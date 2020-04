Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Clôture Wall Street en baisse, les banques dévissent Reuters • 15/04/2020 à 22:29









* Le Dow Jones cède -1,86%, le S&P-500 -2,20% et le Nasdaq -1,44% * Les indicateurs économiques soulignent la propagation de la crise sanitaire à l'économie * Les banques chahutées * PARIS, 15 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de 1,86% mercredi, les préoccupations liées au nouveau coronavirus ayant repris le dessus, à plus forte raison après la publication des trimestriels de plusieurs grandes banques. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 445,41 points à 23.504,35. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 62,7 points, soit -2,20%, à 2.783,36. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 122,56 points (-1,44%) à 8.393,18 points. Plusieurs indicateurs économiques sont venus confirmer que la crise sanitaire s'était effectivement propagée à l'économie américaine, comme en témoigne la chute historique de 8,7% des ventes au détail enregistrée au mois de mars. L'inquiétude est également de mise sur le front de la production industrielle fortement pénalisée par la fermeture de nombreux sites. Selon la Réserve fédérale, l'activité du secteur industriel aux Etats-Unis a baissé de 5,4% le mois dernier, du jamais vu depuis 75 ans. "A l'instant présent, Wall Street est tiraillée entre l'espoir et la réalité", commente Larry Adam, investisseur en chef chez Raymond James à Baltimore. "Nous parlons de l'espoir qui naîtra de l'après-COVID-19, mais en même temps, il y a la réalité de ces chiffres qui soulignent les préoccupations sur la question de la consommation." Au valeurs, les banques ont subi de lourdes pertes, conséquences de la publication des trimestriels de plusieurs poids lourds du secteur. Bank of America BAC.N et Citigroup C.N ont ainsi annoncé que leurs bénéfices avaient fondu de moitié à cause des provisions passées en anticipation des répercussions de la crise sanitaire et ont chuté respectivement de 6,49% et 5,63%. et Le regain marqué d'aversion au risque a bénéficié de nouveau au dollar, valeur refuge et très liquide, qui a pris 0,68% face à un panier de devises de référence .DXY , après quatre séances consécutives de baisse qui lui avaient fait perdre plus de 1%. L'euro a abandonné 0,61% face au billet vert et retombe sous 1,0912 après un plus bas à 1,0858. EUR= Sur les marchés obligataires, les mauvais indicateurs américains du jour ont alimenté la baisse des rendements: celui des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR a reculé de près douze points de base à 0,633%. Le rendement du 30 ans a fini à 1,276% après avoir touché un plus bas à 1,258%. Les cours du brut ont quant à eux poursuivi leur recul, tombant pour le baril de WTI CLc1 à 19,87 dollars (-1,19%)tandis que le Brent mer du Nord LcoC1 a fini en baisse de 6,45% à 27,69 dollars. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE JEUDI: (Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.