Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Clôture en nette hausse en Europe, pétrole et résultats en soutien Reuters • 05/05/2020 à 18:00









* L'indice Stoxx 600 a gagné 2,15%, le CAC 40 à Paris 2,4% * Wall Street en hausse de plus de 1,6% au moment de la clôture européenne * Net rebond du pétrole, qui profite du déconfinement progressif * L'euro pénalisé par une décision de droit allemand sur les achats de la BCE PARIS, 5 mai (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi, profitant du bon accueil réservé par les investisseurs aux résultats de plusieurs poids lourds de la cote et surtout du rebond spectaculaire des cours du pétrole, la levée progressive du confinement dans plusieurs pays nourrissant les espoirs de reprise de la demande. Les marchés actions n'ont été affectés qu'à la marge par une décision de justice allemande qui risque de limiter la capacité de la Banque centrale européenne (BCE) à amplifier son soutien aux Etats, alors que l'euro et les rendements obligataires en souffraient plus nettement. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture une progression de 2,4% (104,9 points) à 4.483,13 points. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 1,66% et à Francfort, le Dax .GDAXI a pris 2,51%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 2,11%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2,16% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,15%. Ce dernier avait perdu près de 5,4% sur les trois séances précédentes, le CAC 40 près de 6,3% en deux séances seulement. Les investisseurs saluent ainsi la multiplication des annonces de "déconfinement" après des semaines de paralysie de l'activité économique dans les pays concernés, qui valide à leurs yeux le scénario selon lequel le point bas de l'activité économique a été atteint en avril. Cette vision optimiste l'emporte ainsi largement sur les risques liés à la contraction de l'économie mondiale, et a fortiori sur ceux créés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe selon lequel la Bundesbank allemande ne pourra plus participer à l'un des programmes d'achats de titres de la BCE si cette dernière ne les justifie pas. "Si le marché a accueilli cette décision avec calme, il s'agit d'une évolution peu favorable", constate Nordea Asset Management dans une note. "Nous nous attendons néanmoins à ce que ce risque se dissipe facilement, quitte à refaire surface dans quelques semaines." VALEURS Le secteur bancaire européen, de fait le plus directement exposé au risque d'une remise en cause des achats d'obligations de la BCE, est resté bien orienté même s'il a réduit ses gains et il affiche sur la journée une progression de 1,86% .SX7P . Encore plus menacées, les banques italiennes .FTIT8300 ont même pris 2,52%. A Paris, BNP Paribas BNPP.PA a avancé de 4,06% après ses résultats trimestriels, jugés solides par le marché. A Milan, Intesa Sanpaolo ISP.MI a gagné 5,45% après un premier trimestre meilleur qu'attendu et des perspectives solides. La meilleure performance du CAC 40 est pour Total TOTF.PA , qui a bondi de 7,94% après le maintien de son dividende en dépit d'une chute du bénéfice net au premier trimestre. EssilorLuxottica ESLX.PA a pris pour sa part 3,08% en dépit d'une chute de 10,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. A la baisse, Lagardère LAGA.PA a cédé 5,92% après le rejet en assemblée générale de toutes les résolutions soumises par le fonds activiste Amber Capital. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi en territoire positif: le Dow Jones .DJI gagnait 1,62%, le Standard & Poor's 500 1,77% et le Nasdaq Composite .IXIC 1,84%. Le Dow était alors tiré entre autres par les valeurs pétrolières, Exxon Mobil XOM.N prenant 2,15% et Chevron CVX.N 3,72%. LES INDICATEURS DU JOUR En Europe, l'indice ISM des services britanniques est tombé à 13,4 le mois dernier, son niveau le plus bas depuis le début de l'enquête en 1996, contre 12,3 en première estimation et 34,5 en mars. Aux Etats-Unis, l'ISM des services, à 41,8 après 52,5 en mars, traduit la première contraction de l'activité du secteur depuis 2009 mais dépasse le consensus, qui le donnait à 36,8 seulement. Le déficit commercial s'est par ailleurs creusé en mars, les exportations ayant baissé davantage que les importations. CHANGES Le dollar s'apprécie face aux autres grandes devises pour la troisième séance d'affilée, une hausse favorisée par le chiffre moins mauvais qu'anticipé de l'indice ISM des services et par la faiblesse de l'euro. La monnaie unique souffre en effet de la décision de la Cour constitutionnelle allemande et cède 0,6% face au billet vert à 1,0840 EUR= , contre un pic à 1,0925 peu après l'ouverture des marchés européens. L'euro recule aussi face à la livre sterling EURGBP= et au yen EURJPY= . TAUX La décision allemande sur les achats de dette de la BCE a logiquement fait monter les rendements des emprunts d'Etat des pays considérés comme les plus fragiles de la zone euro: celui des BTP italiens à dix ans IT10YT=RR a ainsi pris 12 points de base sur la journée pour finir à plus de 1,87%. Celui du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR a au contraire reculé de près de deux points à -0,578%. Sur le marché obligataire américain, la hausse de Wall Street fait monter les rendements de référence, à 0,6556% pour les Treasuries à dix ans. PÉTROLE Le marché pétrolier bénéficie à plein des espoirs de reprise de la demande de carburants avec la levée partielle ou totale des mesures de confinement dans plusieurs pays d'Asie et d'Europe ainsi que dans certains Etats américains. Le Brent gagne 11,32% à 30,28 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 18,2% à 24,10 dollars CLc1 . Le Brent, en hausse pour la sixième séance consécutive, a repassé la barre des 30 dollars le baril pour la première fois depuis le 15 avril. A SUIVRE MERCREDI : La séance de mercredi sera de nouveau animée par des publications de résultats en Europe et aux Etats-Unis, mais aussi par les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS Markit dans les services en Europe puis par l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, appelée à confirmer l'envolée du chômage en avril. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1312,14 +27,75 +2,16% -19,20% .FTEU3 Eurostoxx 50 2875,91 +59,43 +2,11% -23,21% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4483,13 +104,90 +2,40% -25,01% Dax 30 .GDAXI 10729,46 +262,66 +2,51% -19,02% FTSE .FTSE 5849,42 +95,64 +1,66% -22,45% SMI .SSMI 9512,17 +121,90 +1,30% -10,41% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 24134,13 +384,37 +1,62% -15,43% S&P-500 .SPX 2892,73 +49,99 +1,76% -10,46% Nasdaq .IXIC 8872,18 +161,46 +1,85% -1,12% Nasdaq 100 .NDX 8983,11 +149,00 +1,69% +2,86% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,0844 1,0906 -0,57% -3,26% Dlr/Yen JPY= 106,52 106,73 -0,20% -2,15% Euro/Yen EURJPY= 115,53 116,38 -0,73% -5,26% Dlr/CHF CHF= 0,9720 0,9649 +0,74% +0,43% Euro/CHF EURCHF= 1,0543 1,0527 +0,15% -2,85% Stg/Dlr GBP= 1,2449 1,2442 +0,06% -6,11% Indice $ .DXY 99,7960 99,4840 +0,31% +3,77% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1700,99 1701,44 -0,03% +12,13% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,35 +0,31 FGBLc1 Bund 10 ans -0,58 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,79 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,06 -0,00 +51,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,66 +0,02 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,19 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 24,06 20,39 +3,67 +18,00% -60,69% CLc1 Brent LCOc1 30,28 27,20 +3,08 +11,32% -54,14% (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.