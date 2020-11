Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du rouge en vue en Europe, l'issue du vote US plus incertaine que prévu (actualisé) Reuters • 04/11/2020 à 08:16









* La tendance s'est retournée à la baisse sur les indices européens * Joe Biden et Donald Trump au coude-à-coude, Trump mène dans les Etats clés * Les futures US volatils, mais le Nasdaq attendu en hausse de plus de 2% * Le dollar et les obligations US grimpent dans le contexte d'incertitude par Blandine Henault PARIS, 4 novembre (Reuters) - Les marchés boursiers étaient volatils mercredi dans les échanges en Asie et les indices européens devraient ouvrir en baisse alors que les premiers résultats de l'élection présidentielle américaine déjouent les sondages et laissent l'issue du scrutin plus incertaine que prévu. Les investisseurs avaient initialement parié sur une victoire nette du candidat démocrate Joe Biden qui aurait pu atténuer le risque politique tout en favorisant des mesures de relance budgétaire. Mais la tendance s'est rapidement retournée lorsqu'il est apparu que Donald Trump avait remporté l'Etat crucial de la Floride et était donné gagnant dans d'autres Etats importants contestés. Joe Biden, en quête d'Etats à reprendre à son adversaire républicain, compte sur le dénommé "mur bleu" composé du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie. Cependant, le décompte des voix pourrait s'étaler sur de nombreuses heures, voire plusieurs jours, dans ces Etats. Les contrats à terme sur les indices américains ont fortement fluctué, progressant avant de chuter puis de repartir à la hausse alors que les résultats semblaient favorables à Donald Trump. Selon certains traders, cette hausse s'explique par le fait que les investisseurs pourraient se satisfaire d'un statu quo avec la réélection de Donald Trump qui éliminerait le risque qu'une administration Biden ne réduise les réductions d'impôts pour les sociétés. La probabilité d'une victoire de Donald Trump fait notamment bondir le compartiment technologique, les futures sur le Nasdaq .IXIC progressant de 2,08%, une administration démocrate étant perçue comme moins favorable aux géants américains de la "tech". En Europe, les contrats à terme évoluaient en hausse dans les premiers échanges avant d'effacer leur progression et d'évoluer désormais en baisse. A 8h11, les futures signalent un repli de 0,61% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 0,39% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,43% pour le FTSE à Londres .FTSE . D'après les indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI ouvrirait en baisse de 0,2%. VOIR AUSSI: EN DIRECT-Trump vs Biden: les Etats-Unis à l'heure du choix A WALL STREET Alors que les futures sur le Nasdaq sont en forte hausse, la progression est plus modérée sur le S&P 500 .SPX (+0,36%) tandis que les contrats sur le Dow Jones .DJI se sont retournés à la baisse (-0,17%). Mardi soir, la Bourse de New York a terminé en nette hausse alors que les Américains se rendaient aux urnes et que les investisseurs semblaient miser sur une victoire claire et sans incertitude prolongée. L'indice Dow Jones a gagné 2,03%, à 27.470,46 points. Le S&P 500 .SPX a pris 1,75% à 3.368,06 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,81%, à 11.156,08 points. EN ASIE Fermée mardi, la Bourse de Tokyo a rattrapé la séance de hausse de la veille tout en profitant de la progression des futures américains sur fond d'incertitudes quant à l'issue de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. L'indice Nikkei .N225 a avancé de 1,72%. La tendance sur les Bourses chinoises a été volatile face à l'incertitude sur l'évolution future des relations sino-américaines, très compliquées sous la présidence Trump. Le CSI 300 .CSI300 a finalement progressé de 0,73% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC a pris 0,17%. CHANGES/TAUX L'incertitude forte autour de l'issue de la présidentielle aux Etats-Unis et la perspective d'un dénouement tardif favorisent le dollar qui grimpe de 0,5% face à un panier de devises de référence. .DXY Le peso mexicain recule de plus de 2% face au dollar, après avoir perdu jusqu'à 4% en séance, et le yuan chinois offshore a touché un plus bas d'un mois alors que les investisseurs revoient le scénario privilégié jusqu'ici d'une victoire de Joe Biden. MXN= CHN= L'euro abandonne 0,6%, à 1,1641 après être tombé jusqu'à 1,1602 plus tôt en séance, un plus bas depuis la fin juillet. EUR= Sur le marché obligataire, l'incertitude pousse les investisseurs à acheter de la dette souveraine, jugée sûre: le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR chute de plus de sept points de base, à 0,8014% après avoir touché un pic de cinq mois plus tôt en séance, à 0,945%. Son équivalent allemand DE10YT=RR perd plus de trois points de base, à -0,654%. PÉTROLE Les cours du pétrole gagnent 1,5%, soutenus par l'annonce d'une forte baisse des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis selon les données de l'American Petroleum Institute qui permet de reléguer au second plan l'incertitude autour du scrutin présidentiel américain. Le baril de Brent de la mer du Nord LCOc1 cote à 40,31 dollars et celui du brut léger américain CLc1 se traite à 38,29 dollars. LES VALEURS A SUIVRE A PARIS ET EN EUROPE: PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI des services octobre 46,5 46,5* définitif Indice PMI composite 47,3 47,3* définitif DE 08h55 Indice PMI des services octobre 48,9 48,9* définitif Indice PMI composite 54,5 54,5* définitif EZ 09h00 Indice PMI des services octobre 46,2 46,2* définitif Indice PMI composite 49,4 49,4* définitif GB 09h30 Indice PMI des services octobre 52,3 52,3* définitif Indice PMI composite 52,9 52,9* définitif US 13h15 Emploi privé (enquête ADP) octobre 650.000 749.000 15h00 Indice ISM des services octobre 57,5 57,8 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23695,23 +399,75 +1,72% +0,16% .N225 Topix 1627,25 +19,30 +1,20% -5,47% .TOPX Hong Kong 25005,41 +65,68 +0,26% -11,30% .HSI Taiwan 12867,90 +131,89 +1,04% +7,26% .TWII Séoul 2357,32 +14,01 +0,60% +7,26% .KS11 Singapour 2515,17 +17,95 +0,72% -21,96% .STI Shanghaï 3277,28 +6,20 +0,19% +7,45% .SSEC Sydney 6062,10 -4,30 -0,07% -9,31% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27480,03 +554,98 +2,06% -3,71% .DJI S&P-500 3369,16 +58,92 +1,78% +4,28% .SPX Nasdaq 11160,57 +202,96 +1,85% +24,38% .IXIC Nasdaq 100 11279,91 +195,15 +1,76% +29,16% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1378,11 +31,63 +2,35% -15,14% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3098,72 +79,18 +2,62% -17,26% 50 .STOXX50E CAC 40 4805,61 +114,47 +2,44% -19,61% .FCHI Dax 30 12088,98 +300,70 +2,55% -8,76% .GDAXI FTSE 5786,77 +131,80 +2,33% -23,28% .FTSE SMI .SSMI 10003,82 +212,14 +2,17% -5,77% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1638 1,1711 -0,62% +3,83% EUR= Dlr/Yen 104,91 104,46 +0,43% -3,63% JPY= Euro/Yen 122,12 122,46 -0,28% +0,14% EURJPY= Dlr/CHF 0,9159 0,9117 +0,46% -5,36% CHF= Euro/CHF 1,0662 1,0687 -0,23% -1,75% EURCHF= Stg/Dlr 1,2981 1,3058 -0,59% -2,10% GBP= Indice $ 93,9680 93,5530 +0,44% -2,29% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6520 -0,0320 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,8070 -0,0120 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3723 -0,0300 +27,97 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,8014 -0,0800 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1565 -0,0120 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 38,19 37,66 +0,53 +1,41% -37,61% US CLc1 Brent 40,26 39,71 +0,55 +1,39% -39,03% LCOc1 (avec Wayne Cole, édité par Patrick Vignal)

