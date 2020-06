Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du rouge en vue en Europe au lendemain d'un mouvement de panique (actualisé) Reuters • 12/06/2020 à 08:47









(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse de 0,7% à 1,5% * Le Dow Jones a chuté de 6,9% jeudi * L'Asie dans le rouge mais au-dessus de ses plus bas du jour par Blandine Henault PARIS, 12 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont de nouveau attendues en baisse vendredi à l'ouverture, l'ambiance étant plombée par la chute de Wall Street la veille, provoquée par les sombres prévisions économiques de la Réserve fédérale (Fed) et un regain de nouveaux cas de contamination au coronavirus aux Etats-Unis, pays le plus durement touché par l'épidémie. Les contrats à terme signalent une baisse de 0,76% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,07% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 1,46% pour le FTSE à Londres .FTSE . Les Bourses européennes ont plongé jeudi, accusant leur plus mauvaise séance depuis deux mois avec un repli de 4,1% pour le Stoxx 600 .STOXX . La chute a été encore plus lourde à Wall Street, où le Dow Jones .DJI a plongé de 6,9%, ce qui pèse sur la tendance ce vendredi malgré le rebond perceptible sur les futures américains. "Le sentiment reste faible après les baisses brutales de la veille", résume David Madden, analyste marchés chez CMC Markets UK, qui rappelle que ce net mouvement de vente doit être replacé dans le contexte du récent rallye boursier des marchés d'actions mondiaux. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les principaux indices américains signalent pour l'instant un rebond de l'ordre de 1% vendredi après le plongeon de la veille. L'indice Dow Jones a cédé 1.861,82 points sur la séance, une chute sans précédent depuis la mi-mars, pour clôturer à 25.128,17 points. Le S&P-500 .SPX a lâché 5,89%, à 3.002,1 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 5,27% à 9.492,73 points. La dégringolade n'a épargné personne puisque les 11 indices sectoriels du S&P-500 ont fini dans le rouge. Boeing BA.N a notamment chuté de 16,42%. EN ASIE La tendance est négative partout en Asie mais les places boursières de la région se sont éloignées de leurs plus bas du jour. La Bourse de Tokyo .N225 a clôturé en baisse de 0,75% après avoir perdu en séance jusqu'à 3%. L'indice Kospi .KS11 de la Bourse de Séoul a perdu 2,04% et accuse son premier repli hebdomadaire depuis un mois. CHANGES/TAUX Le regain d'aversion au risque favorise les devises jugées les plus sûres. Le dollar maintient ainsi ses gains face à un panier de devises de reférence après avoir gagné 0,8% sur la séance de jeudi. .DXY L'euro grappille néanmoins quelques fractions pour revenir au-dessus de 1,13 dollar. EUR= Sur le marché obligataire, en revanche, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR , actif refuge par excellence, remonte de près de quatre points de base, à 0,6887% contre un pic à 0,959% il y a tout juste une semaine. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est pratiquement inchangé à -0,421%. PÉTROLE Les cours du brut restent orientés dans le rouge après avoir chuté de 8% jeudi, les inquiétudes sur une deuxième vague épidémique aux Etats-Unis faisant craindre pour la demande en pétrole du pays. Le baril de Brent LCOc1 recule de 2,3% à 37,67 dollars et celui du brut léger américain CLc1 perd 2,8% à 35,33 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Inflation IPCH définitive mai 0,0% 0,0%* - sur un an 0,2% 0,2%* EZ 09h00 Production industrielle avril -20,0% -11,3% - sur un an -29,5% -12,9% USA 14h00 Indice de confiance du juin 75,0 72,3 Michigan (1re estimation) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22305,48 -167,43 -0,75% -5,71% .N225 Topix .TOPX 1570,68 -18,24 -1,15% -8,75% Hong Kong 24149,28 -330,87 -1,35% -14,33% .HSI Taiwan 11429,94 -105,83 -0,92% -4,73% .TWII Séoul .KS11 2132,30 -44,48 -2,04% -2,97% Singapour 2652,59 -51,62 -1,91% -17,69% .STI Shanghaï 2922,02 +1,12 +0,04% -4,20% .SSEC Sydney 5847,80 -112,80 -1,89% -12,51% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25128,17 -1861,82 -6,90% -11,95% .DJI S&P-500 3002,10 -188,04 -5,89% -7,08% .SPX Nasdaq 9492,73 -527,62 -5,27% +5,80% .IXIC Nasdaq 100 9588,48 -505,78 -5,01% +9,80% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1378,16 -59,07 -4,11% -15,14% .FTEU3 Eurostoxx 50 3144,57 -149,14 -4,53% -16,04% .STOXX50E CAC 40 4815,60 -237,82 -4,71% -19,45% .FCHI Dax 30 11970,29 -559,87 -4,47% -9,65% .GDAXI FTSE .FTSE 6076,70 -252,43 -3,99% -19,43% SMI .SSMI 9828,58 -318,60 -3,14% -7,43% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1302 1,1297 +0,04% +0,82% EUR= Dlr/Yen 107,14 106,85 +0,27% -1,58% JPY= Euro/Yen 121,10 120,73 +0,31% -0,70% EURJPY= Dlr/CHF 0,9450 0,9440 +0,11% -2,36% CHF= Euro/CHF 1,0682 1,0666 +0,15% -1,59% EURCHF= Stg/Dlr 1,2581 1,2600 -0,15% -5,11% GBP= Indice $ 96,7350 96,7330 +0,00% +0,58% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4230 -0,0080 Bund 2 ans -0,6550 -0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0038 +0,0000 +41,92 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6870 +0,0340 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,2029 +0,0240 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 35,48 36,34 -0,86 -2,37% -42,04% CLc1 Brent LCOc1 37,80 38,55 -0,75 -1,95% -42,75% (édité par Patrick Vignal)

