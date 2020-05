Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Clôture négative en Europe avec les tensions USA-Chine Reuters • 21/05/2020 à 18:12









* L'indice Stoxx 600 a cédé 0,75%, le CAC 40 à Paris 1,15% * Des statistiques encourageantes mais les tensions US-Chine inquiètent * Déception sur les résultats d'Altice Europe au T1 par Laetitia Volga PARIS, 21 mai (Reuters) - Après avoir brièvement hésité, les Bourses européennes ont fini en baisse jeudi tandis que Wall Street recule en séance face aux craintes sur la dégradation des relations sino-américaines et l'évolution de la pandémie. À Paris, le CAC 40 .FCHI a cédé 1,15% à 4.445,45 points. Le Footsie britannique .FTSE a perdu 0,86% et le Dax allemand .GDAXI a abandonné 1,41%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a cédé 1,27%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a reculé de 0,82% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,75%. A Wall Street, les trois indices majeurs perdaient entre 0,3% et 0,9% au moment de la clôture en Europe. L'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis et l'amélioration des conditions d'activité dans la région de Philadelphie ont momentanément permis au marché de basculer dans le vert. Mais les tensions entre Washington et Pékin sont loin d'avoir disparues, d'autant que le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a qualifié mercredi de "dérisoire" l'enveloppe de deux milliards de dollars annoncée par la Chine pour combattre la pandémie et que le Sénat adoptait un projet de loi qui pourrait empêcher certaines sociétés chinoises de coter à Wall Street en cas de non-respect de la réglementation américaine. "La plus grande menace pour le marché américain cette année serait en fait le déclenchement d'une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine", a déclaré Kristina Hooper chez Invesco. Sur le front de la pandémie, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mercredi que 106.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus avaient été dénombrés dans le monde en 24 heures, une progression qui n'avait encore jamais été atteinte. Plus de cinq millions de personnes ont désormais été contaminées par le SARS-CoV-2 dans le monde. VALEURS La majorité des secteurs européens ont fini dans le rouge comme celui des banques .SX7P et de la technologie .SX8P dont les indices ont cédé près de 2%. Dernier du Stoxx 600, l'opérateur télécoms Altice Europe ATCA.AS a chuté de 13,75% après avoir annoncé mercredi des résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre. A la hausse, Lufthansa LHAG.DE a pris 2,7% après avoir annoncé être en discussions avancées avec le fonds de stabilisation économique du gouvernement allemand sur un plan de sauvetage dont le montant pourrait atteindre neuf milliards d'euros et qui inclurait une prise de participation de l'Etat de 20%. Dans le même secteur aérien, durement touché par la crise du coronavirus, Easyjet EZJ.L a gagné 4,43% après l'annonce d'une reprise partielle de ses vols le 15 juin. LES INDICATEURS DU JOUR Du coté macroéconomique en Europe, les premiers résultats des enquêtes d'IHS Markit sur l'activité du secteur privé ont montré que l'effet dévastateur de la pandémie sur l'économie s'est un peu atténué en mai grâce à la levée partielle du confinement mais les indices restent en contraction pour le troisième mois d'affilée. CHANGES Après trois séances de baisse qui l'ont amené à un creux de deux semaines mercredi, le dollar retrouve son statut de valeur refuge et gagne près de 0,3% face à un panier de devises internationales. L'euro perd 0,2% à 1,0953 dollar après avoir franchi en séance la barre de 1,10, au plus haut depuis le 1er mai. .DXY , EUR= TAUX Les rendements des emprunts d'Etat reculent, l'aversion pour le risque favorisant un retour sur le marché obligataire. Le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR cède deux points de base à 0,6606%. En Europe, le 10 ans allemand DE10YT=RR , taux de référence de la zone euro, a cédé environ trois points à -0,495%. Le rendement du Gilt britannique à cinq ans GB5YT=RR est tombé à un creux record (-0,012%), les marchés anticipant depuis plusieurs jours la possibilité de voir la Banque d'Angleterre faire passer son taux directeur en dessous de zéro pour favoriser le crédit face aux ravages économiques provoqués par l'épidémie de coronavirus. PÉTROLE Les cours du pétrole continuent de monter, portés par la baisse des stocks de brut aux États-Unis et la réduction de l'offre par l'Opep. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 avance de 0,9% à 33,79 dollars le baril, après être monté à 34,66 dollars, un plus haut de plus de deux mois. Le Brent de mer du Nord LCOc1 gagne plus de 1% autour de 36,15 dollars après frôlé les 37 dollars, un pic depuis le 11 mars. A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1328,99 -11,00 -0,82% -18,16% Eurostoxx 50 2904,98 -37,41 -1,27% -22,43% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4445,45 -51,53 -1,15% -25,64% Dax 30 .GDAXI 11065,93 -157,78 -1,41% -16,48% FTSE .FTSE 6015,25 -51,91 -0,86% -20,25% SMI .SSMI 9790,85 +26,62 +0,27% -7,78% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones .DJI 24491,65 -84,25 -0,34% -14,18% S&P-500 .SPX 2951,81 -19,80 -0,67% -8,63% Nasdaq .IXIC 9304,26 -71,52 -0,76% +3,70% Nasdaq 100 .NDX 9410,27 -74,75 -0,79% +7,75% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0954 1,0977 -0,21% -2,28% Dlr/Yen JPY= 107,69 107,51 +0,17% -1,07% Euro/Yen EURJPY= 117,98 118,04 -0,05% -3,27% Dlr/CHF CHF= 0,9703 0,9649 +0,56% +0,25% Euro/CHF EURCHF= 1,0630 1,0592 +0,36% -2,05% Stg/Dlr GBP= 1,2226 1,2239 -0,11% -7,79% Indice $ .DXY 99,3870 99,1240 +0,27% +3,34% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1723,39 1749,05 -1,47% +13,60% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund FGBLc1 173,18 +0,46 Bund 10 ans -0,50 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans DE2YT=RR -0,68 +0,01 OAT 10 ans FR10YT=RR -0,06 -0,01 +43,70 Treasury 10 ans 0,66 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,17 +0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US CLc1 33,80 33,49 +0,31 +0,93% -44,78% Brent LCOc1 36,15 35,75 +0,40 +1,12% -45,25% (édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.