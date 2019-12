POINT MARCHÉS-Début de séance positif en Europe avant l'emploi américain

* L'indice Stoxx 600 gagne 0,24%, le CAC 40 à Paris 0,38% * Optimisme prudent sur le commerce USA-Chine * Les créations d'emploi US devraient avoir remonté en novembre * Le dollar peine à rebondir après 5 séances de baisse par Marc Angrand PARIS, 6 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance vendredi, soutenues par un optimisme mesuré sur le commerce USA-Chine et par l'anticipation d'une amélioration du marché du travail aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,38% à 5.823,33 points à 08h55 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,17% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,43%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en hausse de 0,2%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,26% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,24%. Les discussions commerciales entre Washington et Pékin "avancent très bien", a assuré jeudi Donald Trump, affichant de nouveau un ton optimiste en dépit des déclarations fermes publiées quelques heures plus tôt par le ministère du Commerce chinois qui a conditionné tout accord, même partiel, à une diminution des droits de douane. Vendredi, Pékin a annoncé renoncer à des droits de douane sur certaines livraisons de soja et de viande de porc importés des Etats-Unis, une mesure très limitée. Washington menace toujours officiellement de relever le 15 décembre ses droits de douane sur quelque 156 milliards de dollars (141 milliards d'euros) de produits chinois. "Trump dit que 'les choses avancent bien' mais un point d'interrogation demeure à juste titre sur la décision du 15 décembre, un drapeau rouge pour la volatilité du S&P et des actions en général à l'approche de la fin de l'année", explique Bethel Loh, stratège de ThinkMarkets. Les statistiques mensuelles de l'emploi américain, attendues à 13h30 GMT, permettront une nouvelle fois d'évaluer l'impact du conflit commercial avec la Chine sur l'économie américaine. Les économistes interrogés par Reuters prévoient en moyenne 180.000 créations de postes en novembre après les 128.000 d'octobre et une stabilité du taux de chômage à 3,6%. En Europe, la production industrielle en Allemagne accuse une baisse inattendue et marquée de 1,7% en octobre alors que le consensus Reuters l'attendait en hausse de 0,1%. VALEURS Une large majorité des indices sectoriels européens Stoxx évoluent dans le vert, la meilleure performance étant pour les technologiques .SX8P (+0,69%). Les compagnies d'assurance profitent de l'annonce du rachat par Phoenix Group PHNX.L (+1,18%) des activités britanniques de Swiss Re SRENH.S (+2,41%) pour 3,25 milliards de livres sterling (3,85 milliards d'euros). L'indice du secteur .SXIP prend 0,5%. A Paris, la seule baisse marquée du CAC 40 est pour TechnipFMC FTI.PA , qui cède 0,67% après l'abaissement de la recommandation de Jefferies à "conserver" alors que Dassault Systèmes DAST.PA (+2,17%) profite d'un conseil d'achat de Goldman Sachs. La séance est aussi marquée par des baisses spectaculaires: SMCP SMCP.PA , le propriétaire des marques d'habillement Sandro, Maje et Claudie Pierlot, chute ainsi de 20,86% après avoir revu à la baisse sa prévision de marge en raison de la dégradation du marché à Hong Kong. Le spécialiste des revêtements de sol Tarkett TKTT.PA abandonne quant à lui 17,08% après avoir revu à la baisse ses prévisions 2019 en raison de la réorganisation de ses activités nord-américaines. La plus forte baisse du SBF 120 est pour Ipsen IPN.PA , qui recule de 24,15% après la suspension de deux études cliniques aux Etats-Unis. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 0,23% après l'approbation par le gouvernement japonais d'un plan de relance de 26.000 milliards de yens (215 milliards d'euros environ) censé amortir l'impact sur le Japon du ralentissement économique mondial. La consommation des ménages japonais a souffert en octobre du relèvement de la TVA de 8% à 10%, accusant son repli le plus marqué depuis 2016. En Chine, l'indice SSE Composite .SSEC de la Bourse de Shanghai a fini sur une progression de 0,43% et à Hong Kong, le Hang Seng .HSI a pris 1,07%. A WALL STREET La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi, tirée entre autres par les valeurs technologiques après une séance hésitante dans l'attente d'avancées concrètes sur les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et à l'approche de l'échéance du 15 décembre. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 28,01 points, soit 0,1%, à 27.677,79, le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 4,67 points (0,15%) à 3.117,43 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 4,03 points (0,05%) à 8.570,70. Wall Street semble pour l'instant avoir mis de côté le dossier de la procédure d'"impeachment" ouverte par la Chambre des représentants contre Donald Trump même si elle a franchi jeudi une nouvelle étape, la présidente de la Chambre ayant demandé la rédaction formelle d'un acte d'accusation. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro sont pratiquement stables, à -0,299% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et 0,021% pour son équivalent français FR10YT=RR . Ils s'acheminent vers leur plus forte hausse hebdomadaire depuis un mois, de l'ordre de six points de base en cinq séances pour le Bund. Au-delà des indicateurs économiques du jour, le marché attend entre autres les conclusions du congrès du Parti social-démocrate allemand (SPD), qui s'ouvre ce vendredi après la désignation d'une direction issue de son aile gauche. Le rendement à dix ans américain US10YT=RR oscille parallèlement autour du seuil de 1,80%. US10YT=RR CHANGES Le dollar, qui a enchaîné cinq séances consécutives de baisse et touché jeudi un plus bas d'un mois, ne parvient pas à rebondir face aux incertitudes sur le commerce. L'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY est pratiquement inchangé et s'achemine vers sa pire semaine depuis octobre avec un recul d'environ 0,9%. L'euro se maintient ainsi au-dessus de 1,11 dollar EUR= malgré la déception de la production industrielle allemande. PÉTROLE Les cours du brut hésitent et restent proches de leurs plus hauts niveaux depuis deux mois et demi après l'accord conclu à Vienne entre les pays de l'Opep et plusieurs de leurs alliés, dont la Russie, pour accentuer la réduction de leur production début 2020. Le Brent grappille 0,06% à 63,43 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est stable à 58,43 dollars CLc1 . L'accord négocié par l'"Opep+", qui doit être formellement adopté dans la journée, prévoit une diminution de la production de 500.000 barils par jour (bpj) en plus de celle de 1,2 million de bpj déjà en vigueur. Mais les pays concernés n'ont pris aucun engagement nouveau au-delà du mois de mars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 DÉCEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Créations d'emploi novembre 180.000 128.000 - taux de chômage 3,6% 3,6% - salaire horaire moyen +0,3% +0,2% - salaire horaire moyen sur +3,0% +3,0% un an US 15h00 Indice de confiance décembre 97;0 96,8 Michigan (1re estim.) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1575,39 +3,14 +0,20% +18,33% 300 .FTEU3 Eurostoxx 3658,78 +10,65 +0,29% +21,90% 50 .STOXX50E CAC 40 5825,25 +23,70 +0,41% +23,14% .FCHI Dax 30 13085,9 +31,16 +0,24% +23,93% .GDAXI 6 FTSE 7168,30 +30,45 +0,43% +6,54% .FTSE SMI .SSMI 10391,2 +27,75 +0,27% +23,28% 5 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23354,4 +54,31 +0,23% +16,69% .N225 0 Topix 1713,36 +1,95 +0,11% +14,68% .TOPX Hong Kong 26498,3 +281,33 +1,07% +2,53% .HSI 7 Taiwan 11609,6 +14,99 +0,13% +8,39% .TWII 4 Séoul 2081,85 +21,11 +1,02% +2,00% .KS11 Singapour 3185,85 +11,66 +0,37% +3,82% .STI Shanghaï 2912,01 +12,55 +0,43% +16,77% .SSEC Sydney 6707,00 +24,00 +0,36% +18,78% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 27677,7 +28,01 +0,10% +18,65% .DJI 9 S&P-500 3117,43 +4,67 +0,15% +24,36% .SPX Nasdaq 8570,70 +4,03 +0,05% +29,17% .IXIC Nasdaq 100 8308,40 +11,87 +0,14% +31,26% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1106 1,1102 +0,04% -3,17% EUR= Dlr/Yen 108,59 108,75 -0,15% -1,51% JPY= Euro/Yen 120,62 120,75 -0,11% -4,44% EURJPY= Dlr/CHF 0,9870 0,9870 +0,00% +0,57% CHF= Euro/CHF 1,0962 1,0961 +0,01% -2,59% EURCHF= Stg/Dlr 1,3132 1,3155 -0,17% +2,94% GBP= Indice $ 97,3800 97,4100 -0,03% +1,26% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1474,46 1475,60 -0,08% +14,95% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,43 +0,11 FGBLc1 Bund 10 ans -0,30 -0,01 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,66 +0,02 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,02 -0,00 +32,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,79 +0,00 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,59 +0,01 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 58,41 58,43 -0,02 -0,03% +27,50% US CLc1 Brent 63,42 63,39 +0,03 +0,05% +17,12% LCOc1 (édité par Patrick Vignal)