirus dans le pays. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par les craintes sur la demande. Le baril de Brent LCOc1 recule de 2% à 26,87 dollars et celui du brut léger américain CLc1 perd plus de 3% à 23,72 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indice du climat des affaires mars 93 102 US 12h30 PIB définitif T4 2,1% 2,1%* Inscriptions au chômage sem au 21 1.000.000 281.000 mars * deuxième estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (édité par Jean-Michel Bélot)

