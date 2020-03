Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du rouge en vue à Wall Street malgré l'espoir de gestes monétaires Reuters • 02/03/2020 à 13:06









* Wall Street attendue en repli à l'ouverture * Les Bourses européennes se retournent à la baisse * La bonne volonté des banques centrales ne rassure pas vraiment * L'OCDE abaisse sa prévision de croissance mondiale par Patrick Vignal PARIS, 2 mars (Reuters) - Wall Street devrait reculer encore lundi à l'ouverture, l'espoir d'une action coordonnée des banques centrales pour atténuer les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale ne suffisant pas à rassurer les investisseurs. Les contrats à terme se sont retournés à la baisse pour signaler un repli de 0,4% pour le Dow Jones .DJI , de 1,5% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,86% pour le Nasdaq Composite .IXIC . Comme les marchés européens, Wall Street vient de vivre sa pire semaine depuis la crise financière, avec notamment un repli de 13% pour le S&P-500 par rapport à son record absolu du 19 février. En Europe, où l'indice large Stoxx 600 a perdu plus de 12% la semaine dernière, les indices ont ouvert nettement dans le vert mais la tendance s'est modifiée à la mi-séance. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 2,1% à 5.198,49 vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 2,07% et à Londres, le FTSE .FTSE recule de 0,42%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 1,09%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 2,09% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,75%. Les interventions de plusieurs banquiers centraux, notamment celle de Jerome Powell vendredi soir, ont alimenté les anticipations de nouvelles mesures de soutien monétaire face à la propagation du coronavirus. Mais le rebond, observé dans la matinée en Asie, n'a pas fait long feu. L'abaissement par l'OCDE de sa prévision de croissance de l'économie mondiale cette année, à 2,4% contre 2,9% attendu en novembre, en raison de l'impact probable du coronavirus, a contribué à refroidir le fragile enthousiasme des investisseurs. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Tous les indices sectoriels européens avaient ouvert en hausse mais la situation change à mi-séance avec notamment un repli de 4,38% pour le compartiment des transports et des loisirs .SXTP , très exposé à la Chine et au risque sanitaire. L'action Air France-KLM AIRF.PA , qui a perdu plus de 20% la semaine dernière, recule de 9,64%, l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600. Le repli le plus marqué de cet indice est pour l'opérateur de satellites SES SESFd.PA , qui chute de 24,39% après avoir abaissé ses prévisions d'Ebitda et de chiffre d'affaires pour 2020 face au ralentissement attendu dans ses divisions vidéo et réseaux. Du côté du CAC, la plus fortes baisse est pour PSA PEUP.PA , qui cède autour de 4%. Contre la tendance à Paris, Schneider Electric SCHN.PA gagne 0,13% après la nomination de Hilary Maxson au poste de directrice financière et le relèvement de recommandation de Morgan Stanley à "surpondérer". TAUX Signe de la prudence toujours de mise, le rendement des Treasuries à dix ans recule encore de près de sept points de base, à 1,059%, non loin d'un nouveau plus bas historique à 1,03% touché dans les échanges en Asie. Il a perdu près de 40 points de base en une semaine, l'aversion au risque poussant les investisseurs vers les actifs jugés les plus sûrs. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR perd cinq points de base à -0,66%, après un plus bas depuis septembre 2019, -0,667%. CHANGES La perspective d'une baisse de taux aux Etats-Unis pèse sur le dollar qui perd plus de 0,5%, à un plus bas d'un mois, face à un panier de devises internationales. .DXY L'euro EUR= passe au-dessus de 1,11, un plus haut depuis la fin janvier, et le yen monte encore après avoir gagné 3,6% la semaine dernière, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juin 2016. JPY= PÉTROLE Les cours du pétrole réduisent leurs gains mais montent encore, soutenus par les espoirs d'une réduction plus importante de la production par les pays membres de l'Opep et de mesures de relance des banques centrales. Le baril de Brent LCOc1 , qui a touché lundi un plus bas depuis juillet 2017 à 48,40 dollars, gagne 1,4% à 50,37 dollars le baril. Le baril de brut léger américain CLc1 se traite autour de 45,29 dollars, après un creux de 14 mois à 43,32 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 2 MARS : GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT 15h00 Dépenses de construction janvier +0,7% -0,2% Indice ISM manufacturier février 50,2 50,9 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dern Var. Var. ier poin % ts Dow 2528 -82, -0,3 Jones 2,00 00 2% 1YMc1 S&P-500 2931 -20, -0,6 ESc1 ,00 00 8% Nasdaq-1 8430 -24, -0,2 00 ,00 00 8% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précéden te : Indices Clôt Var. Var. YTD ure poin % ts Dow 2540 -357 -1,3 -10, Jones 9,36 ,28 9% 96% .DJI S&P-500 2954 -24, -0,8 -8,5 .SPX ,22 54 2% 6% Nasdaq 8567 +0,8 +0,0 -4,5 .IXIC ,37 9 1% 2% Nasdaq 8461 +25, +0,3 -3,1 100 ,83 17 0% 1% .NDX MARCHES EUROPEEN S Indices Dern Var. Var. YTD ier poin % ts Eurofirs 1457 -6,9 -0,4 -10, t 300 ,52 6 8% 25% .FTEU3 Eurostox 3287 -42, -1,2 -12, x 50 ,28 21 7% 23% <.STOXX5 0E> CAC 40 5241 -68, -1,2 -12, .FCHI ,68 22 9% 32% Dax 30 1172 -168 -1,4 -11, .GDAXI 2,07 ,28 2% 52% FTSE 6591 +10, +0,1 -12, .FTSE ,33 72 6% 61% SMI 9862 +31, +0,3 -7,1 .SSMI ,93 90 2% 0% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cour Veil Var. YTD s le % Euro/Dlr 1,11 1,10 +0,7 -0,9 EUR= 03 25 1% 5% Dlr/Yen 107, 108, -0,4 -1,1 JPY= 63 07 1% 3% Euro/Yen 119, 119, +0,2 -1,9 <EURJPY= 52 17 9% 9% > Dlr/CHF 0,95 0,96 -0,6 -0,9 CHF= 90 53 5% 1% Euro/CHF 1,06 1,06 +0,0 -1,8 <EURCHF= 49 43 6% 7% > Stg/Dlr 1,27 1,28 -0,4 -3,7 GBP= 62 20 5% 5% Indice $ 97,7 98,1 -0,4 +1,6 .DXY 270 320 1% 2% TAUX Dern Var. Spread/Bun ier d (pts) Future 178, +0,7 Bund 2100 500 FGBLc1 Bund 10 -0,6 -0,0 ans 570 460 <DE10YT= RR> Bund 2 -0,8 -0,0 ans 270 530 <DE2YT=R R> OAT 10 -0,3 -0,0 +33, ans 180 260 90 <FR10YT= RR> Treasury 10 1,06 -0,0 ans 05 660 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,72 -0,1 US2YT=RR 92 490 PETROLE (en Cour Préc Var Var. YTD dollars) s éden % t Brut 45,3 44,7 +0,6 +1,3 -25, léger US 6 6 0 4% 89% CLc1 Brent 50,4 49,6 +0,7 +1,5 -23, LCOc1 5 7 8 7% 60% (édité par Blandine Hénault)

