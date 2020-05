Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Clôture en ordre dispersé en Europe, entre espoir et inquiétude Reuters • 12/05/2020 à 18:14









* L'indice Stoxx 600 a gagné 0,26% mais le CAC 40 à Paris a cédé 0,4% * Wall Street hésitante en matinée * Le "déconfinement" fait craindre une deuxième vague de la pandémie PARIS, 12 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé et sur de faibles écarts mardi, le début de séance hésitant de Wall Street incitant à la prudence après une matinée dominée par les espoirs de reprise de l'activité économique et un nouveau geste de bonne volonté de Pékin dans le dossier des tensions commerciales avec les Etats-Unis À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en baisse de 0,4% (17,72 points) à 4.472,50 points. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 0,93% alors qu'à Francfort, le Dax .GDAXI reculait de 0,05%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 0,02 %, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,35% et le Stoxx 600 .STOXX 0,26%. Ce dernier progressait de 0,56% au plus haut du jour. Les investisseurs, des deux côtés de l'Atlantique, semblent peiner à arbitrer entre la perspective de voir la levée partielle et progressive des mesures de confinement favoriser la reprise de l'activité économique et celle d'une nouvelle flambée des cas de contamination par le coronavirus, qui impliquerait un nouveau coup d'arrêt à l'économie. Un scénario d'autant plus difficile à écarter que la Chine a annoncé de nouvelles contaminations à Wuhan, berceau de l'épidémie, que le très écouté Dr Fauci a mis en garde contre un déconfinement prématuré aux Etats-Unis et que le Fonds monétaire international (FMI) dit s'attendre à devoir réduire encore ses prévisions économiques . "Le fait que la Chine, la Corée du Sud et l'Allemagne aient toutes observé une augmentation du nombre de nouveaux cas à cause de l'assouplissement des restrictions incite les traders à se demander si ce sera la même chose aux Etats-Unis", explique David Madden, analyste de CMC Markets à Londres. Les incertitudes liées à la pandémie l'emportent ainsi sur la publication par Pékin d'une liste de 79 produits américains exemptés de droits de douane punitifs, pourtant de bon augure pour la poursuite des discussions commerciales entre les deux pays. VALEURS Les publications de résultats ont encore animé la séance en Europe: à Paris, Engie ENGIE.PA a ainsi cédé 4,3% après un premier trimestre pénalisé par l'impact de la pandémie de coronavirus, dans les activités de services notamment. Autres freins pour le CAC 40, Arcelormittal MT.AS a perdu 5,5% au lendemain du placement de deux milliards de dollars, d'actions et d'obligations convertibles et Airbus AIR.PA a abandonné 6,02% face au risque de voir Easyjet renoncer à une importante commande et Ryanair passer à une flotte composée à 100% d'avions Boeing. Le groupe industriel allemand Thyssenkrupp TKAG.DE a quant à lui chuté de 15,31% après avoir dit anticiper une lourde perte opérationnelle sur le trimestre en cours. A la hausse, Alstom ALSO.PA (+6,85%) et Iliad ILD.PA (+4,05%) ont en revanche profité de leurs publications tandis qu'à Londres, Vodafone VOD.L prenait 8,74% après avoir annoncé le maintien de son dividende. La plus forte progression du Stoxx 600 est pour le groupe allemand de télévision ProSiebenSat.1 PSMGn.DE , qui a bondi de 13,33% après la montée de KKR KKR.N à son capital à hauteur de 5,2%. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi en petite hausse: le Dow Jones .DJI gagnait 0,03%, le Standard & Poor's 500 0,13% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,23%. LES INDICATEURS DU JOUR En Chine, les prix à la production ont baissé de 3,1% en avril, un recul plus marqué qu'attendu. Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont baissé de 0,8% en avril, leur plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2008, ramenant leur progression en rythme annuel à 0,3% seulement contre 1,5% en mars. CHANGES Le dollar a creusé ses pertes au fil des heures face aux autres grandes devises et au moment de la clôture en Europe, l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de référence abandonnait 0,45%. .DXY L'euro en profitait pour remonter à près de 1,0870 dollar EUR= après un pic d'une semaine à 1,0884. La livre sterling poursuit parallèlement sa baisse face au dollar GBP= et à l'euro EURGBP= , au plus bas depuis trois semaines, en raison des doutes persistants suscités par la stratégie de levée du confinement du gouvernement de Boris Johnson, de l'augmentation continue du bilan de l'épidémie au Royaume-Uni et des interrogations sur le Brexit. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro ont fini la journée en légère hausse, à -0,508% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR . Le marché obligataire est influencé entre autres par l'activité du marché primaire, sur lequel l'Allemagne a émis ce mardi un peu plus de 3,25 milliards d'euros de titres à sept ans et les Pays-Bas 2,2 milliards à dix ans. Le rendement italien, qui avait bondi de près de 10 points de base lundi, a quant à lui fini quasi stable à 1,892% IT10YT=RR . Sur le marché américain, les Treasuries à dix ans affichent un rendement de 0,7081%, en baisse de près de deux points après les chiffres de l'inflation et avant des adjudications à 10 et 30 ans. PÉTROLE Le marché pétrolier a trouvé un soutien dans l'annonce inattendue lundi par l'Arabie saoudite d'une réduction d'un million de barils par jour (bpj) de sa production de brut en juin, qui ramènera ses pompages à 7,5 millions de bpj et à laquelle les Emirats arabes unis et le Koweït ont emboîté le pas. Le Brent gagne 1,05% à 29,94 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 5,05% à 25,36 dollars CLc1 . Selon les informations de Reuters, l'Opep et ses alliés souhaitent prolonger au-delà de juin les réductions de production déjà décidées afin de soutenir les prix. A SUIVRE MERCREDI: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1332,23 +4,59 +0,35% -17,96% .FTEU3 Eurostoxx 50 2884,20 +0,45 +0,02% -22,99% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4472,50 -17,72 -0,40% -25,18% Dax 30 .GDAXI 10819,50 -5,49 -0,05% -18,34% FTSE .FTSE 5994,77 +55,04 +0,93% -20,52% SMI .SSMI 9733,53 +43,82 +0,45% -8,32% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 24244,12 +22,13 +0,09% -15,05% S&P-500 .SPX 2928,26 -2,06 -0,07% -9,36% Nasdaq .IXIC 9210,13 +17,79 +0,19% +2,65% Nasdaq 100 .NDX 9316,78 +17,86 +0,19% +6,68% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0862 1,0806 +0,52% -3,10% Dlr/Yen JPY= 107,30 107,66 -0,33% -1,43% Euro/Yen EURJPY= 116,56 116,33 +0,20% -4,42% Dlr/CHF CHF= 0,9681 0,9729 -0,49% +0,03% Euro/CHF EURCHF= 1,0517 1,0516 +0,01% -3,09% Stg/Dlr GBP= 1,2297 1,2335 -0,31% -7,26% Indice $ .DXY 99,7840 100,2360 -0,45% +3,75% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1706,46 1695,98 +0,62% +12,49% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,31 -0,22 FGBLc1 Bund 10 ans -0,51 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,73 +0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,02 +0,00 +48,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,71 -0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,17 -0,01 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 25,38 24,14 +1,24 +5,14% -58,54% CLc1 Brent LCOc1 29,98 29,63 +0,35 +1,18% -54,60% (Marc Angrand)

