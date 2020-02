Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Début de séance hésitant en Europe avant les PMI des services Reuters • 05/02/2020 à 09:56









* L'indice Stoxx 600 gagne 0,18%, le CAC 40 à Paris 0,06% * La croissance des services en Chine ralentit * Les PMI des services européens à suivre * Les publications de résultats animent le début de séance PARIS, 5 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance mercredi après deux séances de rebond, dans l'attente de nouvelles indications sur l'impact économique de l'épidémie de coronavirus en Chine. A Paris, le CAC 40 .FCHI gagnait 0,06% à 5.938,44 points vers 08h35 GMT alors qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE cédait 0,33% et qu'à Francfort, le Dax .GDAXI progressait de 0,09%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est pratiquement inchangé, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,18% mais le Stoxx 600 .STOXX progresse de 0,18%. Ce dernier a gagné 1,89% sur les deux dernières séances et le CAC 40 2,22%. Pékin a annoncé une nouvelle aggravation du bilan humain de l'épidémie de coronavirus qui a débuté à Wuhan, avec 490 morts et 24.324 cas d'infection recensés mardi soir dans le pays. Cette hausse du nombre de décès est la plus marquée sur 24 heures depuis le début de l'épidémie. Les investisseurs ont toutefois appris que, selon une information de la télévision chinoise, des chercheurs de l'université de Zhejiang avaient mis au point un traitement efficace pour les personnes contaminées par le coronavirus. Toujours en Chine, sans surprise, la croissance du secteur des services a ralenti en janvier selon les résultats définitifs de l'enquête Caixin-Markit, l'indice PMI sectoriel revenant à 51,8 après 52,5 en décembre sur fond de baisse des prix et des nouveaux contrats. Les PMI des services en Europe vont animer le début de séance en donnant de premières indications quant à l'impact du coronavirus sur la confiance des entreprises du secteur. Les autorités monétaires du monde entier surveillent de près les retombées économiques du virus: la Banque du Japon a assuré mercredi qu'elle était prête à assouplir davantage sa politique monétaire si la reprise de l'économie de l'archipel était compromise. Aux Etats-Unis, on suivra à 13h15 GMT les résultats de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé en janvier, 48 heures avant la publication du rapport mensuel du département du Travail, et à 15h00 ceux de l'enquête ISM sur l'activité des services. VALEURS La plus forte baisse sectorielle en Europe est pour le compartiment des services aux collectivité .SX6P , qui cède près de 0,4%. Par ailleurs, Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE perdent plus de 1% après l'avertissement lancé par Nike NKE.N mardi soir sur l'impact financier probable du coronavirus. A Paris, BNP Paribas BNPP.PA perd 0,21% après avoir revu en légère baisse son objectif de rendement des fonds propres tangibles pour cette année. Plus lourdement sanctionné, Siemens SIEGn.DE abandonne 1,59% après des trimestriels inférieurs aux attentes. La baisse la plus spectaculaire au sein du Stoxx 600 est pour le groupe britannique de produits du tabac Imperial Brands IMB.L , qui chute de 10,24% après avoir annoncé que les nouvelles règles américaines sur le vapotage allaient peser sur ses résultats. A la hausse, Vinci SGEF.PA prend 1,96% après des résultats solides et qui devraient encore progresseer cette année, bien qu'à un rythme ralenti. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a terminé en hausse de 1,02%, profitant de l'élan donné par Wall Street et de la dépréciation marquée du yen la veille. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai .SSEC a gagné 1,25%, toujours porté par les espoirs de voir les autorités politiques et monétaires annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'économie et aux marchés. A noter aussi, le recul de près de 0,9% du dollar de Singapour, la banque centrale locale ayant évoqué la possibilité d'une baisse de taux pour contrer l'impact économique de l'épidémie en Chine. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi au terme d'une séance durant laquelle l'intervention massive de la banque centrale de Chine a dissipé en partie les inquiétudes liées aux conséquences économiques de l'épidémie au coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 407,82 points à 28.807,63, soit une progression de 1,44%, son plus fort gain en pourcentage depuis le 13 août dernier. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 48,67 points, soit 1,50%, à 3.297,59, signant sa plus forte progression sur un jour en près de six mois. Etablissant un nouveau record, le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 194,57 points (2,10%) à 9.467,97 points. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro poursuivent leur remontée, à -0,387% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , qui avait déjà repris près de trois points de base mardi. Aux Etats-Unis, celui des Treasuries à dix ans a pris jusqu'à plus de huit points de base mardi pour repasser au-dessus de 1,60% US10YT=RR pour la première fois en une semaine. CHANGES Sur le marché des devises, le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence .DXY et l'euro se stabilise autour de 1,1040 dollar EUR= avant la publication des indices PMI des services. Le yuan chinois se replie, ce qui permet au billet vert de repasser au-dessus du seuil des 7,0 yuans CNY= , signe que la prudence sur l'impact de l'économie reste de mise. PÉTROLE Le marché pétrolier reste soutenu par l'espoir de voir l'Opep et ses alliés réduire davantage leur production pour contrer une dégradation de la demande. Ce facteur l'emporte sur l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse de 4,2 millions de barils, nettement supérieure aux attentes, des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le Brent gagne 0,59% à 54,28 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,54% à 49,88 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 FÉVRIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI Markit des janvier 51,7 51,7* services définitif Indice PMI Markit composite 51,5 51,5* définitif DE 08h55 Indice PMI Markit des janvier 54,2 54,2* services définitif Indice PMI Markit composite 51,1 51,1* définitif EZ 09h00 Indice PMI Markit des janvier 52,2 52,2* services définitif Indice PMI Markit composite 50,9 50,9* définitif GB 09h30 Indice PMI Markit des janvier 52,9 52,9* services définitif Indice PMI Markit composite 52,4 52,4* définitif EZ 10h00 Ventes au détail décembre -0,9% +1,0% - sur un an +2,4% +2,2% USA 13h15 Emploi privé (enquête ADP) janvier 156.000 202.000 13h30 Balance commerciale décembre -$48,2 mds -$43,1 mds 15h00 Indice ISM des services janvier 55,0 55,0 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1631,40 -2,46 -0,15% +0,46% .FTEU3 Eurostoxx 50 3745,84 +13,56 +0,36% +0,02% .STOXX50E CAC 40 5958,53 +23,48 +0,40% -0,33% .FCHI Dax 30 13334,38 +52,64 +0,40% +0,64% .GDAXI FTSE .FTSE 7421,58 -18,24 -0,25% -1,60% SMI .SSMI 10797,30 -3,34 -0,03% +1,70% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 23319,56 +234,97 +1,02% -1,42% .N225 Topix .TOPX 1701,83 +17,59 +1,04% -1,13% Hong Kong 26786,74 +110,76 +0,42% -4,98% .HSI Taiwan 11573,62 +17,70 +0,15% -3,53% .TWII Séoul .KS11 2165,63 +7,73 +0,36% -1,46% Singapour 3191,38 +34,81 +1,10% -0,98% .STI Shanghaï 2818,09 +34,80 +1,25% -7,61% .SSEC Sydney 6976,10 +27,40 +0,39% +4,37% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 28807,63 +407,82 +1,44% +0,94% .DJI S&P-500 3297,59 +48,67 +1,50% +2,07% .SPX Nasdaq 9467,97 +194,57 +2,10% +5,52% .IXIC Nasdaq 100 9334,06 +207,82 +2,28% +6,88% .NDX Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1042 1,1042 +0,00% -1,51% EUR= Dlr/Yen 109,69 109,51 +0,16% +0,76% JPY= Euro/Yen 121,12 120,96 +0,13% -0,68% EURJPY= Dlr/CHF 0,9700 0,9690 +0,10% +0,23% CHF= Euro/CHF 1,0711 1,0702 +0,08% -1,29% EURCHF= Stg/Dlr 1,3039 1,3029 +0,08% -1,66% GBP= Indice $ 97,9060 97,9610 -0,06% +1,80% .DXY OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1554,21 1552,26 +0,13% +2,45% XAU= TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,87 -0,66 FGBLc1 Bund 10 ans -0,37 +0,04 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,64 +0,02 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,11 +0,03 +26,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,64 +0,04 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,44 +0,02 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var.% YTD t Brut léger US 49,87 49,61 +0,26 +0,52% -18,53% CLc1 Brent LCOc1 54,32 53,96 +0,36 +0,67% -17,73% (Marc Angrand)

