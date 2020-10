Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du rouge en vue en Europe après le test positif de Trump au coronavirus Reuters • 02/10/2020 à 07:45









* Donald Trump contrôlé positif au coronavirus * Les indices européens attendus en baisse de l'ordre de 1% * Les futures US en nette baisse, les actifs refuges recherchés * L'inflation en zone euro et l'emploi US au programme par Blandine Henault PARIS, 2 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette baisse vendredi à l'ouverture après l'annonce d'un contrôle positif de Donald Trump au coronavirus, une situation qui remet l'accent sur la situation sanitaire dégradée et alimente les craintes à propos d'une élection présidentielle déjà très incertaine. Les contrats à terme signalent un repli de 1,01% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E , de 1,03% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,97% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en baisse de 1,15% à l'ouverture. Les futures sur les indices européens et américains ont creusé leurs pertes après l'annonce du test positif de Donald Trump et de son épouse Melania au coronavirus. Le président américain avait annoncé plus tôt être placé en quarantaine après qu'une de ses conseillères, Hope Hicks, a été testée positive au virus. "Nous sommes déjà inquiets du résultat très incertain de l'élection présidentielle et cela ajoute de l'incertitude", a commenté Masayuki Kichikawa, responsable de la stratégie chez Sumitomo Mitsui Asset Management. La prudence pourrait d'autant plus être de mise vendredi que les investisseurs attendent des statistiques importantes sur l'inflation en zone euro et les créations d'emplois en septembre aux Etats-Unis. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains, qui s'étaient inscrits en baisse après l'annonce de la mise en quarantaine de Donald Trump, ont accéléré leur repli après le résultat positif du test de coronavirus du président américain. Ils laissent entrevoir pour l'instant un recul de 1,4% à 1,9% à l'ouverture. La Bourse de New York a connu jeudi une séance en dents de scie, les difficultés des parlementaires américains à s'entendre sur un vaste plan de soutien à l'économie et des indicateurs macroéconomiques mitigés ayant contribué à alimenter un climat d'incertitude malgré le dynamisme des valeurs technologiques. L'indice Dow Jones .DJI a finalement gagné 0,13% à 27.816,9 points et le S&P 500 .SPX a pris 0,53%, à 3.380,8 points. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a avancé de son côté de 1,42% à 11.326,51 points. EN ASIE Fermée jeudi en raison d'un grave problème technique, la Bourse de Tokyo a rouvert vendredi en hausse mais a effacé ses gains après l'annonce de la contamination de Donald Trump par le coronavirus. L'indice Nikkei .N225 recule de 0,94% à l'approche de la clôture. Les Bourses chinoises restent pour leur part fermées pour la fête nationale. CHANGES/TAUX L'annonce du test positif de Donald Trump a poussé les investisseurs vers les actifs refuges comme le dollar et la dette souveraine. Le billet vert gagne 0,3% face à un panier de devise de référence .DXY , ce qui fait retomber l'euro vers 1,1710. EUR= Le yen japonais, valeur refuge par excellence, prend 0,4% face au dollar. JPY= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR abandonne 1,6 point de base, à 0,6578% et le taux des emprunts d'Etat japonais de même échéance JP10YT=RR recule de plus de cinq points de base, à 0,02%. PÉTROLE Les cours du brut reculent de près de 2% après l'annonce du test positif de Donald Trump au coronavirus qui nourrit les craintes sur la situation sanitaire mondiale et l'impact de la pandémie sur la demande en hydrocarbures. Le baril de Brent LCOc1 recule de 1,93% à 40,14 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 abandonne 2,01% à 37,94 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH sur un an (1re septembre -0,2% -0,2% estimation) US 12h30 Créations d'emplois septembre 850.000 1.371.000 Taux de chômage 8,2% 8,4µ% Salaire horaire moyen 0,2% 0,4% - sur un an 4,8% 4,7% 14h00 Indice de confiance du septembre 79.0 78,9* consommateur de l'université du Michigan (définitif) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23052,78 -132,34 -0,57% -2,55% .N225 Topix 1606,67 -18,82 -1,16% -6,66% .TOPX Hong Kong .HSI fermée Taiwan .TWII fermée Séoul 2327,89 +19,81 +0,86% +5,93% .KS11 Singapour 2478,98 -21,76 -0,87% -23,08% .STI Shanghaï fermée Sydney 5794,50 -78,40 -1,33% -13,31% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27816,90 +35,20 +0,13% -2,53% .DJI S&P-500 3380,80 +17,80 +0,53% +4,64% .SPX Nasdaq 11326,51 +159,00 +1,42% +26,23% .IXIC Nasdaq 100 11583,20 +165,14 +1,45% +32,64% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1402,27 +3,17 +0,23% -13,65% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3194,09 +0,48 +0,02% -14,71% .STOXX50E CAC 40 4824,04 +20,60 +0,43% -19,30% .FCHI Dax 30 12730,77 -29,96 -0,23% -3,91% .GDAXI FTSE .FTSE 5879,45 +13,35 +0,23% -22,05% SMI .SSMI 10238,12 +51,12 +0,50% -3,57% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1713 1,1747 -0,29% +4,49% EUR= Dlr/Yen 105,26 105,50 -0,23% -3,31% JPY= Euro/Yen 123,30 123,95 -0,52% +1,11% EURJPY= Dlr/CHF 0,9193 0,9183 +0,11% -5,01% CHF= Euro/CHF 1,0773 1,0788 -0,14% -0,73% EURCHF= Stg/Dlr 1,2858 1,2889 -0,24% -3,02% GBP= Indice $ 93,8910 93,7110 +0,19% -2,37% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5320 -0,0040 Bund 2 ans -0,6970 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2493 +0,0030 +28,27 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6578 -0,0190 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1250 -0,0060 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 37,80 38,72 -0,92 -2,38% -38,25% US CLc1 Brent 40,02 40,93 -0,91 -2,22% -39,39% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)

