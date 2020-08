Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du rouge en vue à Wall Street dans un climat d'aversion au risque Reuters • 14/08/2020 à 12:44









* La Bourse de New York signalée en baisse * Les Bourses européennes reculent fortement à mi-séance * Londres impose des "quatorzaines" à la France et aux Pays-Bas * Le secteur des voyages et des loisirs pèse sur la tendance * Contraction confirmée de 12,1% du PIB de la zone euro au T2 par Patrick Vignal PARIS, 14 août (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge vendredi et les Bourses européennes reculent nettement à mi-séance dans un climat d'aversion au risque entretenu par les doutes sur la vigueur de la reprise de l'économie mondiale et les craintes pour l'évolution de la situation sanitaire. Les contrats à terme sur les indices de la Bourse de New York signalent une ouverte en baisse de 0,6% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le S&P-500 et de 0,2% pour le Nasdaq, à forte composante technologique. La tendance pourrait évoluer avec la publication, une heure avant l'ouverture, des chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis au mois de juillet. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 2,08% à 4.937,66 points vers 10h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 1,33% et à Londres, le FTSE .FTSE recule de 2,01%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 1,49%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E 1,8% et le Stoxx 600 .STOXX 1,62%. La confirmation d'une contraction record de 12,1% de l'économie de la zone euro au deuxième trimestre a eu peu d'effet sur la tendance en Europe. La décision prise par le Royaume-Uni d'instaurer une "quatorzaine" pour tous les voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas et de mauvais indicateurs économiques chinois ont en revanche nourri les craintes sur le rythme de la reprise économique. La France, où l'évolution de l'épidémie s'aggrave, a dit regretter le choix de la Grande-Bretagne et va adopter une mesure similaire au nom de la règle de réciprocité. En Chine, les ventes au détail ont baissé sur un an en juillet alors qu'elles étaient attendues en hausse et la production industrielle est elle aussi ressortie sous les attentes, soulignant la fragilité du rebond de la deuxième économie mondiale. VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Le repli du Nasdaq pourrait être limité par des gains pour Tesla TSLA.O après un relèvement de recommandation par Morgan Stanley, qui voit du potentiel pour son activité de batteries. VALEURS EN EUROPE L'indice Stoxx du secteur des transports et loisirs .SXTP perd 3%, la plus forte baisse sectorielle en Europe, après les mesures imposées par les autorités britanniques en provenance de France et des Pays-Bas. Aux valeurs individuelles, la compagnie franco-néerlandaise Air France-KLM AIRF.PA perd 4,86%, la plus forte baisse de l'indice parisien SBF 120 .SBF120 . Ailleurs en Europe, Ryanair RYA.I , British Airways ICAG.L et EasyJet EZJ.L abandonnent entre 4% et 7%. Le voyagiste TUI TUIT.L chute de 5,54% et Getlink GETP.PA , concessionnaire du tunnel sous la Manche, cède 3,18%. Worldline WLN.PA (-3,08)% accuse la plus forte baisse d'un CAC 40 intégralement dans le rouge. Les banques sont également à la peine avec des replis proches de 3% pour BNP Paribas BNPP.PA et Société générale SOGN.PA . TAUX Le regain d'aversion au risque fait reculer de près de deux points de base le rendement des Treasuries à dix ans, qui repasse en dessous à 0,7% après avoir atteint la veille son plus haut niveau depuis le 24 juin, à 0,727%, en réaction à la demande relativement faible suscitée par une adjudication à 30 ans. US10YT=RR Le rendement du Bund allemand à dix ans est quasiment stable à -0,413%. DE10YT=RR CHANGES Les variations sont limitées sur le marché des changes: le dollar progresse légèrement face à un panier de référence .DXY et l'euro perd un peu de terrain, autour de 1,18 dollar EUR= . PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut perdent autour de 0,7%, pénalisés par des craintes pour la demande. Le baril de Brent LCOc1 se traite à 44,69 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 à 42 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 14 AOÛT : GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT 12h30 Ventes au détail juillet +1,9% +7,5% 13h15 Production industrielle juillet +3,0% +5,4% 14h00 Indice de confiance du août 72,0 72,5 Michigan (1re estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27679,0 -144,00 -0,52% 1YMc1 0 S&P-500 3355,00 -12,75 -0,38% ESc1 Nasdaq-100 11152,5 -22,75 -0,20% NQc1 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 27896,7 -80,12 -0,29% -2,25% .DJI 2 S&P-500 3373,43 -6,92 -0,20% +4,42% .SPX Nasdaq 11042,5 +30,27 +0,27% +23,07% .IXIC 0 Nasdaq 100 11178,3 +20,65 +0,19% +28,00% .NDX 7 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1420,90 -24,02 -1,66% -12,50% .FTEU3 Eurostoxx 50 3285,22 -57,63 -1,72% -12,28% .STOXX50E CAC 40 4941,77 -100,61 -2,00% -17,33% .FCHI Dax 30 12829,1 -164,59 -1,27% -3,17% .GDAXI 2 FTSE .FTSE 6048,01 -137,61 -2,22% -19,81% SMI .SSMI 10137,5 -122,61 -1,20% -4,52% 0 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1804 1,1812 -0,07% +5,30% EUR= Dlr/Yen 106,70 106,92 -0,21% -1,98% JPY= Euro/Yen 125,95 126,31 -0,29% +3,28% EURJPY= Dlr/CHF 0,9108 0,9096 +0,13% -5,89% CHF= Euro/CHF 1,0751 1,0747 +0,04% -0,93% EURCHF= Stg/Dlr 1,3095 1,3063 +0,24% -1,24% GBP= Indice $ 93,2490 93,3350 -0,09% -3,04% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,690 +0,1300 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,4190 -0,0110 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6430 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1227 -0,0010 +29,63 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6963 -0,0200 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1570 -0,0080 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 41,93 42,24 -0,31 -0,73% -31,50% CLc1 Brent LCOc1 44,64 44,96 -0,32 -0,71% -32,39% (édité par Marc Angrand)

