POINT MARCHÉS-Consolidation pour les actions après la sortie d'hôpital de Trump

* Ouverture sans grand changement en vue à Wall Street * Les Bourses européennes hésitantes * Prudence entre retour de Trump et tractations sur la relance aux USA * Le dollar se stabilise, le pétrole monte encore PARIS, 6 octobre (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse et les Bourses européennes hésitent à mi-séance mardi mais les actions restent proches de leurs plus hauts de deux semaines après la sortie de Donald Trump de l'hôpital et dans l'attente 'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street proche de l'équilibre pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's .SPX mais en repli de 0,3% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,27% à 4.884,84 points vers 11h00 GMT après avoir cédé jusqu'à 0,44%. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,09% alors qu'à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,08%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,03% tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 0,11% et le Stoxx 600 .STOXX 0,08%. Donald Trump a regagné la Maison blanche en fin de journée lundi après trois jours d'hospitalisation, un retour soigneusement mis en scène puisqu'il a retiré son masque devant les photographes avant d'appeler les Américains à ne pas avoir peur du COVID-19. La campagne pour l'élection du 3 novembre devrait donc reprendre son cours, tandis que les investisseurs continuent de suivre les tractations entre républicains et démocrates sur un éventuel nouveau plan de soutien aux entreprises et aux ménages. Ce dossier reste au premier plan des préoccupations des investisseurs car, comme le note le BlackRock Investment Institute, "le sentiment d'urgence ne fait que s'accroître face à des partis aux positions qui demeurent très opposées et à une fenêtre législative en passe de se refermer". Côté européen, l'indicateur majeur du jour est plutôt rassurant puisqu'en Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté de 4,5% en août, une hausse plus forte que prévu. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a néanmoins évoqué une nouvelle fois le risque de voir une deuxième vague de la pandémie freiner la reprise. Elle doit de nouveau s'exprimer dans l'après-midi, tout comme Jerome Powell, son homologue de la Réserve fédérale. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La plus forte hausse sectorielle en Europe est pour le compartiment bancaire, dont l'indice Stoxx .SX7P gagne 2,16%, amplifiant le rebond entamé la semaine dernière après le plus bas historique du 25 septembre, grâce entre autres à une note favorable de Barclays . A l'opposé, le secteur technologique souffre des informations de Reuters, selon lesquelles un rapport de la Chambre des représentants américaine sur les "Big Tech" qui doit être publié cette semaine évoque indirectement la possibilité de démantèlements pour favoriser la concurrence. Lanterne rouge du Stoxx 600, le spécialiste suisse des périphériques informatiques Logitech LOGN.S chute de 5,84% après les informations de Bloomberg selon lesquelles Apple AAPL.O a cessé de vendre des produits concurrents des siens. A Paris, Suez SEVI.PA gagne 3,57% après le feu vert d'Engie ENGIE.PA (+1,87%) à l'offre de Veolia VIE.PA (+0,92%) sur l'essentiel de sa participation malgré l'opposition de l'Etat actionnaire minoritaire. A Francfort, Puma PUMG.DE abandonne 2,46% après la vente de 5,9% de son capital par Kering PRTP.PA (-0,43%). TAUX Les rendements obligataires de référence se stabilisent après avoir atteint des plus hauts de plusieurs semaines, un mouvement alimenté par le regain général d'appétit pour le risque et, sur le marché américain, par l'anticipation d'une victoire de Joe Biden à la présidentielle de novembre qui conduirait à un creusement du déficit budgétaire. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR s'affiche ainsi à 0,7651% après être monté lundi à 0,783%, son plus haut niveau depuis le 28 août. Le dix ans allemand DE10YT=RR , lui, revient à -0,511% après un pic en début de séance à -0,495%, son plus haut niveau depuis le 25 septembre. CHANGES Le retour de Donald Trump à la Maison blanche et l'espoir d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis continuent de défavoriser le dollar aux yeux des cambistes, tout comme l'écart croissant au profit de Joe Biden, le candidat démocrate, dans les sondages sur les intentions de vote pour la présidentielle du 3 novembre. L'indice mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de référence cède 0,07% .DXY et l'euro se stabilise autour de 1,1775 dollar EUR= . PÉTROLE Les cours du brut restent orientés à la hausse au lendemain d'un bond de plus de 5%, l'arrivée annoncée d'une nouvelle tempête tropicale, Delta, dans le golfe du Mexique prenant le relais des nouvelles rassurantes sur la santé de Donald Trump et sur les discussions en vue d'un nouveau plan de relance. Le Brent gagne 1,09% à 41,74 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,07% à 39,64 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Balance commerciale août -$66,1 mds -$63,6 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27995,00 +0,00 +0,00% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3386,25 -6,75 -0,20% Nasdaq-100 11429,00 -40,25 -0,35% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 28148,64 +465,83 +1,68% -1,37% .DJI S&P-500 .SPX 3408,63 +60,19 +1,80% +5,50% Nasdaq .IXIC 11332,49 +257,47 +2,32% +26,30% Nasdaq 100 11509,06 +253,37 +2,25% +31,79% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1414,81 -1,29 -0,09% -12,88% .FTEU3 Eurostoxx 50 3222,85 +2,63 +0,08% -13,95% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4887,58 +15,71 +0,32% -18,24% Dax 30 .GDAXI 12848,03 +19,72 +0,15% -3,03% FTSE .FTSE 5937,63 -5,31 -0,09% -21,28% SMI .SSMI 10242,38 -60,68 -0,59% -3,53% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1781 1,1781 +0,00% +5,08% Dlr/Yen JPY= 105,63 105,72 -0,09% -2,97% Euro/Yen 124,47 124,56 -0,07% +2,07% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9149 0,9153 -0,04% -5,47% Euro/CHF 1,0779 1,0784 -0,05% -0,67% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2932 1,2977 -0,35% -2,47% Indice $ .DXY 93,5260 93,5130 +0,01% -2,75% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,3600 -0,0600 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5120 +0,0000 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6980 -0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2545 -0,0120 +25,75 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7651 +0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1428 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 39,57 39,22 +0,35 +0,89% -35,35% CLc1 Brent LCOc1 41,66 41,29 +0,37 +0,90% -36,91% (Marc Angrand)

