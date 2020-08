Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du rouge en vue en Europe faute d'avancées à Washington (actualisé) Reuters • 12/08/2020 à 08:51









(Actualisé avec contrats à terme, PIB britannique, fermeture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes devraient repartir à la baisse * Le PIB britannique se contracte de plus de 20% au T2 * Les négociations entre la Maison blanche et le Congrès bloquent toujours * L'élection présidentielle de novembre s'invite dans l'actualité * Joe Biden choisit Kamala Harris comme colistière par Patrick Vignal PARIS, 12 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi sur fond de doutes sur un accord au Congrès des Etats-Unis sur de nouvelles mesures de soutien à l'économie américaine, fragilisée par la crise du coronavirus. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 0,6% à l'ouverture pour repasser sous la barre des 5.000 points. Le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 0,5%, le FTSE à Londres .FTSE ouvrant pour sa part en très léger repli malgré l'annonce d'une contraction record de 20,4% de l'économie britannique au deuxième trimestre. Au lendemain d'une séance faste en Europe, le repli des actions pourrait être toutefois limité par les progrès vers un vaccin contre le COVID-19, qui conduit certains investisseurs à réduire leur exposition aux actifs refuges comme l'or ou les emprunts d'Etat pour se rabattre sur les titres les plus dépréciés par la crise sanitaire. Les négociations entre la Maison blanche et les parlementaires démocrates sur des mesures de soutien supplémentaires à l'économie américaine sont au point mort, chaque camp accusant l'autre de bloquer la situation. Les investisseurs pourraient donc devoir se contenter des décrets pris ce week-end par Donald Trump pour assurer une aide financière aux millions d'Américains mis au chômage par la crise sanitaire. "Il y a énormément d'incertitude", commente Junpei Tanaka, stratège chez Pictet. "Il apparaît de plus en plus difficile pour les deux camps de parvenir à un accord alors que l'élection se rapproche." La proximité du scrutin présidentiel du 3 novembre a été illustrée mardi par le choix par le candidat démocrate Joe Biden de la sénatrice Kamala Harris, étoile montante du parti et détractrice de la politique migratoire de Donald Trump, comme colistière. LES VALEURS A SUIVRE : EN ASIE L'indécision des marchés est nette en Asie, où l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo .N225 a progressé de 0,41% mais ou l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS recule de 0,76%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le rouge mardi une séance en dents de scie qui aura permis au S&P-500 de s'approcher de son record avant de céder l'essentiel de ses gains faute d'avancées à Washington sur le front du plan de soutien à l'économie. L'indice Dow Jones .DJI a perdu 0,38%, le S&P-500 .SPX , plus large, a cédé 0,80% et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,69%, pénalisé par de nouvelles prises de bénéfice sur les géants de la technologie, aux valorisations extrêmement tendues. CHANGES/TAUX Du côté des devises, le billet vert se raffermit face à un panier de référence et l'euro cède un peu de terrain, autour de 1,173 dollar. .DXY EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans gagne un point de base pour repasser au-dessus de 0,67%. Dans les premiers échanges en Europe, son équivalent allemand suit le mouvement, progressant à -0,463%. US10YT=RR DE10YT=RR PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le pétrole progressent modérément. Le Brent de mer du Nord LCOc1 prend 0,4% à 44,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,3% à 41,72 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 production industrielle juin +10,0% +12,4% - sur un an -11,5% -20,9% US 12h30 inflation CPI juillet +0,3% +0,6% - sur un an +0,8% +0,6% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22843,96 +93,72 +0,41% -3,44% .N225 Topix 1605,53 +19,57 +1,23% -6,73% .TOPX Hong Kong 25085,26 +194,58 +0,78% -11,01% .HSI Taiwan 12670,35 -109,84 -0,86% +5,61% .TWII Séoul 2432,35 +13,68 +0,57% +10,68% .KS11 Singapour 2552,45 +8,30 +0,33% -20,80% .STI Shanghaï 3308,26 -32,03 -0,96% +8,46% .SSEC Sydney 6132,00 -6,70 -0,11% -8,26% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27686,91 -104,53 -0,38% -2,98% .DJI S&P-500 3333,69 -26,78 -0,80% +3,19% .SPX Nasdaq 10782,82 -185,53 -1,69% +20,17% .IXIC Nasdaq 100 10876,08 -209,09 -1,89% +24,54% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1436,83 +23,25 +1,64% -11,52% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3332,12 +72,41 +2,22% -11,03% .STOXX50E CAC 40 5027,99 +118,48 +2,41% -15,89% .FCHI Dax 30 12946,89 +259,36 +2,04% -2,28% .GDAXI FTSE .FTSE 6154,34 +103,75 +1,71% -18,40% SMI .SSMI 10153,24 +62,33 +0,62% -4,37% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1735 1,1739 -0,03% +4,68% EUR= Dlr/Yen 106,71 106,48 +0,22% -1,98% JPY= Euro/Yen 125,24 125,00 +0,19% +2,70% EURJPY= Dlr/CHF 0,9176 0,9167 +0,10% -5,19% CHF= Euro/CHF 1,0768 1,0762 +0,06% -0,76% EURCHF= Stg/Dlr 1,3049 1,3048 +0,01% -1,58% GBP= Indice $ 93,7610 93,6280 +0,14% -2,51% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4650 +0,0080 Bund 2 ans -0,6730 +0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1856 +0,0120 +27,94 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6681 +0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1569 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 42,01 41,61 +0,40 +0,96% -31,37% US CLc1 Brent 44,97 44,50 +0,47 +1,06% -31,89% LCOc1 (Patrick Vignal, avec Hideyuki Sano à Tokyo et Lawrence Delevingne à Boston, édité par)

