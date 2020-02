Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Du rouge de nouveau en vue en Europe avec la crise du coronavirus Reuters • 26/02/2020 à 07:40









* Les indices européens attendus en repli de 0,3% à 0,4% * Wall Street a chuté de 3% la veille * Une correction des marchés actions se profile * La propagation du coronavirus hors de Chine se poursuit par Blandine Henault PARIS, 26 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur repli mercredi à l'ouverture, dans la foulée de la nouvelle chute accusée à Wall Street, sur fond d'inquiétudes croissantes sur une potentielle pandémie de coronavirus susceptible de gripper l'économie mondiale. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 0,33% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 0,43% et le FTSE à Londres .FTSE cèderait 0,42%. Les trois indices ont déjà aligné quatre séances consécutives de baisse et la perspective d'une correction, à savoir d'un recul d'au moins 10% des indices par rapport à leurs récents plus hauts, se profile. Le CAC 40 et le Stoxx 600 accusent des baisses autour de 7% depuis la clôture du 19 février. A Wall Street, le Dow Jones .DJI a cédé 3,15% mardi soir, ce qui porte à plus de 8% la baisse enregistrée depuis son dernier plus haut du 12 février. Les inquiétudes sont montées d'un cran outre-Atlantique lorsque le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a recommandé aux Américains de commencer à se préparer à une propagation du coronavirus. Même si le risque immédiat aux Etats-Unis reste faible, la situation globale suggère qu'une pandémie est probable. "Il ne s'agit plus de savoir si, mais quand et combien de personnes seront contaminées", a souligné mardi le Dr Anne Schuchat, directrice adjointe du CDC. En Chine continentale, le coronavirus a contaminé 78.064 personnes et causé 2.715 décès depuis le début de l'épidémie en décembre dernier, ont indiqué mercredi les autorités sanitaires chinoises. Autre foyer important de l'épidémie, la Corée du Sud a fait état mercredi de 169 nouveaux cas de contamination au coronavirus, parmi lesquels un soldat américain stationné dans le pays. Un premier cas de contamination a par ailleurs été confirmé en Algérie tandis que la France a annoncé deux nouveaux cas de coronavirus dans le pays. A WALL STREET Les indices américains ont rapidement effacé leur ouverture positive mardi pour creuser leurs pertes et clôturer sur de très forts replis. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 879,44 points, après avoir déjà perdu plus de 1.000 points lors de la séance de la veille pour retomber à 27.081,36 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 3,03%, à 3.128,21 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 2,77%, à 8.965,61 points. Sur quatre séances cumulées, il s'agit du plus fort recul en pourcentage depuis décembre 2018 pour les trois grands indices de Wall Street. Aux valeurs, Walt Disney DIS.N reculait de 3% dans les échanges après-Bourse après l'annonce du départ du directeur général Robert Iger. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en baisse de 0,79%, à un plus bas de quatre mois, les investisseurs s'inquiétant notamment d'une possible annulation des Jeux Olympiques qui doivent se tenir en juillet à Tokyo. Certaines valeurs liées à l'organisation de cet évènement, comme le groupe publicitaire Dentsu 4325.T , ont souffert. En Chine continentale, le repli des indices est moins marqué alors que le nombre de nouvelles contaminations journalières diminue. Le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations recule de 0,88%. TAUX Les craintes entourant l'épidémie de coronavirus poussent les investisseurs vers les actifs refuge et en particulier la dette américaine, ce qui entraîne une forte baisse des rendements obligataires. Celui des Treasuries à 10 ans US10YT=RR évolue mercredi à 1,3554% après avoir touché la veille un plus bas historique à 1,3070%. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 30 ans US30YT=RR est pour sa part tombé jusqu'à 1,786%, là aussi un plus bas historique, avant de remonter à 1,834%. CHANGES Le net repli des rendements obligataires pèse sur le dollar, pénalisé aussi par les anticipations d'une possible baisse des taux de la Réserve fédérale face aux conséquences économiques de l'économie de coronavirus. L'indice mesurant ses fluctuations par rapport à un panier de devises de référence est quasiment inchangé .DXY ; l'euro est remonté autour de 1,0875. EUR= PÉTROLE Les cours de l'or noir se stabilisent mercredi après trois séances de forte baisse. Le baril de Brent LCOc1 revient au contact des 55 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 cote autour de 50 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : Les investisseurs français suivront une nouvelle salve de résultats trimestriels dont ceux de Hermès HRMS.PA , PSA PEUP.PA , Suez SEVI.PA et Danone DANO.PA . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 ventes de logements neufs janvier +3,5% _0,4% (Édité par Jean-Michel Bélot)

