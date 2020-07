Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Début de séance calme en vue en Europe, tournée vers Bruxelles Reuters • 20/07/2020 à 07:49









* Séance calme en vue en Europe * Reprise du sommet sur le plan de relance européen à 14H00 GMT * Le Nikkei stable, les Bourses chinoises grimpent par Laetitia Volga PARIS, 20 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir quasiment à l'équilibre lundi et la séance devrait rester calme en attendant de nouveaux développements sur le plan de relance européen en discussion à Bruxelles. D'après les contrats à terme, le Dax à Francfort .GDAXI pourrait prendre 0,03% à l'ouverture, le FTSE à Londres .FTSE reculerait de 0,16% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E de 0,03%. Le CAC 40 parisien .FCHI pourrait céder 0,03%, d'après les premières indications disponibles. Au quatrième jour d'un sommet qui devait n'en durer que deux, les dirigeants de l'Union européenne ont fait état lundi matin de progrès dans la recherche d'un compromis sur un vaste plan de relance de l'économie du bloc. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, à la tête des Etats dits "frugaux", soit les pays partisans d'une stricte orthodoxie budgétaire, a toutefois prévenu que les discussions pouvaient encore se solder par un échec. Les dirigeants européens butent notamment sur le montant des subventions qui pourront être accordées et que les pays dits frugaux souhaitent voir réduit. Les discussions devraient reprendre à 14h00 GMT. "L'engagement des dirigeants de l'UE à prolonger les pourparlers illustre la volonté de parvenir à un accord sous une forme ou une autre sur le fonds de relance", a déclaré Tapas Strickland, analyste chez NAB, ajoutant que la route s'annonce très longue et sinueuse avant qu'un accord ne soit conclu. Sur le plan sanitaire, le nombre de décès liés au coronavirus aux Etats-Unis depuis le début de l'épidémie a dépassé samedi 140.000, selon un décompte effectué par Reuters. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a fini en ordre dispersé vendredi où les investisseurs ont été tiraillés entre les craintes de perturbations économiques dues à la pandémie et les espoirs de nouvelles mesures de relance. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,23%, le S&P-500 .SPX a gagné 0,29% et le Nasdaq Composite .IXIC a quant à lui progressé de 0,28%. Aux valeurs, Netflix NFLX.O a perdu 6,5% après avoir dit anticiper un recrutement moindre qu'attendu de nouveaux abonnés au troisième trimestre et BlackRock BLK.N a pris en revanche 3,6% après avoir publié un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 (-0,05%) évolue sans grand changement à l'approche de la clôture. Les exportations du Japon ont continué de chuter en juin (-26,2%), à un rythme plus important que prévu, ravivant les inquiétudes quant à l'ampleur des dommages économiques causés par la pandémie. Les marchés chinois sont en forte hausse, portés par la progression des valeurs financières, après que les régulateurs ont augmenté le plafond des investissements en actions des groupes d'assurance. "L'augmentation du plafond des investissements pour les assureurs aura un impact positif évident à court terme en apportant de l'argent frais sur le marché boursier", a déclaré Zheng Zichun, analyste chez AVIC Securities. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 grimpe de 2,31% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC de 2,43%. CHANGES/TAUX L'euro est en hausse face au dollar, les cambistes espérant que les dirigeants européens parviennent à un accord sur plan de soutien économique. EUR= L'euro monte à 1,144 dollar, se rapprochant du pic de quatre mois atteint mercredi à 1,1451. L'"indice dollar", qui mesure les variations du billet vert contre six autres devises de référence, gagne de son côté 0,06%. DXY Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule légèrement, à 0,6184%. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent, affectés par la perspective que l'augmentation des infections par le coronavirus fasse dérailler la reprise de demande de brut. Le Brent LCOc1 cède 0,74% à 42,82 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 lâche 0,74% à 40,29 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 20 JUILLET LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22674,96 -21,46 -0,09% -4,15% .N225 Topix .TOPX 1574,23 +0,38 +0,02% -8,55% Hong Kong .HSI 25087,36 -1,81 -0,01% -11,01% Taiwan .TWII 12161,00 -20,56 -0,17% +1,37% Séoul .KS11 2198,32 -2,87 -0,13% +0,03% Singapour .STI 2608,25 -10,23 -0,39% -19,07% Shanghaï .SSEC 3295,38 +81,25 +2,53% +8,04% Sydney .AXJO 5999,10 -34,50 -0,57% -10,25% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 26671,95 -62,76 -0,23% -6,54% S&P-500 .SPX 3224,73 +9,16 +0,28% -0,19% Nasdaq .IXIC 10503,19 +29,36 +0,28% +17,06% Nasdaq 100 10645,22 +18,76 +0,18% +21,90% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1452,90 +2,29 +0,16% -10,53% .FTEU3 Eurostoxx 50 3365,60 +0,25 +0,01% -10,13% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5069,42 -15,86 -0,31% -15,20% Dax 30 .GDAXI 12919,61 +44,64 +0,35% -2,49% FTSE .FTSE 6290,30 +39,61 +0,63% -16,60% SMI .SSMI 10410,52 -22,91 -0,22% -1,94% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1441 1,1426 +0,13% +2,06% Dlr/Yen JPY= 107,24 106,99 +0,23% -1,49% Euro/Yen 122,72 122,30 +0,34% +0,63% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9389 0,9384 +0,05% -2,99% Euro/CHF 1,0743 1,0723 +0,19% -1,00% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2538 1,2565 -0,21% -5,45% Indice $ .DXY 95,9940 95,9420 +0,05% -0,19% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4510 +0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6630 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1414 -0,0010 +30,96 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6184 -0,0100 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1451 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,30 40,59 -0,29 -0,71% -34,16% CLc1 Brent LCOc1 42,83 43,14 -0,31 -0,72% -35,14% (édité par Jean-Stéphane Brosse)

