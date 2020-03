Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Clôture positive en Europe mais Wall Street recule encore Reuters • 20/03/2020 à 18:30









* Le Stoxx 600 a gagné 1,82%, le CAC 40 à Paris 5,01% * Ils réduisent ainsi leurs pertes hebdomadaires * Mais Wall Street peine à rebondir * Le dollar cède un peu de terrain les rendements refluent * Le rebond du pétrole tourne court PARIS, 20 mars (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi et effacé tout ou partie de leurs pertes de la semaine mais Wall Street est plus hésitante malgré l'annonce de nouvelles initiatives des banques centrales et des gouvernements pour tenter de limiter les retombées économiques de l'épidémie de coronavirus. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture une progression de 5,01% (193,3 points) à 4.048,80 points, sa meilleure performance quotidienne depuis novembre 2011. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a limité ses gains à 0,76% et à Francfort, le Dax .GDAXI a progressé de 3,7%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 3,85%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,37% et le Stoxx 600 .STOXX 1,82%. Alors que l'économie mondiale est déjà en contraction selon une enquête de Reuters , l'Allemagne et les Etats-Unis continuent de travailler à des mesures de relance qui pourraient se chiffrer en centaines de milliards d'euros tandis que selon plusieurs sources à Pékin, les autorités chinoises réfléchissent à un plan de soutien de 1.000 milliards de yuans (131,4 milliards d'euros). Les principales banques centrales ont parallèlement annoncé une accélération de leurs opérations de swaps de devises afin d'améliorer la fourniture de dollars aux marchés et la Banque centrale européenne (BCE) a promis d'assouplir l'application des règles de supervision bancaire pour éviter une explosion du coût du risque dans le secteur bancaire. Si ces mesures ont contribué au regain d'appétit pour le risque en Europe, elles n'empêchent pas la nervosité de persister à Wall Street: à trois heures de la clôture, le Dow Jones .DJI cédait 0,23%, le Standard & Poor's 500 0,61% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,07%. Au-delà de l'impact sur la volatilité des "quatre sorcières", l'échéance simultanée des options et contrats à terme sur actions et sur indices, ce retrait peut aisément s'expliquer par le fait que malgré les centaines de milliards de promesses d'aides des derniers jours, le flux de mauvaises nouvelles est loin d'être tari. "Les prévisions de croissance seront bien inférieures à nos estimations initiales. Dans le secteur des entreprises, tout cela se traduira à terme par des révisions à la baisse des bénéfices et des réductions de leurs dividendes", résument Nadège Dufossé, responsable de l'allocation d'actifs, et Florence Pisani, directrice de la recherche économique, chez Candriam dans leur note quotidienne. "Dans notre scénario principal (...) ce flux de nouvelles économiques négatives est déjà largement pris en compte sur les marchés aujourd'hui, mais avec un risque baissier non négligeable." Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 a perdu 2,05% et le CAC 40 1,69%. VALEURS En Europe, le rebond du jour a profité en premier lieu au secteur du transport et du tourisme, le plus durement touché par la tempête des trois dernières semaines. Son indice Stoxx .SXTP a repris 9,79%, le spécialiste des croisières Carnival CCL.L 20,16%, Easyjet EZJ.L 18,3%, Accor ACCP.PA 15,21%. Dans l'aéronautique, Safran SAF.PA a bondi de 19,28%, Airbus AIR.PA 18,7%. CHANGES Le dollar cède un peu de terrain face aux autres grandes devises .DXY (-0,15%) après les annonces des banques centrales sur leurs lignes de swaps de devises mais il conserve sur l'ensemble de la semaine un gain de près de 4%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la crise financière de 2008, conséquence de la recherche effrénée de liquidités des cambistes. Ce répit ne bénéficie toutefois pas à l'euro, qui revient à 1,0655 dollar (-0,34%) non loin de son récent plus bas de trois ans. TAUX Sur le marché obligataire, le regain d'appétit pour le risque s'est traduit par une baisse des rendements pour la plupart des émetteurs souverains: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a reculé de 17 points de base à -0,33% après être monté en séance jeudi jusqu'à -0,14%, un pic de plus de dix mois. Son équivalent français a cédé 15 points à 0,106% FR10YT=RR et l'italien près de 17 points à 1,66% IT10YT=RR . La baisse est plus marquée encore pour le rendement à dix ans américain, qui chute de près de 19 points pour revenir sous 1% US10YT=RR . PÉTROLE Le rebond du marché pétrolier, pourtant marqué en début de séance, s'est essoufflé au fil des heures. Vers 17h00 GMT, le Brent abandonne 1,09% à 28,78 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,78% à 24,52 dollars CLc1 . AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: Voir aussi : ENTRETIEN MARCHÉS-Vers une crise moins longue et moins profonde qu'en 2008-2009-BNPP AM LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1148,10 +15,53 +1,37% -29,30% .FTEU3 Eurostoxx 50 2548,50 +94,42 +3,85% -31,95% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4048,80 +193,30 +5,01% -32,27% Dax 30 .GDAXI 8928,95 +318,52 +3,70% -32,61% FTSE .FTSE 5190,78 +39,17 +0,76% -31,18% SMI .SSMI 8623,86 -158,38 -1,80% -18,77% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 20067,12 -20,07 -0,10% -29,68% S&P-500 .SPX 2398,80 -10,59 -0,44% -25,75% Nasdaq .IXIC 7162,59 +12,01 +0,17% -20,17% Nasdaq 100 .NDX 7295,11 +6,59 +0,09% -16,47% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0656 1,0690 -0,32% -4,94% Dlr/Yen JPY= 111,47 110,69 +0,70% +2,40% Euro/Yen EURJPY= 118,76 118,35 +0,35% -2,62% Dlr/CHF CHF= 0,9883 0,9858 +0,25% +2,12% Euro/CHF EURCHF= 1,0532 1,0541 -0,09% -2,95% Stg/Dlr GBP= 1,1699 1,1485 +1,86% -11,77% Indice $ .DXY 102,6360 102,7550 -0,12% +6,72% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1483,35 1469,80 +0,92% -2,22% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,28 +2,34 FGBLc1 Bund 10 ans -0,33 +0,02 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,66 +0,02 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,12 +0,00 +44,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,94 -0,19 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,32 -0,10 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 24,52 25,22 -0,70 -2,78% -59,94% CLc1 Brent LCOc1 28,79 28,47 +0,32 +1,12% -56,40% (Marc Angrand)

