POINT MARCHÉS-Début de semaine positif en vue pour les Bourses d'Europe

* Les Bourses européennes attendues en hausse * Trump signe un plan de relance par décrets * Les craintes sur les relations USA-Chine sont toujours présentes * La Bourse de Tokyo est fermée lundi par Laetitia Volga PARIS, 10 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture après la signature par Donald Trump d'un nouveau plan d'aide américain par décret. D'après les contrats à terme, le Dax à Francfort .GDAXI pourrait gagner 0,82% à l'ouverture, le FTSE à Londres .FTSE 0,83% et l'EuroStoxx de la zone euro .STOXX50E 0,89%. Le CAC 40 parisien .FCHI avancerait de 0,54% selon les premières indications disponibles. Les indices ont terminé vendredi en faible hausse et sans réelle direction, hésitant entre les chiffres meilleurs que prévu de l'emploi américain et l'escalade des tensions entre la Chine et les Etats-Unis après la signature par Donald Trump de deux décrets contre les groupes chinois ByteDance, propriétaire de l'application TikTok, et Tencent 0700.HK , qui possède la messagerie WeChat. Samedi, après des semaines d'opposition entre républicains et démocrates, Donald Trump a décidé de contourner le Congrès américain en signant un plan de relance par décrets pour apporter une aide financière aux millions d'Américains que l'épidémie de coronavirus a mis au chômage. Ses "executive orders" permettront notamment un gel des cotisations salariales et le versement d'une indemnité hebdomadaire de 400 dollars aux dizaines de millions de chômeurs, une allocation inférieure aux 600 dollars dont ils bénéficiaient jusqu'à fin juillet. Ce plan devrait être contesté en justice par les démocrates mais il devrait, dans un premier temps, soulager les investisseurs et soutenir la hausse des marchés. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures de Wall Street préfigurent une ouverture en légère hausse après une clôture en ordre dispersé vendredi, entre les chiffres de l'emploi et le blocage des discussions sur un nouveau plan de soutien à l'économie entre élus démocrates et républicains. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,17%, le S&P-500 .SPX a pris 0,06%tandis que le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 0,87%. Le département du Travail a fait état de 1,763 million de créations de postes non agricoles le mois dernier après un record de 4,791 millions enregistré en juin. Ce chiffre, qui marque un ralentissement important, ressort toutefois au-dessus des attentes des économistes interrogés par Reuters. EN ASIE Les marchés chinois évoluent dans le désordre, tiraillés entre les tensions entre Pékin et Washington et les signes de reprise de la deuxième économie mondiale. Les prix à la production en Chine ont baissé de 2,4% en rythme annuel en juillet, un recul moins important que le mois précédent (-3,0%), sous l'effet de la hausse des cours pétroliers et de la remontée de l'activité industrielle vers des niveaux antérieurs à la crise sanitaire. L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,7%, la plus forte hausse en trois mois, contre +2,5% en juin et +2,6% attendu. L'indice CSI 300 .CSI300 de Chine continentale progresse de 0,57%, le Hang Seng .HSI à Hong Kong est quasi stable et le composite à Shanghai .SSEC prend 0,97%. La Bourse de Tokyo est fermée pour un jour férié. CHANGES/TAUX Le dollar recule légèrement face à un panier de devises internationales qui inclut l'euro, stable autour de 1,1791 dollar. .DXY , EUR= . Le rendement à 10 ans américain US10YT=RR est inchangé à 0,5657%. PÉTROLE Les prix du pétrole sont en hausse, soutenus par l'optimisme de la compagnie saoudienne Aramco 2222.SE sur la demande asiatique et par l'engagement de l'Irak à amplifier la réduction de sa production. Le baril de brut léger américain CLc1 gagne 1,43% à 41,81 dollars et celui de Brent LCOc1 prend 1,08% à 44,88 dollars . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h30 Indice Sentix de confiance août -15,2 -18,2 des investisseurs LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22329,94 fermé fermé -5,61% .N225 Topix .TOPX 1546,74 fermé fermé -10,14% Hong Kong .HSI 24492,81 -38,81 -0,16% -13,11% Taiwan .TWII 12897,58 +68,71 +0,54% +7,51% Séoul .KS11 2387,64 +35,97 +1,53% +8,64% Singapour .STI 2545,51 -13,59 -0,53% -21,02% Shanghaï .SSEC 3380,81 +26,78 +0,80% +10,84% Sydney .AXJO 6117,30 +112,50 +1,87% -8,48% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 27433,48 +46,50 +0,17% -3,87% S&P-500 .SPX 3351,28 +2,12 +0,06% +3,73% Nasdaq .IXIC 11010,98 -97,09 -0,87% +22,72% Nasdaq 100 11139,39 -127,70 -1,13% +27,55% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1409,98 +3,77 +0,27% -13,18% .FTEU3 Eurostoxx 50 3252,65 +12,26 +0,38% -13,15% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4889,52 +4,39 +0,09% -18,21% Dax 30 .GDAXI 12674,88 +83,20 +0,66% -4,33% FTSE .FTSE 6032,18 +5,24 +0,09% -20,02% SMI .SSMI 10068,03 +0,90 +0,01% -5,17% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1791 1,1786 +0,04% +5,18% Dlr/Yen JPY= 105,76 105,91 -0,14% -2,85% Euro/Yen 124,73 124,83 -0,08% +2,28% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9131 0,9123 +0,09% -5,65% Euro/CHF 1,0767 1,0754 +0,12% -0,78% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3071 1,3051 +0,15% -1,42% Indice $ .DXY 93,3320 93,4350 -0,11% -2,95% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5030 +0,0040 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6780 +0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2072 +0,0080 +29,58 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5657 +0,0040 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1290 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 41,83 41,22 +0,61 +1,48% #VALUE! CLc1 Brent LCOc1 44,89 44,40 +0,49 +1,10% #VALUE! (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

